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    Viva Collection ProMix 핸드 블렌더

    HR2642/40

    신속한 식사 준비에 최적화된 제어

    강력하고 믿을 수 있는 700w 핸드 블렌더에는 직관적인 속도 선택과 간단한 제어가 가능한 SpeedTouch, 최적화된 재료 흐름과 놀라운 블렌딩 효과를 보여주는 Promix가 갖춰져 있습니다. 한 번의 버튼 터치로 블렌딩, 휘젓기, 다지기 등의 다양한 기능을 이용해 보세요.

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    Viva Collection ProMix 핸드 블렌더

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    신속한 식사 준비에 최적화된 제어

    블렌딩, 휘젓기, 다지기 등

    • 700W, 터보가 있는 SpeedTouch
    • ProMix 기술
    • 2배 더 고와진 블렌딩*
    • 30% 빨라진 속도*
    2년 무상 보증 수리

    2년 무상 보증 수리

    2년 제품 보증이 적용됩니다.

    인체공학적으로 설계된 손잡이로 안전하고 쉬운 조작

    인체공학적으로 설계된 손잡이로 안전하고 쉬운 조작

    안전하게 손에 쥘 수 있도록 설계된 인체공학적인 소프트 터치 손잡이로 사용 중에도 핸드 블렌더를 쉽게 쥐고 조작할 수 있습니다.

    강력한 700W 모터가 선사하는 최적의 블렌딩 효과

    강력한 700W 모터가 선사하는 최적의 블렌딩 효과

    다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 700W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.

    최적의 블렌딩, 거품 내기 및 믹싱용 1L ProMix 용기

    최적의 블렌딩, 거품 내기 및 믹싱용 1L ProMix 용기

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 파도 모양의 독특한 삼각형 바 케이지를 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    최적의 음식 흐름과 블렌딩 성능

    유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.

    쉬운 조립을 위해 버튼 한 개로 분리

    쉬운 조립을 위해 버튼 한 개로 분리

    손가락 하나로 블렌딩 바를 비롯한 모든 액세서리를 쉽고 빠르며 간단하게 장착 및 분리할 수 있습니다.

    알맞은 속도를 직관적으로 설정해 주는 SpeedTouch 기술

    알맞은 속도를 직관적으로 설정해 주는 SpeedTouch 기술

    직관적인 조절식 속도 설정 덕분에 핸드 블렌더를 쥐고 있을 때 더 강한 힘을 이용할 수 있습니다. 튀지 않도록 천천히 시작한 다음 용도와 재료에 필요한 만큼 천천히 속도를 올리세요. 버튼 터치 한 번으로 블렌딩, 휘젓기, 다지기가 모두 가능합니다.

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈 등 다양하게 사용하는 거품기 액세서리

    휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.

    파도 모양의 독특한 삼각형 바 케이지

    파도 모양의 독특한 삼각형 바 케이지

    육류, 견과류, 치즈, 초콜릿 등을 갈 수 있는 초대형 다지기

    매우 날카로운 칼이 장착된 초대형 다지기를 이용하여 대량의 육류, 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿 등을 단 몇 초만에 다질 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      유럽

    • 액세서리

      포함됨
      • 반죽기
      • 거품기
      • 초대형 다지기 2-칼날
      • 비커

    • 기술 사양

      소비전력
      700  W
      코드 길이
      1.2  m
      전압
      220-240  V
      용량 용기
      1  l
      진동수
      60  Hz
      초대형 다지기 용량
      1000  ml

    • 디자인

      색상
      • 화이트
      • 화이트 및 피스틸 레드

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 착탈식 샤프트
      • 식기세척기 사용 가능
      • 터보 기능
      • 다양한 속도

    • 마감

      본체 재질
      ABS 플라스틱
      액세서리 재질
      SAN 플라스틱
      바 재질
      메탈
      칼날 재질
      스테인리스 스틸

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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    • *토마토와 조리하지 않은 채소로 내부 테스트를 실시하여 종 모양 칼날 챔버를 탑재한 필립스 핸드 블렌더와 비교한 결과입니다.

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