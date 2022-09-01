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    Eco Conscious 에디션 5000 시리즈 블렌더

    HR2500/00

    더 시원한 지구를 위한 설계

    우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능의 블렌더로 좋아하는 아침 스무디를 만들어 가져가 보세요. 바이오 플라스틱* 및 재활용 플라스틱***을 사용하여 지속 가능하게 설계되었습니다.

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    Eco Conscious 에디션 5000 시리즈 블렌더

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    더 시원한 지구를 위한 설계

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    • ProBlend 기술
    • 600ml Tritan™ Renew 텀블러
    • 실크 화이트 매트 마감
    • 바이오 플라스틱
    덩어리 없는 부드러운 혼합을 위한 ProBlend 기술

    덩어리 없는 부드러운 혼합을 위한 ProBlend 기술

    ProBlend 기술은 3가지 핵심 기술이 완벽하게 결합되어 있으며, 덩어리 없는 부드러운 혼합을 위해 최적의 재료 흐름을 생성하도록 맞춤 설계되었습니다. ProBlend 모터는 350W의 최적 전력을 제공하여 혼합 흐름을 원활하게 하고 모든 재료를 고르게 순환시킵니다. ProBlend 칼날은 힘과 커팅 성능을 극대화하도록 독특한 모양으로 제작되었습니다. ProBlend 용기의 독특한 리브는 재료를 계속해서 혼합 흐름으로 유도하도록 설계되었습니다.

    빠르고 편리한 사용

    빠르고 편리한 사용

    편리한 사용: 재료를 넣고 흔들어서 혼합한 후 바로 사용할 수 있습니다.

    칼날을 분리하여 빠르게 세척 가능

    칼날을 분리하여 빠르게 세척 가능

    모든 분리형 부품은 세척하기가 쉽고 식기세척기에서도 사용할 수 있습니다.

    안전 및 지속 가능성을 염두에 둔 설계

    안전 및 지속 가능성을 염두에 둔 설계

    바이오 플라스틱*은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용되었던 기름을 수거하여 친환경 공정을 통해 재활용하므로 식품에 적합합니다. 100% BPA가 포함되지 않은 Tritan Renew 블렌더 텀블러는 모든 종류의 식품에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

    현대적인 미니멀 스타일

    현대적인 미니멀 스타일

    지속 가능성이 이보다 더 세련될 수 없는 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.

    Tritan™ Renew 텀블러, BPA 불포함, 투명, 내구성

    Tritan™ Renew 텀블러, BPA 불포함, 투명, 내구성

    이동 시에는 Tritan Renew 텀블러에 스무디를 담을 수 있습니다. 100% BPA가 포함되지 않은 내충격 및 내파쇄성 제품으로 식기세척기를 통해 100회 세척이 가능합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      기능
      블렌딩
      제품 유형
      블렌더
      제공량
      2
      미끄럼 방지 받침
      인터페이스
      용기를 본체로 비틀기
      코드 길이
      0.85
      테크놀로지
      ProBlend 기술
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열이 전달되지 않는 손잡이
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품
      아니요
      용량 표시기
      용기 재질
      재활용 트라이탄
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      25000
      BPA 불포함
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      얼음 분쇄 기능
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      아니요
      레시피 북
      아니요
      소음 수준(표준)
      Lc = 86dB(A)
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      350W
      전압
      230V
      진동수
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      텀블러 뚜껑
      포함된 액세서리 2
      사용 설명서
      기본 구성품 3
      보증서

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아니요
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      11.8
      제품 폭
      11.6
      제품 높이
      36
      제품 중량
      1.02
      포장 길이
      14
      포장 폭
      24
      포장 높이
      25
      포장 중량
      1.42

    • 내구성

      케이스
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      > 98% 재활용 종이

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    • 본체는 인증된 바이오 소재의 100% PP 플라스틱으로 제작되었습니다(질량 균형 기준, BioPP는 전체 플라스틱의 64%).
    • *바이오 플라스틱 및 Tritan™ Renew와 100% 버진 플라스틱(또는 버진 폴리프로필렌) 및 Tritan™을 사용한 동일한 제품 생산에 기초한 계산.

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