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    Daily 컬렉션 미니 블렌더

    HR2874/00

    빠르고 신선하고 즐겁게

    새로 나온 필립스 미니 블렌더는 스무디, 쉐이크, 수프, 소스, 칵테일 등 다양한 요리를 만들 때 유용합니다. 이번 구성에는 편리한 On-the-Go 텀블러가 더해져 어디서든 좋아하는 혼합 음료를 즐길 수 있습니다!

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    Daily 컬렉션 미니 블렌더

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    빠르고 신선하고 즐겁게

    휴대용 'On the Go' 텀블러 용기가 포함된 컴팩트 블렌더

    • 350W, 0.6L
    • 필터
    • 소형 다지기 장착
    • On the Go 텀블러 액세서리
    블렌딩 및 휴대할 수 있는 편리한 용기

    블렌딩 및 휴대할 수 있는 편리한 용기

    편리한 On-the-Go 텀블러로 어디서든 좋아하는 음료를 즐길 수 있습니다.

    블렌더 모터 전력 350W

    블렌더 모터 전력 350W

    350W의 강력한 힘으로 간편한 블렌딩과 혼합

    파손 방지 블렌더 용기

    파손 방지 블렌더 용기

    강화 플라스틱 블렌더 용기로 파손 방지

    재료에 따라 선택 가능한 다용도 다지기가 장착된 블렌더

    재료에 따라 선택 가능한 다용도 다지기가 장착된 블렌더

    다용도 다지기 액세서리는 블렌더의 기능을 더욱 완벽하게 만들어 줍니다. 다지기용 액세서리를 이용하면 양파, 허브, 견과류, 고기 등을 손쉽게 다질 수 있습니다.

    맑은 주스 및 두유용 블렌더 필터

    맑은 주스 및 두유용 블렌더 필터

    간편하게 두유나 씨 없는 과일 주스 만들기

    분리형 블렌더 칼날

    분리형 블렌더 칼날

    블렌더 용기에서 칼날을 분리하여 더욱 쉽고 효과적으로 세척 가능

    주방을 깨끗하고 깔끔하게 만드는 코드 보관

    주방을 깨끗하고 깔끔하게 만드는 코드 보관

    블렌더 코드 보관으로 코드를 쉽게 보관하여 주방을 깔끔하게 정돈해 줍니다.

    모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

    모든 부품은 식기세척기에서 세척 가능

    분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      외관 재질
      ABS 플라스틱
      색상
      회색 및 흰색
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      SAN

    • 액세서리

      소형 다지기
      필터
      텀블러 용기

    • 기술 사양

      소비전력
      350  W
      전압
      220~240V
      진동수
      50/60  Hz
      블렌더 용기 용량
      0.6  l
      용기 용량
      0.6  l
      다용도 다지기 용량
      350  ml

    • 일반 사양

      코드 보관
      속도 설정
      1
      분리형 칼날

    Badge-D2C

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