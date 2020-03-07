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    Series 5000 블렌더 코어

    HR3571/90

    두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩

    ProBlend Crush 기술로 단단한 재료까지 가장 부드러운 스무디로 두 배 빠르게 만들 수 있습니다. 필립스 고유의 6각 스타 칼날과 효율적으로 설계된 1000W 모터가 결합하여 얼음 및 큰 조각들을 완벽하게 분쇄합니다.

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    Series 5000 블렌더 코어

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    두 배 빠른 속도로 가장 고운 블렌딩

    강력한 ProBlend Crush 기술

    • ProBlend Crush 기술
    전 세계 2년 무상 보증

    전 세계 2년 무상 보증

    블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.

    강력한 1000W 모터가 장착된 고속 블렌더

    강력한 1000W 모터가 장착된 고속 블렌더

    강력하면서도 에너지 효율적인 1000W 모터로 전력 효율과 완벽한 블렌딩 결과를 균형 있게 유지할 수 있습니다. ProBlend Crush 기술의 성능을 극대화하도록 설계되었습니다.

    6개의 칼날로 우수한 블렌드 결과를 만드는 프로블렌드 크러시 기술

    6개의 칼날로 우수한 블렌드 결과를 만드는 프로블렌드 크러시 기술

    프로블렌드 크러시 기술로 단단한 재료까지 가장 부드러운 스무디로 두 배 빠르게 만들 수 있습니다. 필립스 고유의 6각 스타 칼날과 효율적으로 설계된 1000W 모터가 결합하여 얼음 및 큰 조각들을 완벽하게 분쇄합니다.

    최대 2L 용량, 용기 사용 용량 1.5L

    최대 2L 용량, 용기 사용 용량 1.5L

    이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.5L로, 맛있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니다.

    홈이 있는 혁신적인 디자인의 대형 유리 용기

    홈이 있는 혁신적인 디자인의 대형 유리 용기

    홈이 있는 혁신적인 유리 용기 디자인이 재료의 흐름을 최적화하여 가장 완벽한 블렌딩 결과를 선사합니다.

    식기세척기 사용가능 부품

    식기세척기 사용가능 부품

    분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다.

    세척이 용이한 분리형 칼날

    세척이 용이한 분리형 칼날

    분리형 칼날은 보다 철저한 청소를 위해 설계되었습니다. 모든 분리형 부품을 식기세척기에서 안전하게 사용할 수 있습니다.

    다양한 속도의 잡기 쉬운 조절 다이얼

    다양한 속도의 잡기 쉬운 조절 다이얼

    조절 다이얼은 미끄럼 방지 기능이 있어 블렌더 속도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 부드러운 과일에 적합한 섬세한 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 수동으로 속도를 제어해 보세요.

    더욱 부드러운 블렌딩을 위한 순간작동 기능

    편리한 순간작동 제어 기능으로 부드럽게 재료를 블렌딩할 수 있습니다. 갈린 재료들을 칼날 쪽으로 다시 내려가므로 한 번 더 더욱 곱게 블렌딩됩니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      용기

    • 기술 사양

      소비전력
      1000  W
      용기 용량
      2  l
      용기 사용 용량
      1.5  l

    • 디자인

      색상
      메탈

    • 일반 사양

      뚜껑 유형
      분리형
      제품 특징
      • 식기세척기 사용 가능
      • 순간작동
      • 다양한 속도
      칼날
      6각 스타 칼날
      속도 UI
      회전 조절기

    • 마감

      본체 재질
      메탈
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      유리

    • 서비스

      2년 무상 보증

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