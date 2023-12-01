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    5000 시리즈 블렌더

    HR3034/00

    세척이 쉬운 블렌더로 벨벳처럼 부드러운 스무디를 즐겨보세요

    1200W 모터가 탑재된 필립스 5000 시리즈 블렌더를 사용하면 냉동 과일, 견과류 등 단단한 재료로 최고급 스무디로 만들 수 있습니다. 세척 설정을 사용하면 처음부터 끝까지 모든 세척 과정이 간편해집니다.

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    5000 시리즈 블렌더

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    세척이 쉬운 블렌더로 벨벳처럼 부드러운 스무디를 즐겨보세요

    ProBlend Plus 기술로 33% 더 강력해진 파워*

    • ProBlend Plus 기술
    • 1200W ProBlend Plus 모터
    • 물을 넣지 않은 진한 냉동 과일 스무디
    • 스테인리스 스틸 믹서기 부속품
    가장 단단한 재료를 블렌딩하는 1200W ProBlend Plus 모터

    가장 단단한 재료를 블렌딩하는 1200W ProBlend Plus 모터

    33% 더 강력한 파워*로 냉동 과일, 얼음, 견과류와 같이 가장 단단한 재료로도 아주 부드러운 음료, 수프, 소스를 만들 수 있습니다.

    실크처럼 매끄러운 텍스처를 위한 새로운 ProBlend Plus 칼날

    실크처럼 매끄러운 텍스처를 위한 새로운 ProBlend Plus 칼날

    연장형 칼날은 가장 단단한 재료까지도 분쇄하고 블렌딩할 수 있도록 더 길어지고 두꺼워졌습니다.

    완벽한 순환을 위한 ProBlend Plus 홈이 있는 유리 용기

    완벽한 순환을 위한 ProBlend Plus 홈이 있는 유리 용기

    유리 용기에 있는 홈은 재료를 소용돌이 속으로 이끌어 최적의 순환과 최상의 결과를 제공합니다.

    물을 넣지 않은 진한 냉동 과일 스무디

    물을 넣지 않은 진한 냉동 과일 스무디

    냉동 과일에 매우 적은 양의 물이나 물을 전혀 사용하지 않은 스무디를 만들어 보세요. 탬퍼를 사용하여 재료를 아래로 밀어 넣은 다음 완벽하게 일정한 농도가 될 때까지 재료를 계속 순환시키면 됩니다.

    온 가족을 위한 2리터 용량

    온 가족을 위한 2리터 용량

    사용 용량 1.5리터의 대형 2리터 용기로 온 가족을 위한 건강하고 맛있는 스무디를 한 번에 만들 수 있습니다.

    3단계 속도 및 순간작동 기능으로 원하는 대로 조리 가능

    3단계 속도 및 순간작동 기능으로 원하는 대로 조리 가능

    딱딱한 재료와 부드러운 재료에 대해 3단계 속도를 설정할 수 있습니다. 또는 필요할 때 순간작동 기능을 사용하여 순간적으로 더 강한 분쇄력을 이용할 수 있습니다.

    얼음 및 건식 분쇄용 스테인리스 스틸 믹서기 부속품

    얼음 및 건식 분쇄용 스테인리스 스틸 믹서기 부속품

    완벽한 분쇄 기능으로 집에서 쉽고 빠르게 빙수를 즐길 수 있습니다. 또한 이 믹서기는 멸치나 고추와 같이 좋아하는 건식 재료를 분쇄할 때도 만족스럽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    블렌딩 용기에서 칼날부를 분리하여 손으로 세척하거나 식기세척기에서 세척할 수 있습니다.

    문지르지 않아도 되는 손쉬운 청소

    문지르지 않아도 되는 손쉬운 청소

    수동 세척 설정으로 간단하게 세척할 수 있습니다. 문지를 필요가 없습니다!

    필요한 모든 영감을 주는 HomeID 앱

    필요한 모든 영감을 주는 HomeID 앱

    맛있는 레시피의 세계를 만나보세요! HomeID 앱에서 맛있는 음료, 수프, 소스, 블렌더 사용에 관한 더 많은 팁과 지침을 확인할 수 있습니다.

    식기세척기 사용가능 부품

    식기세척기 사용가능 부품

    분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 탬퍼
      • 스테인리스 스틸 믹서기

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      소비전력
      1200  W
      용기 사용 용량
      1.5L
      용기 용량
      2L

    • 디자인

      색상
      블랙

    • 크기 및 무게

      중량
      4.10kg
      제품 길이
      18.7cm
      제품 너비
      29.8cm
      제품 높이
      32.8cm

    • 일반 사양

      뚜껑 유형
      분리형
      식기세척기 사용 가능
      분리형 부품 식기세척기 사용 가능
      칼날
      4각 스타 칼날
      수동 세척 기능
      속도
      3단계 속도 및 순간작동

    • 디자인 및 마감

      본체 재질
      플라스틱
      용기 재질
      글래스
      칼날 재질
      스테인리스 스틸

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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