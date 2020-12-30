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단종됨

데일리 컬렉션블렌더

HR2006/70

힘든 블렌딩을 뚝딱

필립스 블렌더 HR2006/70은 350W 모터와 1.5L 용기, 그리고 5각 스타 칼날로 보다 완벽한 조리가 가능합니다. 이제 블렌딩이 더욱 쉬워집니다.

모든 혜택 보기

5각 스타 칼날과 350W 모터가 결합된 블렌더

힘든 블렌딩을 뚝딱

  • 350W

  • 1.5L 플라스틱 용기

  • 분쇄기 및 필터 장착

  • 2단계 속도 및 순간작동

2년 무상 보증 수리

2년 무상 보증 수리

2년간 품질 보증

모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.

파손 방지 용기

강화 플라스틱 용기로 파손 방지

기술 사양

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