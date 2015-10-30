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    Viva 컬렉션 과즙 추출기

    HR2744/40

    간편하게 즐기는 신선한 주스

    색상이 밝고 화려한 필립스 과즙 추출기 HR2744/40에는 사용자의 기호에 맞춰 주스의 과육 농도를 조절할 수 있는 과육 설정기가 있습니다.

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    Viva 컬렉션 과즙 추출기

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    모두 보기 과일 주서기

    간편하게 즐기는 신선한 주스

    주스의 과육 농도를 조절할 수 있는 과즙 추출기

    • 0.6L
    • 25W
    • 찌꺼기 추출기
    • 오토 리버스
    찌꺼기 추출기

    찌꺼기 추출기

    부드럽거나 과육이 있는 주스용

    600ml 주스 용기

    600ml 주스 용기

    이 과즙 용기로 주스를 더 오래 신선하게 보관하세요.

    코드 보관

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    모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

    모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

    작고 컴팩트한 디자인

    컴팩트한 디자인 덕분에 수납이 편리하고, 좁은 공간에도 안성맞춤입니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      아니요
      기능
      과즙 추출기
      제품 유형
      과즙 추출 주서기
      제공량
      2
      미끄럼 방지 받침
      인터페이스
      수동으로 주스 추출
      코드 길이
      0.7m
      코드 보관
      보온 기능
      아니요
      타이머
      아니요
      테크놀로지
      오토 리버스
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열 전도 방지 손잡이
      아니요
      식기세척기 사용가능 부품
      용량 표시기
      용기 재질
      플라스틱 SAN
      칼날 재질
      플라스틱 PP
      BPA free
      순간작동 기능
      아니요
      분리형 칼날
      아니요
      얼음 분쇄 기능
      해당 없음
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      해당 없음
      요리책
      해당 없음
      소음 수준(표준)
      Lc = 72dB(A)
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      25
      전압
      230
      주파수
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      사용 설명서
      포함된 액세서리 2
      보증서

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      차일드락
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      14.5
      제품 폭
      19.7
      제품 높이
      16.4
      제품 중량
      0.535
      포장 길이
      22.2
      포장 폭
      22.2
      포장 높이
      25
      포장 중량
      1.11

    • 내구성

      케이스
      >75% 재활용 함량

    • 원산지

      생산지
      보스니아 헤르체고비나

    Badge-D2C

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