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    Viva 컬렉션 ProMix 핸드 블렌더

    HR2656/80

    혼합하고, 다지고, 휘젓고, 맛보세요!

    다양한 액세서리를 갖춘 새로운 ProMix Viva 컬렉션의 핸드 블렌더를 이용하면 건강한 간식과 요리를 얼마든지 만들 수 있습니다.

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    Viva 컬렉션 ProMix 핸드 블렌더

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    혼합하고, 다지고, 휘젓고, 맛보세요!

    언제 어디서든 편하게 즐기는 건강한 식사

    • 800W 블렌딩 파워
    • 속도 가이드를 지원하는 SpeedTouch
    • 휴대용 텀블러, 나선형 슬라이서
    • 손쉬운 세척
    튐 방지 칼날 보호대로 튀지 않는 블렌딩 실현

    튐 방지 칼날 보호대로 튀지 않는 블렌딩 실현

    요리를 할 때 주변이 더러워질 걱정을 하지 않아도 됩니다. 필립스의 특별한 칼날 보호대가 크고 작은 튐 현상을 방지합니다. 블렌딩 바의 하단에 부착된 파도 모양의 칼날 보호대가 주변이 더러워지는 것을 줄여주고 요리 후 청소 시간이 단축됩니다.

    최고의 효과를 선사하는 강력한 800W 모터

    최고의 효과를 선사하는 강력한 800W 모터

    필립스의 강력하고 견고한 800W 모터는 원하는 건강식 및 홈메이드 요리에 필요한 재료를 짧은 시간 안에 준비할 수 있는 전력을 자랑합니다.

    ProMix 기술로 더욱 빠르고 고른 블렌딩

    ProMix 기술로 더욱 빠르고 고른 블렌딩

    필립스는 슈투트가르트 대학(Stuttgart University)과 협력하여 더욱 빠르고 고른 블렌딩을 위한 ProMix 기술을 개발했습니다. 이 고급 기술에 삼각형 모양을 사용해 최적의 음식 흐름과 최대의 성능을 발휘하므로 항상 최상의 결과물을 선보입니다.

    버튼 한 개로 분리되어 빠른 액세서리 교체 가능

    버튼 한 개로 분리되어 빠른 액세서리 교체 가능

    한꺼번에 많은 양의 요리를 해야 하는 경우, 간편한 액세서리 교체 기능을 사용해 보세요. 버튼을 한 번만 눌러도 블렌딩 바를 빠르게 장착하거나 분리할 수 있습니다.

    SpeedTouch 기술로 막힘 없는 전원 제어

    SpeedTouch 기술로 막힘 없는 전원 제어

    더 강력한 블렌딩 파워를 원하시나요? 터보 부스트 버튼을 눌러 보세요. 설정을 바꾸지 않아도 직관적인 조절식 속도를 통해 간편하게 파워를 올릴 수 있습니다. 튀지 않도록 하기 위해 느린 속도로 시작해 서서히 빠른 속도로 올려 각각의 레시피와 재료에 필요한 속도로 맞추세요.

    휴대용 텀블러로 즐기는 건강한 스무디

    필립스 휴대용 텀블러에서 바로 블렌딩하고, 밀봉하기만 하면 좋아하는 스무디를 손쉽게 즐길 수 있습니다. 블렌더는 BPA 불포함 재료로 만들어졌으며 새는 것을 방지하기 위한 씰이 내장되어 있어 쏟을 걱정 없이 안전하게 들고 다닐 수 있습니다.

    과일과 채소의 더 많은 섭취를 위한 독보적인 나선형 슬라이서 액세서리

    필립스의 독보적인 나선형 슬라이서 액세서리로 건강한 식단을 추가해 보세요. 매일 먹는 과일과 채소를 재미있는 저탄수화물 국수, 나선형과 리본 형태로 손쉽게 변형할 수 있습니다. 건강식, 글루텐 프리 또는 클린 이팅 식단에 적합합니다. 스파게티, 링귀니 또는 리본의 세 가지 모양 중 원하는 모양을 선택할 수 있습니다.

    고기, 견과류, 치즈 등 딱딱한 재료를 다루기 위한 초대형 다지기 액세서리

    과일과 고기 등 딱딱한 재료를 손으로 자르는 시간과 에너지를 절약하세요. 필립스 초대형 다지기 액세서리가 대신 과일을 자르거나 많은 양의 고기를 다져주기 때문에 맛있는 살사와 샐러드를 간편하게 준비할 수 있습니다.

    손쉬운 세척

    손쉬운 세척

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 휴대용 텀블러(500mL)
      • 나선형 슬라이서

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.2  m
      소비전력
      800  W
      RPM 블렌더(최대)
      최대 11.500  rpm

    • 디자인

      색상
      블랙 스테인리스 스틸

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 식기세척기 사용 가능
      • 전원 스위치
      • 터보 기능
      • SpeedTouch 기술

    • 마감

      본체 재질
      플라스틱 ABS + 스테인리스 스틸 + 미끄럼 방지 고무
      액세서리 재질
      플라스틱 ABS
      칼날 재질
      스테인리스 스틸

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

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