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버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩
강력한 모터와 독특한 인체공학적 디자인을 갖춘 새로운 데일리 핸드 블렌더는 버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩을 제공하므로 매일 건강한 가정식을 손쉽게 준비할 수 있습니다모든 혜택 보기
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핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.
견고한 인체공학적 디자인으로 편리하고 손쉽게 사용할 수 있습니다.
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
한 번의 버튼 터치로 다양한 기능의 액세서리를 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다.
휘핑 크림, 마요네즈, 팬케이크 반죽 등을 위한 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리.
650W의 강력한 모터가 선사하는 탁월한 블렌딩 기능으로 매일 쉽게 요리할 수 있습니다.
소형 다지기 액세서리로 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿 및 양파를 쉽게 다질 수 있습니다.
원산지
디자인 사양
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
서비스
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