다양한 속도의 잡기 쉬운 조절 다이얼

조절 다이얼은 미끄럼 방지 기능이 있어 블렌더 속도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 부드러운 과일에 적합한 섬세한 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 수동으로 속도를 제어해 보세요.