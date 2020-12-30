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단종됨

Daily Collection블렌더

HR2010/70

힘든 블렌딩을 뚝딱

350W 모터와 1.5L 용기, 그리고 5각 스타 칼날로 보다 완벽한 조리가 가능합니다. 이제 블렌딩이 더욱 쉬워집니다.

모든 혜택 보기

5각 스타 칼날과 350W 모터

힘든 블렌딩을 뚝딱

  • 350W

  • 1.5L 유리 용기

  • 분쇄기 장착

  • 2단계 속도 및 순간작동

고급 유리 용기

고급 유리 용기

고급 유리 용기로 냄새 및 스크래치 방지

분리형 칼날

분리형 칼날

용기에서 칼날을 분리하여 더욱 쉽고 효과적으로 세척 가능

재료에 따라 속도 선택 가능

재료에 따라 속도 선택 가능

필립스 블렌더의 다양한 설정을 통해 원하는 속도와 각도로 재료를 혼합할 수 있습니다.

기술 사양

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