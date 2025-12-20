한계를 뛰어넘은 블렌딩
필립스 5000 시리즈 블렌더로 여러 가지 요리를 할 수 있습니다. 냉동 과일, 얼음, 견과류를 사용하여 최고의 블렌딩 레시피를 즐겨보세요. 부엌 싱크대를 위한 세련된 디자인입니다. 분리 가능한 부품은 간편한 세척을 위해 식기세척기를 사용할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
한계를 뛰어넘은 블렌딩
스무디, 딥, 소스, 페이스트 등을 준비하세요.
- 1000W ProBlend Plus 모터
- 700ml 및 500ml 텀블러, 300ml 소형 컵
- 식기세척기 사용 가능 분리형 부품
- HomeID 앱과 함께하는 다양한 레시피와 팁
ProBlend Plus 기술로 최고의 블렌딩
모터, 칼날, 텀블러가 함께 작동하여 얼음, 견과류, 냉동 과일을 사용한 레시피에서도 최상의 블렌딩을 할 수 있도록 설계되었습니다.
손쉬운 블렌딩을 위한 1000W ProBlend Plus 모터
ProBlend Plus 모터로 재료를 빠르게 순환시켜 간편한 블렌딩
실크처럼 매끄러운 텍스처를 위한 ProBlend Plus 칼날
가장 단단한 재료도 아주 고운 질감으로 분쇄하고 블렌딩하는 길고 두꺼우며 날카로운 칼날 6개
재료의 완벽한 순환을 위한 ProBlend Plus 텀블러
텀블러 내부의 골이 재료를 다시 회전하는 곳으로 밀어내서 고르게 혼합되며 부드러운 결과물을 만듭니다.
원두 및 향신료에 사용하는 평평한 칼날과 300ml 소형 컵
300ml 소형 컵과 평평한 칼날로 집에서 갓 갈아낸 커피와 향신료를 즐겨 보세요. 즉시 사용하거나 뚜껑을 닫아서 나중을 위해 보관하세요. 컵은 Eastman의 트라이탄 소재로 만들어졌고 100% BPA 불포함, 파손 방지 기능이 있으며 식기세척기에 사용할 수 있습니다.
모든 주방에 어울리는 우아하고 컴팩트형 디자인
주방에 스타일리시한 감각을 더해보세요. 컴팩트한 점유 면적과 간편한 보관을 위한 분리형 부품의 스테인리스 스틸 디자인.
좋아하는 모든 레시피에 사용할 수 있는 다용도 블렌더
아주 부드러운 스무디, 크림 같은 셰이크, 진하고 풍부한 소스, 갓 갈은 커피 등의 다양한 홈메이드 레시피를 즐겨보세요.
원터치로 간편해진 누르기 및 돌리기
버튼과 다이얼이 없는 누르고 돌리는 텀블러입니다. 한 번의 간단한 동작으로 손쉽게 블렌딩할 수 있습니다.
간편한 세척을 위한 분리형 칼날
분리형 칼날은 수돗물에 헹구거나 식기세척기에 넣어 깨끗하게 세척할 수 있습니다.
식기세척기 사용이 가능하여 매일 안심하고 사용 가능
모든 분리형 부품은 세척이 용이하며 식기세척기에 사용할 수 있습니다. Eastman의 트라이탄 소재로 만든 튼튼한 텀블러와 컵은 매일 세척해도 내구성이 강해 오래도록 사용할 수 있습니다.
뚜껑을 닫아 보관하거나 외출할 수 있는 700ml 및 500ml 텀블러
블렌딩한 후 편리한 700ml 및 500ml 텀블러에 담아 외출해 보세요. 매일 스무디를 만든 다음 새지 않는 뚜껑을 닫아 휴대하세요. 또는 나중에 사용할 수 있도록 냉장고에 보관할 수도 있습니다. 텀블러는 Eastman의 트라이탄 소재로 만들어졌고 100% BPA 불포함, 파손 방지 기능이 있으며 식기세척기에 사용할 수 있습니다.
필요한 모든 영감을 주는 HomeID 앱
맛있는 레시피의 세계를 만나보세요! HomeID 앱에서 맛있는 음료, 수프, 소스, 블렌더 사용에 관한 더 많은 팁과 지침을 확인할 수 있습니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
메탈
- 사전 프로그램된 설정
-
해당 없음
- 기능
-
블렌딩
- 제품 유형
-
미니 블렌더
- 인증
-
해당 없음
- 바스켓 용량
-
해당 없음
- 물탱크 용량
-
해당 없음
- 제공량
-
3
- 미끄럼 방지 받침
-
예
- 인터페이스
-
본체에 용기를 눌러서 돌려주세요
- 코드 길이
-
0.85
- 코드 보관
-
예
- 보온 기능
-
해당 없음
- 타이머
-
해당 없음
- 테크놀로지
-
ProBlend Plus 기술
- 내장 전원 스위치
-
예
- 온도 조절 장치
-
해당 없음
- 전원 표시등
-
해당 없음
- 열 전도 방지 손잡이
-
해당 없음
- 식기세척기 사용가능 부품
-
예
- 최소 온도
-
해당 없음
- 최고 온도
-
해당 없음
- 용량 표시기
-
예
- 압력 방출 밸브
-
해당 없음
- 용기 재질
-
트라이탄
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
- 분당 회전 수(RPM)
-
21000
- BPA 불포함
-
예
- 순간작동 기능
-
예
- 분리형 칼날
-
예
- 얼음 분쇄 기능
-
예
- 뜨거운 재료 블렌딩 기능
-
아니요
- 레시피 북
-
아니요
- 소음 수준(표준)
-
Lc = 86dB(A)
- 소음 수준(파워)
-
해당 없음
- 소음 수준(취침)
-
해당 없음
- 인터넷 연결
-
해당 없음
- 스마트 홈 호환성
-
해당 없음
- Wi-Fi 범위
-
해당 없음
- 보증
-
2
- 가열 시간
-
해당 없음
- 건조 식품 사용 가능
-
해당 없음
- 자체 청소 기능
-
해당 없음
- EU 적합성 선언
-
예
-
기술 사양
- 소비전력
-
1000W
- 전압
-
230V
- 진동수
-
50Hz
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
- 에너지 효율 등급
-
해당 없음
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
300ml 텀블러 용기
- 포함된 액세서리 2
-
스포츠 뚜껑
- 포함된 액세서리 3
-
평평한 뚜껑
- 관련 액세서리 1
-
제품 안내서
- 관련 액세서리 2
-
DFU
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
아니요
- 온도 표시기
-
아니요
- 칼날 자동 정지
-
아니요
- 아동 보호용 잠금 장치
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
14.4
- 제품 폭
-
14
- 제품 높이
-
38.3
- 제품 중량
-
2.383
- 포장 길이
-
17.2
- 포장 폭
-
28.5
- 포장 높이
-
36.5
- 포장 중량
-
3.635
-
내구성
- 케이스
-
100% 재활용 함량
- 사용 설명서
-
100% 재활용 종이
-
원산지
- 생산지
-
중국
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.