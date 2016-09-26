HR2642/40
신속한 식사 준비에 최적화된 제어
강력하고 믿을 수 있는 700w 핸드 블렌더에는 직관적인 속도 선택과 간단한 제어가 가능한 SpeedTouch, 최적화된 재료 흐름과 놀라운 블렌딩 효과를 보여주는 Promix가 갖춰져 있습니다. 한 번의 버튼 터치로 블렌딩, 휘젓기, 다지기 등의 다양한 기능을 이용해 보세요.모든 혜택 보기
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2년 제품 보증이 적용됩니다.
안전하게 손에 쥘 수 있도록 설계된 인체공학적인 소프트 터치 손잡이로 사용 중에도 핸드 블렌더를 쉽게 쥐고 조작할 수 있습니다.
다양한 액세서리를 활용할 수 있는 강력하고 안정적인 700W 모터로 대부분의 재료를 블렌딩할 수 있으며 재료 손질 시 최적의 결과를 제공합니다.
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 파도 모양의 독특한 삼각형 바 케이지를 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
유서 깊은 슈투트가르트 대학과 공동으로 개발한 필립스 ProMix는 필립스 특유의 고급 기술이 적용되었으며 특수한 삼각형을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 더 빠르고 고르게 블렌딩됩니다.
손가락 하나로 블렌딩 바를 비롯한 모든 액세서리를 쉽고 빠르며 간단하게 장착 및 분리할 수 있습니다.
직관적인 조절식 속도 설정 덕분에 핸드 블렌더를 쥐고 있을 때 더 강한 힘을 이용할 수 있습니다. 튀지 않도록 천천히 시작한 다음 용도와 재료에 필요한 만큼 천천히 속도를 올리세요. 버튼 터치 한 번으로 블렌딩, 휘젓기, 다지기가 모두 가능합니다.
휘핑 크림, 마요네즈, 팬 케이크 반죽 등을 만들 수 있는 필립스 핸드 블렌더용 거품기 액세서리입니다. 다양한 기능을 제공하는 다용도 핸드 블렌더로 사용해 보세요.
파도 모양의 독특한 삼각형 바 케이지
매우 날카로운 칼이 장착된 초대형 다지기를 이용하여 대량의 육류, 허브, 견과류, 치즈, 초콜릿 등을 단 몇 초만에 다질 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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