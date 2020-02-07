두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩

ProBlend Crush 기술로 단단한 재료까지 가장 부드러운 스무디로 두 배 빠르게 만들 수 있습니다. 필립스 고유의 6각 스타 칼날과 효율적으로 설계된 900W 모터가 결합하여 얼음 및 큰 조각들을 완벽하게 분쇄합니다.