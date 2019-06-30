HR2602/10
작은 크기, 강력한 성능
스무디, 쉐이크, 딥, 프로즌 칵테일까지, 쉽고 빠르게 만들어 보세요. 350W의 모터와 4각 스타 칼날, 인체공학적인 용기 디자인을 통해 30초면 부드러운 블렌딩을 완성해 줍니다. 건강한 음료를 즐길 수 있습니다.모든 혜택 보기
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부드러운 블렌딩을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다. 강력한 350W 모터와 4각 스타 칼날로 좋아하는 재료를 30초만에 곱게 갈아보세요.
채소 딥을 만들거나 건강한 스무디를 만들 때나 미니 블렌더로 모든 것을 처리할 수 있습니다. 키위에서 얼음까지 단단한 재료까지도 곱게 블렌딩하고 분쇄합니다.
컴팩트하고 현대적인 디자인 덕분에 미니 블렌더를 부엌 싱크대에 놓고 바쁜 날 급한 순간에 손에 닿을 수 있는 곳에 보관할 수 있습니다.
식기세척기로 세척할 수 있는 탈착식 액세서리의 편리함을 느껴보세요.
2단계 속도 설정 버튼으로 매번 완벽한 스무디를 만들기 위해 재료를 블렌딩할 속도와 얼마나 곱게 블렌딩할 것인지 조절하세요.
바쁜 삶 속에서 매일 건강한 스무디를 간편하게 만들어 가져갈 수 있다면 좋을 것입니다. 재료를 텀블러에 넣고 블렌딩하여 이동 중에도 건강한 스무디를 즐겨보세요.
최상의 성능을 내는 개별 블렌더를 유지하기는 간편합니다. 4각 스타 칼날은 빠른 세척을 위해 블렌더 용기에서 분리 가능하며 매일의 사용을 위해 매우 간편합니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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