삼각형 모양으로 완성되는 최적의 순환 및 블렌딩 성능

필립스 핸드블렌더의 ProMix 딥 블렌딩 기술은 권위 있는 슈투트가르트 대학(Stuttgart University)과 공동으로 개발했습니다. 더욱 고르고 빠른 블렌딩을 위한 첨단 기술인 필립스 핸드 블렌더의 독보적인 ProMix 딥 블렌딩 기술은 최적의 순환 및 성능을 제공하는 삼각형 모양을 사용하여 부드러운 수프와 스무디를 만들어 줍니다.