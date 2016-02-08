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강력하고도 편리한 사용
필립스 핸드 블렌더는 700와트 전원과 ProMix 기술을 결합하여 다양한 속도 설정으로 음식을 무척 손쉽게 만들 수 있습니다. 언제나, 원하는 방식으로 탁월한 홈메이드 음식을 만들어 보세요.모든 혜택 보기
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필립스 핸드 블렌더에는 단단한 재료를 분쇄하기 위한 초강력 터보 버튼이 있습니다.
휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.
필립스 핸드블렌더의 ProMix 딥 블렌딩 기술은 권위 있는 슈투트가르트 대학(Stuttgart University)과 공동으로 개발했습니다. 더욱 고르고 빠른 블렌딩을 위한 첨단 기술인 필립스 핸드 블렌더의 독보적인 ProMix 딥 블렌딩 기술은 최적의 순환 및 성능을 제공하는 삼각형 모양을 사용하여 부드러운 수프와 스무디를 만들어 줍니다.
25단계 속도 설정으로 다양한 재료에 알맞은 최적의 속도를 선택하여 원하는 대로 또는 부드럽게 블렌딩할 수 있습니다.
700W의 강력하고 견고한 모터를 사용하여 어떤 재료든 블렌딩할 수 있습니다.
제품 사용 시 편안함을 제공하는 부드러운 손잡이와 버튼
필립스 핸드 블렌더용 소형 다지기 액세서리(300ml)로 고기, 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿, 양파 등을 순식간에 다질 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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