물을 넣지 않은 진한 냉동 과일 스무디

냉동 과일에 매우 적은 양의 물이나 물을 전혀 사용하지 않은 스무디를 만들어 보세요. 탬퍼를 사용하여 재료를 아래로 밀어 넣은 다음 완벽하게 일정한 농도가 될 때까지 재료를 계속 순환시키면 됩니다.