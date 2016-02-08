검색어

  • 강력하고도 편리한 사용 강력하고도 편리한 사용 강력하고도 편리한 사용

    Viva Collection 핸드 블렌더

    HR2632/90

    강력하고도 편리한 사용

    필립스 핸드 블렌더는 700와트 전원과 ProMix 기술을 결합하여 다양한 속도 설정으로 음식을 무척 손쉽게 만들 수 있습니다. 언제나, 원하는 방식으로 탁월한 홈메이드 음식을 만들어 보세요.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Viva Collection 핸드 블렌더

    유사 제품

    모두 보기 핸드 블렌더

    강력하고도 편리한 사용

    한결 같이 뛰어난 결과물

    • ProMix 블렌딩 기술
    • 700W, 메탈 블렌딩 바
    • 컴팩트 다지기, 휘젓기
    • 25단계 속도조절 및 터보 기능
    강력한 파워 터보 버튼

    강력한 파워 터보 버튼

    필립스 핸드 블렌더에는 단단한 재료를 분쇄하기 위한 초강력 터보 버튼이 있습니다.

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.

    삼각형 모양으로 완성되는 최적의 순환 및 블렌딩 성능

    필립스 핸드블렌더의 ProMix 딥 블렌딩 기술은 권위 있는 슈투트가르트 대학(Stuttgart University)과 공동으로 개발했습니다. 더욱 고르고 빠른 블렌딩을 위한 첨단 기술인 필립스 핸드 블렌더의 독보적인 ProMix 딥 블렌딩 기술은 최적의 순환 및 성능을 제공하는 삼각형 모양을 사용하여 부드러운 수프와 스무디를 만들어 줍니다.

    어떤 재료도 블렌딩할 수 있는 다양한 속도 설정

    25단계 속도 설정으로 다양한 재료에 알맞은 최적의 속도를 선택하여 원하는 대로 또는 부드럽게 블렌딩할 수 있습니다.

    최적의 요리를 만드는 강력한 모터

    700W의 강력하고 견고한 모터를 사용하여 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다.

    부드러운 손잡이와 버튼

    제품 사용 시 편안함을 제공하는 부드러운 손잡이와 버튼

    견과류, 초콜릿, 치즈 등을 다지기 위한 소형 다지기

    필립스 핸드 블렌더용 소형 다지기 액세서리(300ml)로 고기, 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 순식간에 다질 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 반죽기
      • 소형 다지기
      • 거품기

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.3  m
      소비전력
      700  W
      전압
      220-240  V
      진동수
      50/60  Hz

    • 디자인

      색상
      블랙

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 착탈식 샤프트
      • 전원 스위치
      • 터보 기능
      • 다양한 속도
      속도 설정 수
      25

    • 마감

      본체 재질
      PP 및 고무
      바 재질
      메탈
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      SAN

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.