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45초 내로 덩어리 지지 않게 부드럽게 혼합*
600W의 전원과 모든 재료에, 심지어 얼음 분쇄도 가능한 칼날 성능을 갖추도록 설계되어 일상 속 블렌딩 경험이 향상됩니다. 최소한의 노력으로 순식간에 부드럽고 일관된 블렌딩을 선사합니다.모든 혜택 보기
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ProBlend 시스템과 순간작동 설정의 결합으로 얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄합니다.** 시원한 음료와 스무디는 물론이고 특별한 디저트도 쉽게 즐길 수 있습니다.
내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날은 날카로운 상태로 녹이 슬거나 변색되지 않고 오래 유지됩니다.
독특한 ProBlend 시스템은 세 가지 기술이 완벽하게 결합되어 있습니다. 단 45초 만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩이 가능하도록 맞춤 설계되었습니다.* 600W 파워 모터가 블렌딩 흐름을 형성하여 모든 재료를 고르게 순환시키는 한편, 혁신적인 칼날 디자인은 절단 영역을 최대화하도록 특수 제작되었습니다. 마지막으로, 용기의 독특한 리브는 재료를 계속해서 블렌딩 흐름으로 유도하도록 설계되었습니다.
1단계 속도 및 순간작동 설정 선택 옵션으로 다양한 종류의 음료를 만들고 좋아하는 음식에 필요한 재료를 빠르게 준비할 수 있습니다. 허브, 향신료, 채소 준비에서부터 커피를 분쇄하거나 시원하고 맛있는 스무디를 만들 때 필요한 얼음도 쉽게 분쇄할 수 있습니다.
1L의 유효 용량으로 최대 5잔의 음료(200ml 유리컵 기준)를 제공합니다.***
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특별한 모터 열 보호(MTP) 센서는 모터 과열을 방지하고 사용 중 과전류 상태로부터 보호합니다.
블렌더에는 안정감을 제공하면서 사용 중 진동을 흡수하는 발판이 부착되어 있습니다.
더욱 안심하고 사용할 수 있도록 블렌더에는 2년 보증이 제공됩니다.
다양한 주방 시설에 적합하도록 인체공학적이고 견고하면서 현대적이고 스타일리시한 디자인이 세심하게 고려되었습니다. 용기 모양은 잡기 편하고 회전 조절기로 쉽게 조작할 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
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