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    Daily Collection 미니 블렌더

    HR2616/90

    블렌딩과 다지기, 갈기를 손쉽게

    스무디, 쉐이크, 딥, 프로즌 칵테일, 다양한 요리를 위한 스파이스 믹스까지, 쉽고 빠르게 만들어 보세요. 350W의 모터와 4각 스타 칼날, 인체공학적인 용기 디자인이 한데 어우러져, 뛰어난 결과를 만들어 냅니다.

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    Daily Collection 미니 블렌더

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    블렌딩과 다지기, 갈기를 손쉽게

    350W의 모터의 빠른 속도

    • 350W
    • 다용도 다지기
    강력한 350W 모터가 선사하는 부드러운 블렌딩 효과

    강력한 350W 모터가 선사하는 부드러운 블렌딩 효과

    부드러운 블렌딩을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다. 강력한 350W 모터와 4각 스타 칼날로 좋아하는 재료를 30초만에 곱게 갈아보세요.

    얼음 및 기타 단단한 재료 분쇄

    얼음 및 기타 단단한 재료 분쇄

    채소 딥을 만들거나 건강한 스무디를 만들 때나 미니 블렌더로 모든 것을 처리할 수 있습니다. 키위에서 얼음까지 단단한 재료까지도 곱게 블렌딩하고 분쇄합니다.

    컴팩트한 디자인

    컴팩트한 디자인

    컴팩트하고 현대적인 디자인 덕분에 미니 블렌더를 부엌 싱크대에 놓고 바쁜 날 급한 순간에 손에 닿을 수 있는 곳에 보관할 수 있습니다.

    식기세척기에서도 세척이 가능한 액세서리

    식기세척기에서도 세척이 가능한 액세서리

    식기세척기로 세척할 수 있는 탈착식 액세서리의 편리함을 느껴보세요.

    고운 블렌딩을 위한 2단계 속도 설정

    2단계 속도 설정 버튼으로 매번 완벽한 스무디를 만들기 위해 재료를 블렌딩할 속도와 얼마나 곱게 블렌딩할 것인지 조절하세요.

    세척이 손쉬운 분리형 4각 스타 칼날

    최상의 성능을 내는 개별 블렌더를 유지하기는 간편합니다. 4각 스타 칼날은 빠른 세척을 위해 블렌더 용기에서 분리 가능하며 매일의 사용을 위해 매우 간편합니다.

    채소를 간편하게 다지기 위한 다용도 다지기 포함

    다용도 다지기 액세서리로 이 모든 것을 할 수 있습니다. 다용도 다지기로 다양한 딥, 스튜, 소스를 준비하세요. 이 액세서리는 양파, 허브와 같은 채소, 견과류, 고기를 다지기에 좋습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 용기
      • 다용도 다지기

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      소비전력
      350  W
      코드 길이
      0.85  m
      진동수
      50-60  Hz
      용기 용량
      0.9  l
      용기 사용 용량
      0.6  l
      RPM 블렌더(최대)
      21080~28520  rpm
      다용도 다지기 사용 용량
      150  ml

    • 디자인

      색상
      스모크 펄

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      108 x 108 x 334  mm
      중량
      1.82  kg

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 식기세척기 사용 가능
      • 미끄럼 방지 받침
      속도 설정 수
      2

    • 마감

      본체 재질
      플라스틱
      액세서리 재질
      플라스틱(다용도 다지기)
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      유리
      스위치 재질
      플라스틱

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료

    Badge-D2C

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