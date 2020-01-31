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    데일리 컬렉션 ProMix 핸드 블렌더

    HR2533/00

    버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩

    강력한 모터와 독특한 인체공학적 디자인을 갖춘 새로운 데일리 핸드 블렌더는 버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩을 제공하므로 매일 건강한 가정식을 손쉽게 준비할 수 있습니다

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    데일리 컬렉션 ProMix 핸드 블렌더

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    버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩

    매일 간편하게 몸에 좋은 가정식을 즐겨보세요

    • 직관적인 디자인
    • Easy
    • 강력함
    튐 방지 칼날 보호대

    튐 방지 칼날 보호대

    핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.

    인체공학적 디자인

    인체공학적 디자인

    견고한 인체공학적 디자인으로 편리하고 손쉽게 사용할 수 있습니다.

    ProMix Advanced 블렌딩 기술

    ProMix Advanced 블렌딩 기술

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    버튼 한 개로 분리할 수 있는 시스템

    버튼 한 개로 분리할 수 있는 시스템

    한 번의 버튼 터치로 다양한 기능의 액세서리를 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다.

    거품기

    거품기

    휘핑 크림, 마요네즈, 팬케이크 반죽 등을 위한 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리.

    650W의 강력한 모터

    650W의 강력한 모터가 선사하는 탁월한 블렌딩 기능으로 매일 쉽게 요리할 수 있습니다.

    소형 다지기

    소형 다지기 액세서리로 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿 및 양파를 쉽게 다질 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 디자인 사양

      외관 재질
      플라스틱
      바 재질
      플라스틱

    • 액세서리

      포함됨
      • 비커
      • 칼날부 S자형 칼날
      • 소형 다지기
      • 거품기

    • 기술 사양

      소비전력
      650  W

    • 디자인

      색상
      화이트

    • 일반 사양

      속도 설정
      1

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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