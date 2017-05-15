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    Avance 컬렉션 MicroMasticating 주서기

    HR1946/70

    모든 영양분을 한 컵에 담아보세요

    필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술은 과일과 채소의 세포를 열어 과즙을 최대한으로 추출해낼 수 있도록 설계되었습니다. 더욱 커진 투입구로 준비 시간도 줄어 들었습니다. 주스를 만든 후에는 모든 부품을 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

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    최대 90%*의 과즙을 추출해주는 MicroMasticating

    • 최대 90% 추출
    • 60초 만에 끝나는 빠른 세척
    • 슬림한 디자인
    • 2가지로 선택 가능한 주스 농도
    최대 90%*의 과즙을 추출해주는 MicroMasticating

    최대 90%*의 과즙을 추출해주는 MicroMasticating

    과일과 채소의 수많은 조직에는 과즙과 비타민, 필수 영양소가 담겨 있습니다. 필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술을 이용하면 이러한 조직에 침투해 좋아하는 재료로부터 과즙을 최대로 추출할 수 있으며 최대 90% 과즙이 추출됩니다.

    바나나와 망고와 같은 좋아하는 재료로 만드는 맛있는 주스

    바나나와 망고와 같은 좋아하는 재료로 만드는 맛있는 주스

    부드러운 과일이나 단단한 채소로 건강한 주스를 만들어 보세요. 본 제품을 사용하면 좋아하는 모든 조합을 활용하여 주스를 만들 수 있으며, 녹말 함유량이 특히 높아 주스를 만들기가 까다로운 바나나 및 망고와 같은 재료로도 주스가 만들어집니다.

    주스에 잎 채소와 녹색 채소, 견과류를 넣어보세요

    주스에 잎 채소와 녹색 채소, 견과류를 넣어보세요

    잎 채소와 녹색 채소는 섬유질이 풍부하므로 건강 주스를 만들기 좋은 재료입니다. MicroMasticating 기술이 적용된 이 주서기를 사용하면 이들 채소는 물론 밀싹, 시금치 등 건강에 좋은 다양한 재료를 주스로 만들 수 있습니다. 아몬드와 같은 견과류를 사용하면 아몬드 밀크를 만들 수도 있습니다.

    마지막 한 방울까지 추출하는 사전 세척 기능

    마지막 한 방울까지 추출하는 사전 세척 기능

    사전 세척 기능은 주서기 내부를 청소함과 동시에 마지막 한 방울까지 추출할 수 있는 특별한 프로그램입니다. 이 기능을 사용하면 청소 과정에서 소중한 주스가 찌꺼기로 낭비되는 것을 방지하고 과일과 채소를 최대한 활용할 수 있습니다.

    간편한 분리형으로 주방 도구 없이도 깨끗하게 세척

    간편한 분리형으로 주방 도구 없이도 깨끗하게 세척

    이 주서기는 쉽게 분리되는 설계와 테가 없는 부품으로 수돗물만으로도 빠르게 세척할 수 있습니다. 날카로운 부분이 없어서 재료의 섬유질이나 입자가 눈 깜짝할 새에 씻겨 내려갑니다.

    거름망이 없는 독특한 디자인으로 1분이면 세척 완료

    거름망이 없는 독특한 디자인으로 1분이면 세척 완료

    특유의 거름망 없는 디자인으로 원하지 않는 부분을 걸러내 신선한 주스만 컵에 자연스럽게 흘러 내리도록 하며, 브러시 없이도 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    혁신적인 누수 방지로 조리대를 깨끗하게

    혁신적인 누수 방지로 조리대를 깨끗하게

    완전 통합형 누수 방지를 활용해 착즙 중간에 멈출 수 있으므로 조리대 위를 항상 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 주스 배출구 아래를 누르기만 하면 손가락을 적시지 않고도 과즙이 흐르지 않도록 할 수 있습니다.

    모든 부품이 내장된 슬림한 주서기

    모든 부품이 내장된 슬림한 주서기

    너비가 11cm인 최적의 디자인 덕분에 조리대 위에 항상 올려놓고 사용할 수 있으므로 언제든 주스를 만들 수 있습니다. 완전 통합형 디자인으로 사용 시는 물론 보관 시에도 공간을 적게 차지하며 주스 추출 시 다른 외부 보관함이 필요 없습니다.

    컵으로 바로 추출

    컵으로 바로 추출

    컵에 바로 추출할 수 있어서 가족의 입맛에 맞게 주스의 맛을 조절할 수 있으며, 불필요한 부품을 사용하거나 세척할 필요가 없어 조리대를 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

    유용한 레시피 북 포함

    유용한 레시피 북 포함

    주스를 만들 때 중요한 것은 바로 레시피와 재료를 선택하는 일입니다. 이 레시피 북에서는 창의적인 40가지 레시피와 건강상 이점에 대한 전체적인 가이드를 확인할 수 있습니다.

    과육 용기에 보관할 수 있는 분리형 부품

    과육 용기에 보관할 수 있는 분리형 부품

    받침대, 누름봉, 주스 용기와 같은 작은 크기의 분리된 부품 모두를 과육 용기에 담아 보관할 수 있습니다. 이를 통해 부품을 안전하게 보관할 수 있으며, 다음 주스 추출 시에도 필요한 부품이 어디에 있는지 알 수 있습니다.

    2배 넓어진 투입구로 더 짧아진 추출 시간

    2배 넓어진 투입구로 더 짧아진 추출 시간

    재료 투입구가 넓어져 주스 만들기가 더욱 간편해집니다. 덕분에 더욱 간편하고 영양가 높은 주스를 순식간에 만들어 낼 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 필터
      • 레시피 북

    • 기술 사양

      소비전력
      200  W
      코드 길이
      1  m
      전압
      220-240  V
      진동수
      50-60  Hz
      대용량 과육 용기
      1  l
      RPM
      300RPM

    • 디자인

      색상
      블랙

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 식기세척기 사용 가능
      • 미끄럼 방지 받침
      • 전원 스위치
      • 안전 잠금 장치
      • 퀵클린

    • 마감

      본체 재질
      플라스틱
      액세서리 재질
      금속 안전 잠금 장치
      재료 찌꺼기 용기
      플라스틱

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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