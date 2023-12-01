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세척이 쉬운 블렌더로 벨벳처럼 부드러운 스무디를 즐겨보세요
1200W 모터가 탑재된 필립스 5000 시리즈 블렌더를 사용하면 냉동 과일, 견과류 등 단단한 재료로 최고급 스무디로 만들 수 있습니다. 세척 설정을 사용하면 처음부터 끝까지 모든 세척 과정이 간편해집니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
33% 더 강력한 파워*로 냉동 과일, 얼음, 견과류와 같이 가장 단단한 재료로도 아주 부드러운 음료, 수프, 소스를 만들 수 있습니다.
연장형 칼날은 가장 단단한 재료까지도 분쇄하고 블렌딩할 수 있도록 더 길어지고 두꺼워졌습니다.
유리 용기에 있는 홈은 재료를 소용돌이 속으로 이끌어 최적의 순환과 최상의 결과를 제공합니다.
냉동 과일에 매우 적은 양의 물이나 물을 전혀 사용하지 않은 스무디를 만들어 보세요. 탬퍼를 사용하여 재료를 아래로 밀어 넣은 다음 완벽하게 일정한 농도가 될 때까지 재료를 계속 순환시키면 됩니다.
사용 용량 1.5리터의 대형 2리터 용기로 온 가족을 위한 건강하고 맛있는 스무디를 한 번에 만들 수 있습니다.
딱딱한 재료와 부드러운 재료에 대해 3단계 속도를 설정할 수 있습니다. 또는 필요할 때 순간작동 기능을 사용하여 순간적으로 더 강한 분쇄력을 이용할 수 있습니다.
완벽한 분쇄 기능으로 집에서 쉽고 빠르게 빙수를 즐길 수 있습니다. 또한 이 믹서기는 멸치나 고추와 같이 좋아하는 건식 재료를 분쇄할 때도 만족스럽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
블렌딩 용기에서 칼날부를 분리하여 손으로 세척하거나 식기세척기에서 세척할 수 있습니다.
수동 세척 설정으로 간단하게 세척할 수 있습니다. 문지를 필요가 없습니다!
맛있는 레시피의 세계를 만나보세요! HomeID 앱에서 맛있는 음료, 수프, 소스, 블렌더 사용에 관한 더 많은 팁과 지침을 확인할 수 있습니다.
분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
디자인 및 마감
서비스
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