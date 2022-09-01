덩어리 없는 부드러운 혼합을 위한 ProBlend 기술

ProBlend 기술은 3가지 핵심 기술이 완벽하게 결합되어 있으며, 덩어리 없는 부드러운 혼합을 위해 최적의 재료 흐름을 생성하도록 맞춤 설계되었습니다. ProBlend 모터는 350W의 최적 전력을 제공하여 혼합 흐름을 원활하게 하고 모든 재료를 고르게 순환시킵니다. ProBlend 칼날은 힘과 커팅 성능을 극대화하도록 독특한 모양으로 제작되었습니다. ProBlend 용기의 독특한 리브는 재료를 계속해서 혼합 흐름으로 유도하도록 설계되었습니다.