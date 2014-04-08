빠르고 신선하고 즐겁게

새로 나온 필립스 미니 블렌더는 스무디, 쉐이크, 수프, 소스, 칵테일 등 다양한 요리를 만들 때 유용합니다. 이번 구성에는 편리한 On-the-Go 텀블러가 더해져 어디서든 좋아하는 혼합 음료를 즐길 수 있습니다!