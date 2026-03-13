Avance Collection 착즙 주서
단종됨
지원
HR1896/70
상점으로 이동
로그인 또는 계정 만들기
설명서, 맞춤형 지원 등에 즉시 액세스할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간편하게 이용할 수 있습니다.
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Masticating juicer
전체 (5)
강한 색소가 함유된 과일 또는 야채를 넣어 작동시키면 주서기가 변색됩니까?
과육이 축축한 이유는 무엇입니까?
착즙 효과를 최대로 높이려면 어떻게 해야 하나요?
처음에 필립스 주서기를 어떻게 설정해야 합니까?
필립스 주서기에 고무를 어떻게 부착합니까?
주서기를 분리하던 중에 막힘 발생
제품이 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?
필립스 착즙 주서기에서 사과 퓨레가 만들어짐
신선한 과일을 넣어도 제품에서 주스가 추출되지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?
주서기에 많은 양의 주스가 남아 있습니다. 어떻게 해야 하나요?
필립스 착즙 주서기가 작동하지 않습니다.
전원 버튼이 깜박이고 필립스 주서기가 중지되었습니다.
필립스 주서기의 주스 추출망이 막혔습니다
필립스 주스 추출 유닛을 본체에 연결할 수 없습니다.