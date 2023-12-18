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단단한 재료도 빠르게 블렌딩
모든 재료를 분쇄할 수 있는 50% 더 강력해진 파워*를 갖춘 필립스 5000 시리즈 핸드 블렌더는 최고의 균일한 결과물을 만들 수 있는 완벽한 선택입니다. 크리미한 수프부터 부드러운 소스까지 음식을 준비하는 새로운 방법을 즐겁게 알아보세요.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
가장 강력한 핸드 블렌더로 딱딱한 재료도 블렌딩할 수 있습니다. 홈메이드 견과류 우유부터 냉동 과일 스무디까지 모든 것을 즉시 만들어 즐기실 수 있습니다.
특허 받은 기술로 필립스의 가장 강력한 모터와 독특한 모양의 칼날부 및 튐 방지 보호대가 결합되어 재료가 최적의 움직임으로 블렌딩되며 세척이 간편하며 찌꺼기가 남지 않습니다. 언제나 빠르고 부드러운 블렌딩이 됩니다.
직관적인 속도 버튼으로 블렌딩 중에도 속도를 잘 조절할 수 있습니다. 재료가 튀지 않도록 천천히 시작한 다음 점점 버튼을 더 세게 눌러 전원을 서서히 높이세요.
원터치 버튼 덕택에 한 손으로 블렌딩 바를 해제할 수 있습니다. 따라서 블렌더를 내려 놓거나 카운터를 더럽히지 않고도 액세서리를 교체할 수 있습니다.
새로운 속도 표시기를 통해 좋아하는 음식을 쉽고 정확하게 준비할 수 있습니다.
재료가 튈까 봐 걱정할 필요가 없습니다. ProMix 기술이 적용된 특수 칼날 보호대가 크고 작은 튐을 방지합니다. 블렌딩 바 하단의 웨이브 모양 칼날에는 음식물의 낌이 적어 세척이 간편합니다.
청소가 이보다 더 쉬울 수 없습니다. ProMix 기술로 블렌딩 바를 분리해 흐르는 물에 헹굴 수 있습니다.
한정된 수납 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 필립스 핸드 블렌더와 액세서리는 효율적인 보관을 위해 설계되었습니다.
일반 사양
기술 사양
호환성
안전 기능
크기 및 무게
내구성
원산지
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