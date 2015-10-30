Viva 컬렉션 과즙 추출기
간편하게 즐기는 신선한 주스
색상이 밝고 화려한 필립스 과즙 추출기 HR2744/40에는 사용자의 기호에 맞춰 주스의 과육 농도를 조절할 수 있는 과육 설정기가 있습니다. 모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
간편하게 즐기는 신선한 주스
주스의 과육 농도를 조절할 수 있는 과즙 추출기
600ml 주스 용기
이 과즙 용기로 주스를 더 오래 신선하게 보관하세요.
작고 컴팩트한 디자인
컴팩트한 디자인 덕분에 수납이 편리하고, 좁은 공간에도 안성맞춤입니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
메탈
- 사전 프로그램된 설정
-
아니요
- 기능
-
과즙 추출기
- 제품 유형
-
과즙 추출 주서기
- 제공량
-
2
- 미끄럼 방지 받침
-
예
- 인터페이스
-
수동으로 주스 추출
- 코드 길이
-
0.7m
- 코드 보관
-
예
- 보온 기능
-
아니요
- 타이머
-
아니요
- 테크놀로지
-
오토 리버스
- 내장 전원 스위치
-
예
- 온도 조절 장치
-
아니요
- 전원 표시등
-
아니요
- 열 전도 방지 손잡이
-
아니요
- 식기세척기 사용가능 부품
-
예
- 용량 표시기
-
예
- 용기 재질
-
플라스틱 SAN
- 칼날 재질
-
플라스틱 PP
- BPA free
-
예
- 순간작동 기능
-
아니요
- 분리형 칼날
-
아니요
- 얼음 분쇄 기능
-
해당 없음
- 뜨거운 재료 블렌딩 기능
-
해당 없음
- 요리책
-
해당 없음
- 소음 수준(표준)
-
Lc = 72dB(A)
- 보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
25
- 전압
-
230
- 주파수
-
50
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
사용 설명서
- 포함된 액세서리 2
-
보증서
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
예
- 온도 표시기
-
아니요
- 칼날 자동 정지
-
아니요
- 차일드락
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
14.5
- 제품 폭
-
19.7
- 제품 높이
-
16.4
- 제품 중량
-
0.535
- 포장 길이
-
22.2
- 포장 폭
-
22.2
- 포장 높이
-
25
- 포장 중량
-
1.11
-
내구성
- 케이스
-
>75% 재활용 함량
-
원산지
- 생산지
-
보스니아 헤르체고비나
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.