신선한 스무디와 음식을 뚝딱

필립스 블렌더 데일리 컬렉션은 400W 모터와 1.5L 용기, 그리고 혁신적인 4각 스타 칼날로 보다 만족스러운 스무디와 음식 조리 결과를 보여줍니다. 이제 힘든 믹서기 사용이 보다 쉬워집니다.