얼음 및 기타 단단한 재료 분쇄

채소 딥을 만들거나 건강한 스무디를 만들 때나 미니 블렌더로 모든 것을 처리할 수 있습니다. 키위에서 얼음까지 단단한 재료까지도 곱게 블렌딩하고 분쇄합니다.