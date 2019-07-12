요리를 할 때 주변이 더러워질 걱정을 하지 않아도 됩니다. 필립스의 특별한 칼날 보호대가 크고 작은 튐 현상을 방지합니다. 블렌딩 바의 하단에 부착된 파도 모양의 칼날 보호대가 주변이 더러워지는 것을 줄여주고 요리 후 청소 시간이 단축됩니다.
필립스의 강력하고 견고한 800W 모터는 원하는 건강식 및 홈메이드 요리에 필요한 재료를 짧은 시간 안에 준비할 수 있는 전력을 자랑합니다.
필립스는 슈투트가르트 대학(Stuttgart University)과 협력하여 더욱 빠르고 고른 블렌딩을 위한 ProMix 기술을 개발했습니다. 이 고급 기술에 삼각형 모양을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 항상 최상의 결과물을 선보입니다.
한꺼번에 많은 양의 요리를 해야 하는 경우, 간편한 액세서리 교체 기능을 사용해 보세요. 버튼을 한 번만 눌러도 블렌딩 바를 빠르게 장착하거나 분리할 수 있습니다.
더 강력한 블렌딩 파워를 원하시나요? 터보 부스트 버튼을 눌러 보세요. 설정을 바꾸지 않아도 직관적인 조절식 속도를 통해 간편하게 파워를 올릴 수 있습니다. 튀지 않도록 하기 위해 느린 속도로 시작해 서서히 빠른 속도로 올려 각각의 레시피와 재료에 필요한 속도로 맞추세요.
필립스 휴대용 텀블러에서 바로 블렌딩하고, 밀봉하기만 하면 좋아하는 스무디를 손쉽게 즐길 수 있습니다. 블렌더는 BPA 불포함 재료로 만들어졌으며 새는 것을 방지하기 위한 씰이 내장되어 있어 쏟을 걱정 없이 안전하게 들고 다닐 수 있습니다.
필립스의 독보적인 나선형 슬라이서 액세서리로 건강한 식단을 추가해 보세요. 매일 먹는 과일과 채소를 재미있는 저탄수화물 국수, 나선형과 리본 형태로 손쉽게 변형할 수 있습니다. 건강식, 글루텐 프리 또는 클린 이팅 식단에 적합합니다. 스파게티, 링귀니 또는 리본의 세 가지 모양 중 원하는 모양을 선택할 수 있습니다.
과일과 고기 등 딱딱한 재료를 손으로 자르는 시간과 에너지를 절약하세요. 필립스 초대형 다지기 액세서리가 대신 과일을 자르거나 많은 양의 고기를 다져주기 때문에 맛있는 살사와 샐러드를 간편하게 준비할 수 있습니다.
손쉬운 세척
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
지속 가능성
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