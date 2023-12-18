ProMix 기술로 더욱 빠르고 부드러운 블렌딩

특허 받은 기술로 필립스의 가장 강력한 모터와 독특한 모양의 칼날부 및 튐 방지 보호대가 결합되어 재료가 최적의 움직임으로 블렌딩되며 세척이 간편하며 찌꺼기가 남지 않습니다. 언제나 빠르고 부드러운 블렌딩이 됩니다.