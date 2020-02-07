검색어

  • 두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩 두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩 두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩

    Series 5000 블렌더 코어

    HR2235/00

    두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩

    ProBlend Crush 기술로 단단한 재료까지 가장 부드러운 스무디로 두 배 빠르게 만들 수 있습니다. 필립스 고유의 6각 스타 칼날과 효율적으로 설계된 900W 모터가 결합하여 얼음 및 큰 조각들을 완벽하게 분쇄합니다.

    모든 혜택 보기

    Series 5000 블렌더 코어

    유사 제품

    모두 보기 매핑 안 됨

    두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩

    강력한 ProBlend Crush 기술

    • ProBlend Crush 기술
    전 세계 2년 무상 보증

    전 세계 2년 무상 보증

    블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.

    강력한 1000W 모터가 장착된 고속 블렌더

    강력한 1000W 모터가 장착된 고속 블렌더

    강력하면서도 에너지 효율적인 900W 모터로 전력 효율과 완벽한 블렌딩 결과를 균형 있게 유지할 수 있습니다. ProBlend Crush 기술의 성능을 극대화하도록 설계되었습니다.

    프로블렌드 크러시 기술

    프로블렌드 크러시 기술

    6각 칼날의 프로블렌드 크러시 기술은 2배 빠르게 단단한 재료도 곱게 분쇄합니다.

    최대 2L 용량, 용기 사용 용량 1.5L

    최대 2L 용량, 용기 사용 용량 1.5L

    이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.5L로, 맛있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니다.

    홈이 있는 혁신적인 디자인의 대형 유리 용기

    홈이 있는 혁신적인 디자인의 대형 유리 용기

    홈이 있는 혁신적인 유리 용기 디자인이 재료의 흐름을 최적화하여 가장 완벽한 블렌딩 결과를 선사합니다.

    3단계 스피드 조절

    3단계 스피드 조절

    논슬립 그립이 장착된 스피드 다이얼로 블렌더의 속도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 부드러운 과일부터 단단한 과일, 야채를 블렌딩 하기 위한 속도까지 다이얼로 조절할 수 있습니다.

    세척이 용이한 분리형 칼날

    세척이 용이한 분리형 칼날

    분리형 칼날은 보다 철저한 청소를 위해 설계되었습니다. 모든 분리형 부품을 식기세척기에서 안전하게 사용할 수 있습니다.

    식기세척기 사용가능 부품

    식기세척기 사용가능 부품

    분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.

    빙수용 얼음 및 건식 분쇄용 스테인리스 스틸 믹서기

    빙수용 얼음 및 건식 분쇄용 스테인리스 스틸 믹서기

    완벽한 분쇄 기능으로 집에서도 쉽고 빠르게 설빙을 즐길 수 있습니다. 믹서기는 또한 건식 분쇄 및 빙수를 만드는 용도로도 만족스럽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

    더욱 부드러운 블렌딩을 위한 순간작동 기능

    편리한 순간작동 제어 기능으로 부드럽게 재료를 블렌딩할 수 있습니다. 갈린 재료들을 칼날 쪽으로 다시 내려가므로 한 번 더 더욱 곱게 블렌딩됩니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 용기
      • 스테인리스 스틸 믹서기

    • 기술 사양

      소비전력
      900  W
      용기 용량
      2  l
      용기 사용 용량
      1.5  l

    • 디자인

      색상
      화이트

    • 일반 사양

      뚜껑 유형
      분리형
      제품 특징
      • 식기세척기 사용 가능
      • 3+ 순간작동
      • 3단계 고정 속도 설정
      칼날
      6각 스타 칼날
      속도 UI
      회전 조절기

    • 마감

      본체 재질
      금속 랩 및 플라스틱
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      유리

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.