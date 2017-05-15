모든 영양분을 한 컵에 담아보세요

필립스의 혁신적인 MicroMasticating 기술은 과일과 채소의 세포를 열어 과즙을 최대한으로 추출해낼 수 있도록 설계되었습니다. 더욱 커진 투입구로 준비 시간도 줄어 들었습니다. 주스를 만든 후에는 모든 부품을 깨끗하게 세척할 수 있습니다.