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    5000 시리즈 핸드 블렌더

    HR2681/00

    단단한 재료도 빠르게 블렌딩

    모든 재료를 분쇄할 수 있는 50% 더 강력해진 파워*를 갖춘 필립스 5000 시리즈 핸드 블렌더는 최고의 균일한 결과물을 만들 수 있는 완벽한 선택입니다. 크리미한 수프부터 부드러운 소스까지 음식을 준비하는 새로운 방법을 즐겁게 알아보세요.

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    5000 시리즈 핸드 블렌더

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    단단한 재료도 빠르게 블렌딩

    역대 가장 강력한 핸드 블렌더

    • 블렌더
    순수 분쇄력 1200W

    순수 분쇄력 1200W

    가장 강력한 핸드 블렌더로 딱딱한 재료도 블렌딩할 수 있습니다. 홈메이드 견과류 우유부터 냉동 과일 스무디까지 모든 것을 즉시 만들어 즐기실 수 있습니다.

    ProMix 기술로 더욱 빠르고 부드러운 블렌딩

    ProMix 기술로 더욱 빠르고 부드러운 블렌딩

    특허 받은 기술로 필립스의 가장 강력한 모터와 독특한 모양의 칼날부 및 튐 방지 보호대가 결합되어 재료가 최적의 움직임으로 블렌딩되며 세척이 간편하며 찌꺼기가 남지 않습니다. 언제나 빠르고 부드러운 블렌딩이 됩니다.

    손쉬운 제어를 위한 SpeedTouch 기술

    손쉬운 제어를 위한 SpeedTouch 기술

    직관적인 속도 버튼으로 블렌딩 중에도 속도를 잘 조절할 수 있습니다. 재료가 튀지 않도록 천천히 시작한 다음 점점 버튼을 더 세게 눌러 전원을 서서히 높이세요.

    버튼 한 번으로 액세서리 교체

    버튼 한 번으로 액세서리 교체

    원터치 버튼 덕택에 한 손으로 블렌딩 바를 해제할 수 있습니다. 따라서 블렌더를 내려 놓거나 카운터를 더럽히지 않고도 액세서리를 교체할 수 있습니다.

    LED 속도 표시등으로 정밀한 제어

    LED 속도 표시등으로 정밀한 제어

    새로운 속도 표시기를 통해 좋아하는 음식을 쉽고 정확하게 준비할 수 있습니다.

    튐 방지 칼날 보호대로 주방을 청결하게 유지

    튐 방지 칼날 보호대로 주방을 청결하게 유지

    재료가 튈까 봐 걱정할 필요가 없습니다. ProMix 기술이 적용된 특수 칼날 보호대가 크고 작은 튐을 방지합니다. 블렌딩 바 하단의 웨이브 모양 칼날에는 음식물의 낌이 적어 세척이 간편합니다.

    몇 초 만에 간단한 세척

    몇 초 만에 간단한 세척

    청소가 이보다 더 쉬울 수 없습니다. ProMix 기술로 블렌딩 바를 분리해 흐르는 물에 헹굴 수 있습니다.

    컴팩트형 디자인으로 간편한 보관

    컴팩트형 디자인으로 간편한 보관

    한정된 수납 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 필립스 핸드 블렌더와 액세서리는 효율적인 보관을 위해 설계되었습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      메탈
      부재질
      플라스틱
      사전 프로그램된 설정
      아니요
      기능
      블렌딩
      제품 유형
      핸드 블렌더
      제공량
      2
      인터페이스
      원터치 버튼
      코드 길이
      1.2
      코드 보관
      아니요
      보온 기능
      아니요
      타이머
      아니요
      테크놀로지
      Promix 기술, SpeedTouch 기술
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용가능 부품
      아니요
      용량 표시기
      용기 재질
      플라스틱 SAN
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      15000
      BPA free
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      아니요
      소음 수준(표준)
      Lc = 85dB(A)
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1200W
      전압
      230V
      빈도
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      비커
      관련 액세서리 1
      사용 설명서
      관련 액세서리 2
      제품 안내서

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아니요
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      7.2
      제품 넓이
      6.2
      제품 높이
      40.9
      제품 중량
      1
      포장 길이
      25
      포장 폭
      18
      포장 높이
      19
      포장 중량
      1.526

    • 내구성

      케이스
      > 90% 재활용 함량
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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