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  • 45초만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩* 45초만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩* 45초만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩*

    3000 시리즈 블렌더 ProBlend Crush Tech, 600W 2L

    HR2291/01

    45초만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩*

    600W의 파워와 강력한 칼날 성능으로 단단한 재료는 물론 얼음까지도 완벽하게 분쇄합니다. 단 45초면 완성되는 빠르고 완벽한 블렌딩 기술을 만나보세요!

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    3000 시리즈 블렌더 ProBlend Crush Tech, 600W 2L

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    45초만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩*

    필립스 ProBlend 시스템

    • ProBlend 시스템
    • 2L 최대 용량
    • 1.25L 유효 용량
    • 2단계 속도 설정 + 순간작동
    • 유리 용기
    얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄**

    얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄**

    ProBlend 시스템과 순간작동 설정의 결합으로 얼음을 45초 만에 미세한 조각으로 분쇄합니다.** 시원한 음료와 스무디는 물론이고 특별한 디저트도 쉽게 즐길 수 있습니다.

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날

    내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 칼날은 날카로운 상태로 녹이 슬거나 변색되지 않고 오래 유지됩니다.

    2단계 속도 + 순간작동 설정 선택 옵션

    2단계 속도 + 순간작동 설정 선택 옵션

    2단계 속도 및 순간작동 설정 선택 옵션으로 다양한 종류의 음료를 만들고 좋아하는 음식에 필요한 재료를 빠르게 준비할 수 있습니다. 허브, 향신료, 채소 준비에서부터 커피를 분쇄하거나 시원하고 맛있는 스무디를 만들 때 필요한 얼음도 쉽게 분쇄할 수 있습니다.

    가족용으로 적합한 크기의 대형 용기

    가족용으로 적합한 크기의 대형 용기

    1.25L의 유효 용량으로 최대 6잔의 음료(200ml 유리컵 기준)를 제공합니다.***

    가족을 위한 건강하고 맛있는 레시피를 제공하는 NutriU 앱을 다운로드하세요.

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    NutriU 앱을 다운로드하여 새로운 블렌더를 통해 좋아하는 음료, 음식, 스낵을 만드는 방법에 대한 200가지 이상의 아이디어를 확인해 보세요. 간단하게 준비할 수 있는 건강한 요리로 가족들의 즐거움은 배가 됩니다. NutriU 앱이 다양한 건강식을 제공하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 건강한 초콜릿 디저트부터 영양 가득한 메인 요리까지, 더욱 맛있고 건강한 레시피를 제공합니다.

    모터 과열을 방지하는 MTP 센서

    모터 과열을 방지하는 MTP 센서

    모터 열 보호 (MTP) 센서는 자주 사용하더라도 모터가 과열되는 것을 막아 블렌더의 성능을 오래 유지할 수 있도록 해줍니다.

    사용 중 진동을 흡수하는 발판

    사용 중 진동을 흡수하는 발판

    하단에 고무 흡착판이 부착되어 사용 중 발생하는 진동을 흡수하여 흔들림없이 안정적으로 사용 가능합니다.

    2년 품질 보증서

    2년 품질 보증서

    더욱 안심하고 사용할 수 있도록 블렌더에는 2년 보증이 제공됩니다.

    독특한 ProBlend 시스템으로 부드럽고 일관된 작동 보장

    독특한 ProBlend 시스템으로 부드럽고 일관된 작동 보장

    독특한 ProBlend 시스템은 세 가지 기술이 완벽하게 결합되어 있습니다. 단 45초 만에 덩어리 없이 부드러운 블렌딩이 가능하도록 맞춤 설계되었습니다.* 600W 파워 모터가 블렌딩 흐름을 형성하여 모든 재료를 고르게 순환시키는 한편, 혁신적인 칼날 디자인은 절단 영역을 최대화하도록 특수 제작되었습니다. 마지막으로, 용기의 독특한 리브는 재료를 계속해서 블렌딩 흐름으로 유도하도록 설계되었습니다.

    사용이 간편한 인체 공학적이고 견고한 디자인

    사용이 간편한 인체 공학적이고 견고한 디자인

    다양한 주방 시설에 적합하도록 인체공학적이고 견고하면서 현대적이고 스타일리시한 디자인이 세심하게 고려되었습니다. 용기 모양은 잡기 편하고 회전 조절기로 쉽게 조작할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      아니요
      기능
      블렌딩
      제품 유형
      블렌더
      인증
      해당 없음
      바스켓 용량
      해당 없음
      물탱크 용량
      해당 없음
      제공량
      5
      미끄럼 방지 받침
      인터페이스
      회전 조절기
      코드 길이
      0.85
      코드 보관
      보온 기능
      해당 없음
      타이머
      해당 없음
      테크놀로지
      ProBlend 시스템
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열이 전달되지 않는 손잡이
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품
      최소 온도
      해당 없음
      최고 온도
      해당 없음
      용량 표시기
      압력 방출 밸브
      해당 없음
      용기 재질
      유리
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      20000
      BPA free
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      얼음 분쇄 기능
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      레시피 북
      아니요
      소음 수준(표준)
      Lc = 86dB(A)
      소음 수준(파워)
      해당 없음
      소음 수준(취침)
      해당 없음
      인터넷 연결
      해당 없음
      스마트 홈 호환성
      해당 없음
      Wi-Fi 범위
      해당 없음
      보증
      2
      가열 시간
      해당 없음
      건조 식품 사용 가능
      해당 없음
      자체 청소 기능
      해당 없음
      EU 적합성 선언

    • 기술 사양

      소비전력
      600W
      전압
      230V
      빈도
      50Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요
      에너지 효율 등급
      해당 없음

    • 호환성

      관련 액세서리 1
      보증서
      관련 액세서리 2
      DFU
      관련 액세서리 3
      제품 안내서

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아니요
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      19.2
      제품 넓이
      16.8
      제품 높이
      38.4
      제품 중량
      2.96
      포장 길이
      22
      포장 폭
      25.3
      포장 높이
      34.6
      포장 중량
      3.688

    • 내구성

      케이스
      > 75% 재활용 함량

    • 원산지

      생산지
      인도네시아

    Badge-D2C

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    • **8개의 각얼음(2.5x2.5x2.5cm)을 사용하여 순간작동 모드에서 테스트 완료
    • *** 200ml 한 잔을 고려한 경우

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