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  • Standard Product Photo Philips Jamie Oliver Blender
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단종됨

제이미 올리버 블렌더

HR2172/00

5

| (3) 리뷰 | 100%의 추천 제품

믹서기용으로 견고하게 설계

"블렌더에서 기본적으로 가장 중요한 기능은 속도이며 복잡한 기능은 필요하지 않습니다. 속도가 빨라야 맛과 부드러운 느낌을 모두 살릴 수 있기 때문이죠. 저는 제 블렌더로 반죽과 소스, 수프와 스무디에 이르기까지 모든 요리를 만듭니다." 제이미 올리버

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예리한 티타늄 코팅 5각 스타 칼날 포함

믹서기용으로 견고하게 설계

  • 600W

  • 2L 고급 유리 용기

최적의 블렌딩 파워와 혁신적인 5각 칼날 기술

최적의 블렌딩 파워와 혁신적인 5각 칼날 기술

최적의 블렌딩 파워와 혁신적인 5각 칼날 기술로 음식이 부드럽게 갈립니다.

2단계 속도 및 순간작동 설정

2단계 속도 및 순간작동 설정

필립스 제이미 올리버 제품들은 회전식 다이얼 형태로, 사용하기에 매우 편리합니다. 1을 선택하면 낮은 속도, 2를 선택하면 최대 속도로 작동합니다. 순간작동 설정은 얼음을 분쇄하거나 블렌딩 전에 재료들을 섞는데 적합합니다.

지속력이 뛰어난 티타늄 코팅 5각 스타 톱니모양 칼날

지속력이 뛰어난 티타늄 코팅 5각 스타 톱니모양 칼날

새로운 필립스 제이미 올리버 블렌더에는 초강력 티타늄 코팅 칼날이 장착되어 있어 톱니모양 칼날의 예리함이 더욱 오래 유지됩니다. 5각 스타 칼날 덕분에 반죽, 소스, 스무디를 뚝딱 만들 수 있어 바쁜 부모들도 매일 저녁 건강하고 맛있는 식사를 자신있게 요리할 수 있습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

3

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

07/03/2015

한국

한국

사용하기 좋아요

유리로 되어 있고 칾날과 분리가 되어서 세척하기가 편해요 그리고 안에 내용물이 보이니깐 보면서 할수 있어요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HR2172/00 제이미 올리버 블렌더에 대해 작성되었습니다.

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28/02/2015

한국

한국

가성비 매우 만족 믹서기 ^^

유리용기가 대용량이라, 온가족 쥬스믹서기로 안성맞춤. 가격도 부담스럽지 않고, 유리로 되어있어 세척도 용이해요. 전 악세사리 식기세척기 사용가능해서 너무 좋구요. 반죽, 쥬스, 소스, 이유식 제조 여러요리에 두루두루 활용가능해 좋아요

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07/02/2015

한국

한국

신혼부부 및 집들이 선물 추천이요

본체가 유리로 되어 있어서 유해물질에서 안전할 수 있어서 안심이에요. 그리고 디자인이 심플하고 전선코드가 파란색으로 포인트가 되어 매우 예쁘네요. 가격도 부담스럽지 않아서 신혼부부 및 집들이 선물로도 너무 좋을 것 같아요 :)

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