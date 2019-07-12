튐 방지 칼날 보호대로 튀지 않는 블렌딩 실현

요리를 할 때 주변이 더러워질 걱정을 하지 않아도 됩니다. 필립스의 특별한 칼날 보호대가 크고 작은 튐 현상을 방지합니다. 블렌딩 바의 하단에 부착된 파도 모양의 칼날 보호대가 주변이 더러워지는 것을 줄여주고 요리 후 청소 시간이 단축됩니다.