신속한 식사 준비에 최적화된 제어

강력하고 믿을 수 있는 700w 핸드 블렌더에는 직관적인 속도 선택과 간단한 제어가 가능한 SpeedTouch, 최적화된 재료 흐름과 놀라운 블렌딩 효과를 보여주는 Promix가 갖춰져 있습니다. 한 번의 버튼 터치로 블렌딩, 휘젓기, 다지기 등의 다양한 기능을 이용해 보세요.