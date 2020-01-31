버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩
강력한 모터와 독특한 인체공학적 디자인을 갖춘 새로운 데일리 핸드 블렌더는 버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩을 제공하므로 매일 건강한 가정식을 손쉽게 준비할 수 있습니다 모든 혜택 보기
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버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩
매일 간편하게 몸에 좋은 가정식을 즐겨보세요
튐 방지 칼날 보호대
핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.
인체공학적 디자인
견고한 인체공학적 디자인으로 편리하고 손쉽게 사용할 수 있습니다.
ProMix Advanced 블렌딩 기술
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
버튼 한 개로 분리할 수 있는 시스템
한 번의 버튼 터치로 다양한 기능의 액세서리를 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다.
650W의 강력한 모터
650W의 강력한 모터가 선사하는 탁월한 블렌딩 기능으로 매일 쉽게 요리할 수 있습니다.
소형 다지기
소형 다지기 액세서리로 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿 및 양파를 쉽게 다질 수 있습니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
메탈
- 사전 프로그램된 설정
-
해당 없음
- 기능
-
블렌딩
- 제품 유형
-
핸드 블렌더
- 제공량
-
2
- 미끄럼 방지 받침
-
해당 없음
- 인터페이스
-
ON/OFF 버튼 하나
- 코드 길이
-
1.2m
- 코드 보관
-
해당 없음
- 테크놀로지
-
ProMix 기술
- 내장 전원 스위치
-
예
- 온도 조절 장치
-
아니요
- 전원 표시등
-
아니요
- 열 전도 방지 손잡이
-
예
- 식기세척기 사용가능 부품
-
아니요
- 용량 표시기
-
예
- 용기 재질
-
플라스틱 PP
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
- 분당 회전 수(RPM)
-
15000
- BPA free
-
예
- 순간작동 기능
-
예
- 분리형 칼날
-
아니요
- 얼음 분쇄 기능
-
아니요
- 뜨거운 재료 블렌딩 기능
-
아니요
- 요리책
-
아니요
- 소음 수준(표준)
-
Lc = 85dB(A)
- 보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
650
- 전압
-
230
- 진동수
-
50
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
비커
- 포함된 액세서리 2
-
소형 다지기
- 관련 액세서리 1
-
사용 설명서
- 관련 액세서리 2
-
보증서
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
아니요
- 온도 표시기
-
아니요
- 칼날 자동 정지
-
아니요
- 차일드락
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
7.3
- 제품 폭
-
6.2
- 제품 높이
-
38.1
- 제품 중량
-
0.787
- 포장 길이
-
25
- 포장 폭
-
22.8
- 포장 높이
-
25
- 포장 중량
-
1.688
-
내구성
- 케이스
-
>75% 재활용 함량
-
원산지
- 생산지
-
중국
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