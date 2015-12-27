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  • 매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄 매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄 매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄

    Daily Collection 블렌더

    HR2056/00

    매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄

    필립스의 기술로 부드러운 스무디, 섬세한 소스, 곱게 갈린 양념과 분쇄 얼음을 만들 수 있는 최고 성능의 안정적이고 오래가는 블렌더를 제공합니다.

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    Daily Collection 블렌더

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    매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄

    450W, 모터 과열 방지 기능 포함

    • 450W
    • 1L 플라스틱 용기
    • 4각 스타 스테인리스 스틸 칼날
    • 분쇄기 장착
    파손 방지 플라스틱 용기

    파손 방지 플라스틱 용기

    강화 플라스틱 용기로 쉽게 파손되지 않습니다. 대용량 1.2L 용기의 사용 용량은 1L입니다.

    4각 스테인리스 스틸 칼날

    4각 스테인리스 스틸 칼날

    4각 스테인리스 스틸 칼날은 블렌딩과 혼합에 효과적입니다. 새롭게 디자인된 칼날이 부드럽고 딱딱한 재료를 블렌딩하고 잘라서 온 가족이 즐길 수 있는 완벽한 스무디와 소스를 만들어 줍니다.

    직관적이고 사용하기 쉬운 조절기

    직관적이고 사용하기 쉬운 조절기

    버튼 하나로 "블렌딩 기능" 또는 "순간작동 기능"을 선택해 보세요.

    일체형 전원 코드 보관함

    일체형 전원 코드 보관함

    블렌더 하단부에 편리한 코드 보관 시스템을 갖추어 공간이 절약됩니다.

    모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

    모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

    분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.

    모터 과열 보호 설계

    모터 과열 보호 설계

    필립스 블렌더 모터는 사용 중 과열과 과전류 상태를 예방하도록 설계되었습니다.

    2년 무상 애프터 서비스

    2년 무상 애프터 서비스

    필립스는 매일 사용하는 제품을 오래도록 사용하실 수 있도록 해당 제품에 대해 2년간 품질을 보증합니다.

    최상의 결과물을 위한 강력한 450W 모터

    최상의 결과물을 위한 강력한 450W 모터

    강력한 450W 모터가 더 곱게 블렌딩해 줍니다. 아침을 여는 스무디부터 소스 만들기, 얼음 갈기가 훨씬 쉬워집니다.

    1단계 속도 및 순간작동은 부드러운 재료와 얼음 같은 딱딱한 재료에 적합

    1단계 속도에서 강력한 블렌딩을 자랑하며 순간작동으로 얼음을 갈아 줍니다.

    사용감이 편안한 손잡이

    엄지손가락 전용 홈이 있는 새로운 손잡이로 용기를 더욱 간편하게 쥐고 운반할 수 있습니다.

    다양한 재료를 갈아 주는 분쇄기

    분쇄기는 향신료, 견과류, 커피콩 같은 다양한 재료를 갈아줍니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      포함됨
      • 용기
      • 분쇄기

    • 기술 사양

      소비전력
      450  W
      용기 용량
      1 개  l

    • 디자인

      색상
      화이트

    • 일반 사양

      속도 설정 수
      1 개
      제품 특징
      • 식기세척기 사용 가능
      • 내장형 코드 보관
      • 미끄럼 방지 받침
      • 순간작동

    • 마감

      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      플라스틱

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

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