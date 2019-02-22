채소를 간편하게 다지기 위한 다용도 다지기 포함

다용도 다지기 액세서리로 이 모든 것을 할 수 있습니다. 다용도 다지기로 다양한 딥, 스튜, 소스를 준비하세요. 이 액세서리는 양파, 허브와 같은 채소, 견과류, 고기를 다지기에 좋습니다.