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    데일리 컬렉션 ProMix 핸드 블렌더

    HR2535/00

    버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩

    강력한 모터와 독특한 인체공학적 디자인을 갖춘 새로운 데일리 핸드 블렌더는 버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩을 제공하므로 매일 건강한 가정식을 손쉽게 준비할 수 있습니다

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    데일리 컬렉션 ProMix 핸드 블렌더

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    버튼 하나로 빠르고 효율적인 블렌딩

    매일 간편하게 몸에 좋은 가정식을 즐겨보세요

    • 직관적인 디자인
    • Easy
    • 강력함
    튐 방지 칼날 보호대

    튐 방지 칼날 보호대

    핸드 블렌더 블렌딩 바 밑 부분의 특수한 웨이브 형태가 사용 중 재료가 튀거나 흘리는 것을 막아 줍니다.

    인체공학적 디자인

    인체공학적 디자인

    견고한 인체공학적 디자인으로 편리하고 손쉽게 사용할 수 있습니다.

    ProMix Advanced 블렌딩 기술

    ProMix Advanced 블렌딩 기술

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    버튼 한 개로 분리할 수 있는 시스템

    버튼 한 개로 분리할 수 있는 시스템

    한 번의 버튼 터치로 다양한 기능의 액세서리를 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다.

    650W의 강력한 모터

    650W의 강력한 모터가 선사하는 탁월한 블렌딩 기능으로 매일 쉽게 요리할 수 있습니다.

    소형 다지기

    소형 다지기 액세서리로 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿 및 양파를 쉽게 다질 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      해당 없음
      기능
      블렌딩
      제품 유형
      핸드 블렌더
      제공량
      2
      미끄럼 방지 받침
      해당 없음
      인터페이스
      ON/OFF 버튼 하나
      코드 길이
      1.2m
      코드 보관
      해당 없음
      테크놀로지
      ProMix 기술
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열 전도 방지 손잡이
      식기세척기 사용가능 부품
      아니요
      용량 표시기
      용기 재질
      플라스틱 PP
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      15000
      BPA free
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      아니요
      얼음 분쇄 기능
      아니요
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      아니요
      요리책
      아니요
      소음 수준(표준)
      Lc = 85dB(A)
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      650
      전압
      230
      진동수
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      비커
      포함된 액세서리 2
      소형 다지기
      관련 액세서리 1
      사용 설명서
      관련 액세서리 2
      보증서

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아니요
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      차일드락
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      7.3
      제품 폭
      6.2
      제품 높이
      38.1
      제품 중량
      0.787
      포장 길이
      25
      포장 폭
      22.8
      포장 높이
      25
      포장 중량
      1.688

    • 내구성

      케이스
      >75% 재활용 함량

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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