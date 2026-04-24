언제 어디서나 신선한 스무디

필립스 미니블렌더 3000 시리즈 블렌드앤고 매일매일을 스무디 데이로 만들어 보세요.블렌드앤고 전용용기에 바로 블렌딩해 부드럽고 균일한 스무디와 쉐이크를 간편하게 만들 수 있습니다.누수 걱정 없이 뚜껑을 닫기만 하면 바로 들고 나갈 준비 완료! 언제 어디서든 간편하게 즐기세요.