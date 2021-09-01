HR2041/01
45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*
450W의 전원과 모든 재료에, 심지어 얼음 분쇄도 가능한 칼날 성능을 갖춰 설계되어 일상 속 혼합 경험이 향상됩니다. 최소한의 노력으로 순식간에 부드러운 혼합을 일관되게 선사합니다.모든 혜택 보기
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ProBlend 시스템과 순간작동 설정의 결합으로 얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄합니다.** 시원한 음료와 스무디는 물론이고 특별한 디저트도 쉽게 즐길 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날은 날카로운 상태로 녹이 슬거나 변색되지 않고 오래 유지됩니다.
필립스 ProBlend 시스템은 단 45초 만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩이 가능하도록 3가지 기술이 결합되어 있습니다. * 450W 파워 모터가 블렌딩 흐름을 형성하여 모든 재료를 고르게 순환시키고, 칼날 디자인은 절단 영역을 최대화하도록 특수 제작되었습니다. 마지막으로, 늑골모양의 용기는 재료를 계속해서 블렌딩 순환을 만들어 재료가 잘 섞이도록 도와줍니다.
1단계 속도 및 순간작동 설정 선택 옵션으로 다양한 종류의 음료를 만들고 좋아하는 음식에 필요한 재료를 빠르게 준비할 수 있습니다. 허브, 향신료, 채소 준비에서부터 커피를 분쇄하거나 시원하고 맛있는 스무디를 만들 때 필요한 얼음도 쉽게 분쇄할 수 있습니다.
1L의 유효 용량으로 최대 5잔의 음료(200ml 유리컵 기준)를 제공합니다.***
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특별한 모터 열 보호(MTP) 센서는 모터 과열을 방지하고 사용 중 과전류 상태로부터 보호합니다.
다양한 주방 시설에 적합하도록 인체공학적이고 견고하면서 현대적이고 스타일리시한 디자인이 세심하게 고려되었습니다. 용기 모양은 잡기 편하고 회전 조절기로 쉽게 조작할 수 있습니다.
블렌더에는 안정감을 제공하면서 사용 중 진동을 흡수하는 발판이 부착되어 있습니다.
더욱 안심하고 사용할 수 있도록 블렌더에는 2년 보증이 제공됩니다.
디자인 사양
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
기술 사양
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
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