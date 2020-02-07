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두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩
ProBlend Crush 기술로 단단한 재료까지 가장 부드러운 스무디로 두 배 빠르게 만들 수 있습니다. 필립스 고유의 6각 스타 칼날과 효율적으로 설계된 900W 모터가 결합하여 얼음 및 큰 조각들을 완벽하게 분쇄합니다.모든 혜택 보기
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블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.
강력하면서도 에너지 효율적인 900W 모터로 전력 효율과 완벽한 블렌딩 결과를 균형 있게 유지할 수 있습니다. ProBlend Crush 기술의 성능을 극대화하도록 설계되었습니다.
6각 칼날의 프로블렌드 크러시 기술은 2배 빠르게 단단한 재료도 곱게 분쇄합니다.
이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.5L로, 맛있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니다.
홈이 있는 혁신적인 유리 용기 디자인이 재료의 흐름을 최적화하여 가장 완벽한 블렌딩 결과를 선사합니다.
논슬립 그립이 장착된 스피드 다이얼로 블렌더의 속도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 부드러운 과일부터 단단한 과일, 야채를 블렌딩 하기 위한 속도까지 다이얼로 조절할 수 있습니다.
분리형 칼날은 보다 철저한 청소를 위해 설계되었습니다. 모든 분리형 부품을 식기세척기에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.
완벽한 분쇄 기능으로 집에서도 쉽고 빠르게 설빙을 즐길 수 있습니다. 믹서기는 또한 건식 분쇄 및 빙수를 만드는 용도로도 만족스럽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
편리한 순간작동 제어 기능으로 부드럽게 재료를 블렌딩할 수 있습니다. 갈린 재료들을 칼날 쪽으로 다시 내려가므로 한 번 더 더욱 곱게 블렌딩됩니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
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