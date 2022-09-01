ProBlend 기술은 3가지 핵심 기술이 완벽하게 결합되어 있으며, 덩어리 없는 부드러운 혼합을 위해 최적의 재료 흐름을 생성하도록 맞춤 설계되었습니다. ProBlend 모터는 350W의 최적 전력을 제공하여 혼합 흐름을 원활하게 하고 모든 재료를 고르게 순환시킵니다. ProBlend 칼날은 힘과 커팅 성능을 극대화하도록 독특한 모양으로 제작되었습니다. ProBlend 용기의 독특한 리브는 재료를 계속해서 혼합 흐름으로 유도하도록 설계되었습니다.
빠르고 편리한 사용
편리한 사용: 재료를 넣고 흔들어서 혼합한 후 바로 사용할 수 있습니다.
칼날을 분리하여 빠르게 세척 가능
모든 분리형 부품은 세척하기가 쉽고 식기세척기에서도 사용할 수 있습니다.
안전 및 지속 가능성을 염두에 둔 설계
바이오 플라스틱*은 해바라기유 등의 생물학적 및 재생 가능한 자원으로 만듭니다. 요리에 사용되었던 기름을 수거하여 친환경 공정을 통해 재활용하므로 식품에 적합합니다. 100% BPA가 포함되지 않은 Tritan Renew 블렌더 텀블러는 모든 종류의 식품에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
현대적인 미니멀 스타일
지속 가능성이 이보다 더 세련될 수 없는 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.
Tritan™ Renew 텀블러, BPA 불포함, 투명, 내구성
이동 시에는 Tritan Renew 텀블러에 스무디를 담을 수 있습니다. 100% BPA가 포함되지 않은 내충격 및 내파쇄성 제품으로 식기세척기를 통해 100회 세척이 가능합니다.