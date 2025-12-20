뚜껑을 닫아 보관하거나 외출할 수 있는 700ml 및 500ml 텀블러

블렌딩한 후 편리한 700ml 및 500ml 텀블러에 담아 외출해 보세요. 매일 스무디를 만든 다음 새지 않는 뚜껑을 닫아 휴대하세요. 또는 나중에 사용할 수 있도록 냉장고에 보관할 수도 있습니다. 텀블러는 Eastman의 트라이탄 소재로 만들어졌고 100% BPA 불포함, 파손 방지 기능이 있으며 식기세척기에 사용할 수 있습니다.