검색어

  • 45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합* 45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합* 45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*

    3000 시리즈 블렌더 ProBlend 기술, 450W, 1.9L

    HR2041/01

    45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*

    450W의 전원과 모든 재료에, 심지어 얼음 분쇄도 가능한 칼날 성능을 갖춰 설계되어 일상 속 혼합 경험이 향상됩니다. 최소한의 노력으로 순식간에 부드러운 혼합을 일관되게 선사합니다.

    모든 혜택 보기

    3000 시리즈 블렌더 ProBlend 기술, 450W, 1.9L

    유사 제품

    모두 보기 블렌더

    45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*

    독특한 ProBlend 시스템

    • ProBlend 시스템
    • 1.9L 최대 용량
    • 1L 유효 용량
    • 1단계 속도 설정 + 순간작동
    • 플라스틱 용기
    얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄**

    얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄**

    ProBlend 시스템과 순간작동 설정의 결합으로 얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄합니다.** 시원한 음료와 스무디는 물론이고 특별한 디저트도 쉽게 즐길 수 있습니다.

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날은 날카로운 상태로 녹이 슬거나 변색되지 않고 오래 유지됩니다.

    독특한 ProBlend 시스템으로 부드럽고 일관된 작동 보장

    독특한 ProBlend 시스템으로 부드럽고 일관된 작동 보장

    필립스 ProBlend 시스템은 단 45초 만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩이 가능하도록 3가지 기술이 결합되어 있습니다. * 450W 파워 모터가 블렌딩 흐름을 형성하여 모든 재료를 고르게 순환시키고, 칼날 디자인은 절단 영역을 최대화하도록 특수 제작되었습니다. 마지막으로, 늑골모양의 용기는 재료를 계속해서 블렌딩 순환을 만들어 재료가 잘 섞이도록 도와줍니다.

    1단계 속도 + 순간작동 설정 선택 옵션

    1단계 속도 및 순간작동 설정 선택 옵션으로 다양한 종류의 음료를 만들고 좋아하는 음식에 필요한 재료를 빠르게 준비할 수 있습니다. 허브, 향신료, 채소 준비에서부터 커피를 분쇄하거나 시원하고 맛있는 스무디를 만들 때 필요한 얼음도 쉽게 분쇄할 수 있습니다.

    가족용으로 적합한 크기의 대형 용기

    1L의 유효 용량으로 최대 5잔의 음료(200ml 유리컵 기준)를 제공합니다.***

    가족을 위한 건강하고 맛있는 레시피를 제공하는 HomeID 앱을 다운로드하세요.

    HomeID 앱을 다운로드하여 새로운 블렌더를 통해 좋아하는 음료, 음식, 스낵을 만드는 방법에 대한 200가지 이상의 아이디어를 확인해 보세요. 간단하게 준비할 수 있는 건강한 요리로 가족들의 즐거움은 배가 됩니다. HomeID 앱이 다양한 건강식을 제공하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 건강한 초콜릿 디저트부터 영양 가득한 메인 요리까지, 더욱 맛있고 건강한 레시피를 제공합니다.

    모터 과열을 방지하는 MTP 센서

    특별한 모터 열 보호(MTP) 센서는 모터 과열을 방지하고 사용 중 과전류 상태로부터 보호합니다.

    사용이 간편한 인체 공학적이고 견고한 디자인

    다양한 주방 시설에 적합하도록 인체공학적이고 견고하면서 현대적이고 스타일리시한 디자인이 세심하게 고려되었습니다. 용기 모양은 잡기 편하고 회전 조절기로 쉽게 조작할 수 있습니다.

    사용 중 진동을 흡수하는 발판

    블렌더에는 안정감을 제공하면서 사용 중 진동을 흡수하는 발판이 부착되어 있습니다.

    2년 품질 보증서

    더욱 안심하고 사용할 수 있도록 블렌더에는 2년 보증이 제공됩니다.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      색상
      블랙

    • 일반 사양

      주 재질
      플라스틱
      색상
      블랙
      사전 프로그램된 설정
      • P: 펄스 기능, 놓으면 노브가 0으로 자동 복귀됩니다.
      • 0: 꺼짐 위치, 모터가 작동하지 않습니다.
      • 1: 켜짐 위치, 모터가 계속 작동합니다.
      미끄럼 방지 받침
      코드 길이
      0.85m
      식기세척기 사용가능 부품
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      분리 불가

    • 기술 사양

      소비전력
      450W
      전압
      220~240V
      주파수
      50~60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      칼날 자동 정지
      <1.5초 (안전 기준에 따름)

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      192mm
      제품 폭
      166mm
      제품 높이
      377mm
      제품 중량
      1553g
      포장 박스 길이
      220mm
      박스 폭
      253mm
      포장 박스 높이
      346mm
      포장 박스 중량
      2174g

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      소비전력
      450  W
      코드 길이
      0.85  m
      효과적인 용량
      1  l

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      164x192x377  mm

    • 일반 사양

      식기세척기 사용 가능
      제품 특징
      • 프로블렌드 기술 및 4개의 별모양 스테인리스 스틸 칼날
      • 내구성: 모터 열 보호 센서
      • 간편한 세척: 식기세척기 사용 가능
      • 용기 크기: 최대 1.9L
      • 용기 크기: 최대 1L
      • 속도 설정: 1단계 속도 + 순간작동
      • 간편한 보관: 통합 전원 및 코드 보관
      • 무진동: 진동 흡수 발판
      • 용기 소재: 플라스틱
      속도 UI
      회전 조절기

    • 마감

      본체 재질
      플라스틱
      용기 재질
      플라스틱
      칼날 재질
      스테인리스 스틸

    • 서비스

      보증
      2년간 글로벌 품질 보증

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • * 다양한 레시피로 최대 모드에서 테스트 완료
    • **8개의 각얼음(2.5x2.5x2.5cm)을 사용하여 순간작동 모드에서 테스트 완료
    • *** 200ml 한 잔을 고려한 경우

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.