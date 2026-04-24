검색어

  • 언제 어디서나 신선한 스무디 언제 어디서나 신선한 스무디 언제 어디서나 신선한 스무디
  • Play Pause

    opal 블렌더

    HR2670/01

    언제 어디서나 신선한 스무디

    필립스 미니블렌더 3000 시리즈 블렌드앤고 매일매일을 스무디 데이로 만들어 보세요.블렌드앤고 전용용기에 바로 블렌딩해 부드럽고 균일한 스무디와 쉐이크를 간편하게 만들 수 있습니다.누수 걱정 없이 뚜껑을 닫기만 하면 바로 들고 나갈 준비 완료! 언제 어디서든 간편하게 즐기세요.

    모든 혜택 보기

    opal 블렌더

    유사 제품

    모두 보기 블렌더

    언제 어디서나 신선한 스무디

    블렌딩하고, 집어들고, 출발하세요

    • 350W ProBlend 모터
    • 휴대용 블렌드 앤 고 텀블러
    • 스테인리스 스틸 ProBlend 스타 블레이드
    • 2단계 속도 설정
    • 식기세척기 사용가능 부품
    부드러운 블렌딩을 위한 ProBlend 기술

    부드러운 블렌딩을 위한 ProBlend 기술

    필립스만의 ProBlend 기술로 신선한 재료를 강력하게 갈아보세요.내구성이 뛰어난 350W 모터와 견고한 Blend & Go 텀블러, 스테인리스 스틸 스타 블레이드가 완벽한 조화를 이뤄 재료를 빠르고 고르게 분쇄해 줍니다. 단 몇 초 만에 부드럽고 매끄러운 블렌딩을 완성할 수 있습니다.

    오래 지속되는 성능의 350와트 ProBlend 모터

    오래 지속되는 성능의 350와트 ProBlend 모터

    일상적인 사용에 완벽한 강력하고 오래 지속되는 모터로 좋아하는 스무디를 블렌딩해 보세요.

    최적의 순환을 위한 ProBlend 립 디자인

    최적의 순환을 위한 ProBlend 립 디자인

    휴대용 Blend & Go 텀블러 측면의 홈 구조가 재료를 다시 칼날 쪽으로 유도해재료가 고르게 순환되며 더욱 미세하고 균일한 블렌딩을 완성합니다.

    밀폐력이 뛰어난 Blend & Go 텀블러로 안심하고 스무디를 즐기세요

    밀폐력이 뛰어난 Blend & Go 텀블러로 안심하고 스무디를 즐기세요

    건강하고 활동적인 라이프스타일을 위해 설계되었습니다. 내구성 있고 스타일리시한 600ml 텀블러에 바로 블렌딩하세요. 그런 다음 칼날을 분리하고 밀폐력이 강한 뚜껑을 씌워 스무디를 어디든 가져갈 수 있습니다.

    초고운 블렌딩을 위한 날카로운 ProBlend 칼날

    초고운 블렌딩을 위한 날카로운 ProBlend 칼날

    매일 건강하고 부드러운 스무디를 즐겨보세요. 스테인리스 스틸 ProBlend 칼날이 모든 재료를 완벽하게 분쇄하고 블렌딩합니다.

    모든 재료에 맞는 2단계 속도 설정

    모든 재료에 맞는 2단계 속도 설정

    두 가지 속도로 어떤 재료든 처리할 수 있습니다: 부드러운 재료는 저속으로, 단단한 과일과 얼음은 고속으로 사용하세요.

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    칼날 유닛은 돌려서 분리한 후 수돗물로 헹구거나 식기세척기에 넣을 수 있습니다.

    식기세척기 사용 가능한 부품으로 간편한 세척

    식기세척기 사용 가능한 부품으로 간편한 세척

    분리 가능한 부품은 식기세척기 사용이 가능해 일상적인 사용을 빠르고 쉽게 만들어 줍니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      사전 프로그램된 설정
      2
      기능
      블렌딩
      제품 유형
      블렌더
      물탱크 용량
      0.6L 유효 용량(최대 0.8L)
      미끄럼 방지 받침
      인터페이스
      버튼
      보온 기능
      아니요
      타이머
      아니요
      테크놀로지
      ProBlend
      내장 전원 스위치
      아니요
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품
      용량 표시기
      용기 재질
      플라스틱
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      BPA free
      순간작동 기능
      아니요
      분리형 칼날
      얼음 분쇄 기능
      인터넷 연결
      아니요
      스마트 홈 호환성
      아니요
      Wi-Fi 범위
      아니요
      자체 청소 기능
      아니요

    • 기술 사양

      소비전력
      350W
      전압
      220~240V
      주파수
      50~60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      온도 표시기
      아니요
      차일드락
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      12.3cm
      제품 폭
      11.7cm
      제품 높이
      36.5cm
      제품 중량
      1.129kg

    • 내구성

      사용 설명서

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.