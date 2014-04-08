HR2874/00
빠르고 신선하고 즐겁게
새로 나온 필립스 미니 블렌더는 스무디, 쉐이크, 수프, 소스, 칵테일 등 다양한 요리를 만들 때 유용합니다. 이번 구성에는 편리한 On-the-Go 텀블러가 더해져 어디서든 좋아하는 혼합 음료를 즐길 수 있습니다!모든 혜택 보기
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편리한 On-the-Go 텀블러로 어디서든 좋아하는 음료를 즐길 수 있습니다.
350W의 강력한 힘으로 간편한 블렌딩과 혼합
강화 플라스틱 블렌더 용기로 파손 방지
다용도 다지기 액세서리는 블렌더의 기능을 더욱 완벽하게 만들어 줍니다. 다지기용 액세서리를 이용하면 양파, 허브, 견과류, 고기 등을 손쉽게 다질 수 있습니다.
간편하게 두유나 씨 없는 과일 주스 만들기
블렌더 용기에서 칼날을 분리하여 더욱 쉽고 효과적으로 세척 가능
블렌더 코드 보관으로 코드를 쉽게 보관하여 주방을 깔끔하게 정돈해 줍니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.
디자인 사양
액세서리
기술 사양
일반 사양
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