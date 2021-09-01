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  • 45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합* 45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합* 45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*

    3000 Series 블렌더

    HR2191/20

    45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*

    600W의 전원과 모든 재료에, 심지어 얼음 분쇄도 가능한 칼날 성능을 갖추도록 설계되어 일상 속 블렌딩 경험이 향상됩니다. 최소한의 노력으로 순식간에 부드럽고 일관된 블렌딩을 선사합니다.

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    3000 Series 블렌더

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    45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*

    독특한 ProBlend 시스템

    • ProBlend 시스템
    • 2L 최대 용량
    • 1.25L 유효 용량
    • 2단계 속도 설정 + 순간작동
    • 플라스틱 용기
    얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄**

    얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄**

    ProBlend 시스템과 순간작동 설정의 결합으로 얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄합니다.** 시원한 음료와 스무디는 물론이고 특별한 디저트도 쉽게 즐길 수 있습니다.

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날은 날카로운 상태로 녹이 슬거나 변색되지 않고 오래 유지됩니다.

    독특한 ProBlend 시스템으로 부드럽고 일관된 작동 보장

    독특한 ProBlend 시스템으로 부드럽고 일관된 작동 보장

    독특한 ProBlend 시스템은 세 가지 기술이 완벽하게 결합되어 있습니다. 단 45초 만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩이 가능하도록 맞춤 설계되었습니다.* 600W 파워 모터가 블렌딩 흐름을 형성하여 모든 재료를 고르게 순환시키는 한편, 혁신적인 칼날 디자인은 절단 영역을 최대화하도록 특수 제작되었습니다. 마지막으로, 용기의 독특한 리브는 재료를 계속해서 블렌딩 흐름으로 유도하도록 설계되었습니다.

    1단계 속도 + 순간작동 설정 선택 옵션

    1단계 속도 및 순간작동 설정 선택 옵션으로 다양한 종류의 음료를 만들고 좋아하는 음식에 필요한 재료를 빠르게 준비할 수 있습니다. 허브, 향신료, 채소 준비에서부터 커피를 분쇄하거나 시원하고 맛있는 스무디를 만들 때 필요한 얼음도 쉽게 분쇄할 수 있습니다.

    가족용으로 적합한 크기의 대형 용기

    1L의 유효 용량으로 최대 5잔의 음료(200ml 유리컵 기준)를 제공합니다.***

    가족을 위한 건강하고 맛있는 레시피를 제공하는 HomeID 앱을 다운로드하세요.

    HomeID 앱을 다운로드하여 새로운 블렌더를 통해 좋아하는 음료, 음식, 스낵을 만드는 방법에 대한 200가지 이상의 아이디어를 확인해 보세요. 간단하게 준비할 수 있는 건강한 요리로 가족들의 즐거움은 배가 됩니다. HomeID 앱이 다양한 건강식을 제공하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 건강한 초콜릿 디저트부터 영양 가득한 메인 요리까지, 더욱 맛있고 건강한 레시피를 제공합니다.

    모터 과열을 방지하는 MTP 센서

    특별한 모터 열 보호(MTP) 센서는 모터 과열을 방지하고 사용 중 과전류 상태로부터 보호합니다.

    사용 중 진동을 흡수하는 발판

    블렌더에는 안정감을 제공하면서 사용 중 진동을 흡수하는 발판이 부착되어 있습니다.

    2년 품질 보증서

    더욱 안심하고 사용할 수 있도록 블렌더에는 2년 보증이 제공됩니다.

    사용이 간편한 인체 공학적이고 견고한 디자인

    다양한 주방 시설에 적합하도록 인체공학적이고 견고하면서 현대적이고 스타일리시한 디자인이 세심하게 고려되었습니다. 용기 모양은 잡기 편하고 회전 조절기로 쉽게 조작할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      다지기

    • 기술 사양

      소비전력
      600  W
      코드 길이
      0.85  m
      효과적인 용량
      1.25  l
      최대 용기 용량
      2L

    • 디자인

      색상
      화이트

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      168x192x381  mm

    • 일반 사양

      식기세척기 사용 가능
      제품 특징
      • 프로블렌드 기술 및 4개의 별모양 스테인리스 스틸 칼날
      • 내구성: 모터 열 보호 센서
      • 간편한 세척: 식기세척기 사용 가능
      • 용기 크기: 최대 2L
      • 용기 크기: 최대 1.25L
      • 속도 설정: 2단계 속도 + 순간작동
      • 간편한 보관: 통합 전원 및 코드 보관
      • 간편한 세척: 분리형 칼날
      • 무진동: 진동 흡수 발판
      • 용기 소재: 플라스틱
      • 액세서리: 다지기
      속도 UI
      회전 조절기

    • 마감

      본체 재질
      Plastic and stainless steel
      용기 재질
      Plastic
      칼날 재질
      Stainless steel

    • 서비스

      보증
      2년간 글로벌 품질 보증

    Badge-D2C

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    • ** 200ml 한 잔을 고려한 경우

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