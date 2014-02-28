HR2105/00
신선한 스무디와 음식을 뚝딱
필립스 Daily Collection 블렌더는 400W 모터와 1.5L 용기, 그리고 혁신적인 4각 스타 칼날로 보다 만족스러운 스무디와 음식 조리 결과를 보여줍니다. 이제 힘든 블렌딩이 보다 쉬워집니다.모든 혜택 보기
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강력한 400W 모터로 블렌딩과 혼합이 간편해집니다.
새롭게 디자인된 칼날은 효과적으로 재료를 블렌딩하고 커팅해 가족 모두를 위한 만족스러운 스무디를 만들어 드립니다.
고급 유리 용기로 긁힘과 냄새가 방지됩니다. 이 1.5L 용기의 실제 사용 용량은 1.25L입니다.
새로운 주입구 디자인으로 인해 내용물을 컵에 따른 후 흘러내리지 않습니다.
다양한 혼합 속도 및 혼합 정도를 설정할 수 있습니다.
"순간 작동" 모드를 사용해 블렌딩 정도와 시간을 편리하게 조절할 수 있습니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.
단순하고 쉽게 알아볼 수 있는 잠금 표시등은 안전하게 제품을 사용할 준비가 되어있는지 여부를 알려줍니다.
블렌더 하단부에 편리한 코드 보관 시스템을 갖추어 공간이 절약됩니다.
2년 제품 보증이 적용됩니다.
디자인 사양
기술 사양
일반 사양
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