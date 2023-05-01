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  • 폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다. 폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다. 폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다.

    3000 시리즈 필립스 3000 시리즈 믹서

    HR3705/00

    폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다.

    필립스의 새로운 3000 시리즈 믹서로 베이킹이 더욱 쉬워져 언제나 빠르고 맛있는 결과물을 얻을 수 있습니다. 케이크 믹스와 반죽을 최대 20% 더 빠르게 준비하세요*. 가볍고 인체공학적인 디자인으로 모든 믹싱을 쉽고 편안하게 할 수 있습니다.

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    3000 시리즈 필립스 3000 시리즈 믹서

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    폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다.

    원뿔형 반죽기로 더 가볍고 빠르게

    • 300W
    • 5단계 속도 및 터보 기능
    • 거품기 및 반죽용 후크
    • 경량
    5단계 속도 및 터보 기능으로 모든 주방 작업 처리

    5단계 속도 및 터보 기능으로 모든 주방 작업 처리

    5가지 속도를 제공하여 모든 작업에 적합한 설정 선택

    코드 클립으로 깔끔하게 보관

    코드 클립으로 깔끔하게 보관

    코드를 감아 클립으로 제자리에 고정하여 깔끔하게 보관할 수 있습니다.

    한 번의 터치로 혼합기를 분리할 수 있는 대형 분리 버튼

    한 번의 터치로 혼합기를 분리할 수 있는 대형 분리 버튼

    크고 투명한 분리 버튼의 터치 한 번으로 혼합기 또는 반죽용 훅을 분리합니다.

    세척이 용이한 매끄러운 표면

    세척이 용이한 매끄러운 표면

    매끄러운 표면과 식기세척기에 사용 가능한 액세서리로 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    미끄럼 방지 손잡이로 다루기가 쉬움

    미끄럼 방지 손잡이로 다루기가 쉬움

    원뿔형 혼합기는 최대 20% 빨라진 속도로 작동*

    원뿔형 혼합기는 최대 20% 빨라진 속도로 작동하여 더 넓어진 표면적을 빠르게 처리할 수 있으며, 공기를 머금은 부드럽고 폭신한 질감의 반죽을 만들어줍니다.

    거품기 2쌍, 반죽용 훅 포함

    혼합기와 반죽용 훅은 끼워 넣어 쉽게 장착되며, 딸깍 소리로 잘 끼워졌는지 알 수 있습니다.

    가볍고 편안하게 사용할 수 있도록 설계됨

    가볍고 인체공학적 디자인으로 편안하고 쉽게 믹싱할 수 있습니다.

    식기세척기에 사용 가능한 스테인리스 스틸 액세서리

    본 믹서기와 함께 식기세척기에 사용할 수 있는 고품질 스테인리스 스틸 혼합기 2쌍이 제공됩니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      부 재료
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      아니요
      기능
      반죽, 휘핑
      제품 유형
      핸드 믹서기
      미끄럼 방지 받침
      인터페이스
      속도 선택 조절기
      코드 길이
      1.2m
      코드 보관
      타이머
      아니요
      내장 전원 스위치
      열 전도 방지 손잡이
      식기세척기 사용가능 부품
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      1150
      BPA 불포함
      순간작동 기능
      아니요
      분리형 칼날
      얼음 분쇄 기능
      아니요
      뜨거운 재료 블렌딩 기능
      아니요
      요리책
      아니요
      소음 수준(표준)
      Lc = 83dB(A)
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      300
      전압
      230
      빈도
      50
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요
      에너지 효율 등급
      해당 없음

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      거품기
      포함된 액세서리 2
      반죽용 훅
      관련 액세서리 1
      사용 설명서
      관련 액세서리 2
      보증서

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아니요
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      8.4
      제품 폭
      18.7
      제품 높이
      31.6
      제품 중량
      0.927
      포장 길이
      10.5
      포장 폭
      21
      포장 높이
      19.4
      포장 중량
      1.16

    • 내구성

      케이스
      75% 이상 재활용 자재

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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