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언제 어디서나 신선한 스무디
필립스 미니블렌더 3000 시리즈 블렌드앤고 매일매일을 스무디 데이로 만들어 보세요.블렌드앤고 전용용기에 바로 블렌딩해 부드럽고 균일한 스무디와 쉐이크를 간편하게 만들 수 있습니다.누수 걱정 없이 뚜껑을 닫기만 하면 바로 들고 나갈 준비 완료! 언제 어디서든 간편하게 즐기세요.모든 혜택 보기
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필립스만의 ProBlend 기술로 신선한 재료를 강력하게 갈아보세요.내구성이 뛰어난 350W 모터와 견고한 Blend & Go 텀블러, 스테인리스 스틸 스타 블레이드가 완벽한 조화를 이뤄 재료를 빠르고 고르게 분쇄해 줍니다. 단 몇 초 만에 부드럽고 매끄러운 블렌딩을 완성할 수 있습니다.
일상적인 사용에 완벽한 강력하고 오래 지속되는 모터로 좋아하는 스무디를 블렌딩해 보세요.
휴대용 Blend & Go 텀블러 측면의 홈 구조가 재료를 다시 칼날 쪽으로 유도해재료가 고르게 순환되며 더욱 미세하고 균일한 블렌딩을 완성합니다.
건강하고 활동적인 라이프스타일을 위해 설계되었습니다. 내구성 있고 스타일리시한 600ml 텀블러에 바로 블렌딩하세요. 그런 다음 칼날을 분리하고 밀폐력이 강한 뚜껑을 씌워 스무디를 어디든 가져갈 수 있습니다.
매일 건강하고 부드러운 스무디를 즐겨보세요. 스테인리스 스틸 ProBlend 칼날이 모든 재료를 완벽하게 분쇄하고 블렌딩합니다.
두 가지 속도로 어떤 재료든 처리할 수 있습니다: 부드러운 재료는 저속으로, 단단한 과일과 얼음은 고속으로 사용하세요.
칼날 유닛은 돌려서 분리한 후 수돗물로 헹구거나 식기세척기에 넣을 수 있습니다.
분리 가능한 부품은 식기세척기 사용이 가능해 일상적인 사용을 빠르고 쉽게 만들어 줍니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
내구성
원산지
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