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모든 영양분을 한 컵에 담아보세요
필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술은 과일과 채소의 세포를 열어 과즙을 최대한으로 추출해낼 수 있도록 설계되었습니다. 더욱 커진 투입구로 준비 시간도 줄어 들었습니다. 주스를 만든 후에는 모든 부품을 깨끗하게 세척할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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과일과 채소의 수많은 조직에는 과즙과 비타민, 필수 영양소가 담겨 있습니다. 필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술을 이용하면 이러한 조직에 침투해 좋아하는 재료로부터 과즙을 최대로 추출할 수 있으며 최대 90% 과즙이 추출됩니다.
부드러운 과일이나 단단한 채소로 건강한 주스를 만들어 보세요. 본 제품을 사용하면 좋아하는 모든 조합을 활용하여 주스를 만들 수 있으며, 녹말 함유량이 특히 높아 주스를 만들기가 까다로운 바나나 및 망고와 같은 재료로도 주스가 만들어집니다.
잎 채소와 녹색 채소는 섬유질이 풍부하므로 건강 주스를 만들기 좋은 재료입니다. MicroMasticating 기술이 적용된 이 주서기를 사용하면 이들 채소는 물론 밀싹, 시금치 등 건강에 좋은 다양한 재료를 주스로 만들 수 있습니다. 아몬드와 같은 견과류를 사용하면 아몬드 밀크를 만들 수도 있습니다.
사전 세척 기능은 주서기 내부를 청소함과 동시에 마지막 한 방울까지 추출할 수 있는 특별한 프로그램입니다. 이 기능을 사용하면 청소 과정에서 소중한 주스가 찌꺼기로 낭비되는 것을 방지하고 과일과 채소를 최대한 활용할 수 있습니다.
이 주서기는 쉽게 분리되는 설계와 테가 없는 부품으로 수돗물만으로도 빠르게 세척할 수 있습니다. 날카로운 부분이 없어서 재료의 섬유질이나 입자가 눈 깜짝할 새에 씻겨 내려갑니다.
특유의 거름망 없는 디자인으로 원하지 않는 부분을 걸러내 신선한 주스만 컵에 자연스럽게 흘러 내리도록 하며, 브러시 없이도 손쉽게 세척할 수 있습니다.
완전 통합형 누수 방지를 활용해 착즙 중간에 멈출 수 있으므로 조리대 위를 항상 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 주스 배출구 아래를 누르기만 하면 손가락을 적시지 않고도 과즙이 흐르지 않도록 할 수 있습니다.
너비가 11cm인 최적의 디자인 덕분에 조리대 위에 항상 올려놓고 사용할 수 있으므로 언제든 주스를 만들 수 있습니다. 완전 통합형 디자인으로 사용 시는 물론 보관 시에도 공간을 적게 차지하며 주스 추출 시 다른 외부 보관함이 필요 없습니다.
컵에 바로 추출할 수 있어서 가족의 입맛에 맞게 주스의 맛을 조절할 수 있으며, 불필요한 부품을 사용하거나 세척할 필요가 없어 조리대를 깔끔하게 유지할 수 있습니다.
주스를 만들 때 중요한 것은 바로 레시피와 재료를 선택하는 일입니다. 이 레시피 북에서는 창의적인 40가지 레시피와 건강상 이점에 대한 전체적인 가이드를 확인할 수 있습니다.
받침대, 누름봉, 주스 용기와 같은 작은 크기의 분리된 부품 모두를 과육 용기에 담아 보관할 수 있습니다. 이를 통해 부품을 안전하게 보관할 수 있으며, 다음 주스 추출 시에도 필요한 부품이 어디에 있는지 알 수 있습니다.
재료 투입구가 넓어져 주스 만들기가 더욱 간편해집니다. 덕분에 더욱 간편하고 영양가 높은 주스를 순식간에 만들어 낼 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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