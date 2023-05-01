폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다.
필립스의 새로운 3000 시리즈 믹서로 베이킹이 더욱 쉬워져 언제나 빠르고 맛있는 결과물을 얻을 수 있습니다. 케이크 믹스와 반죽을 최대 20% 더 빠르게 준비하세요*. 가볍고 인체공학적인 디자인으로 모든 믹싱을 쉽고 편안하게 할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다.
원뿔형 반죽기로 더 가볍고 빠르게
- 300W
- 5단계 속도 및 터보 기능
- 거품기 및 반죽용 후크
- 경량
5단계 속도 및 터보 기능으로 모든 주방 작업 처리
5가지 속도를 제공하여 모든 작업에 적합한 설정 선택
코드 클립으로 깔끔하게 보관
코드를 감아 클립으로 제자리에 고정하여 깔끔하게 보관할 수 있습니다.
한 번의 터치로 혼합기를 분리할 수 있는 대형 분리 버튼
크고 투명한 분리 버튼의 터치 한 번으로 혼합기 또는 반죽용 훅을 분리합니다.
세척이 용이한 매끄러운 표면
매끄러운 표면과 식기세척기에 사용 가능한 액세서리로 빠르고 쉽게 세척할 수 있습니다.
원뿔형 혼합기는 최대 20% 빨라진 속도로 작동*
원뿔형 혼합기는 최대 20% 빨라진 속도로 작동하여 더 넓어진 표면적을 빠르게 처리할 수 있으며, 공기를 머금은 부드럽고 폭신한 질감의 반죽을 만들어줍니다.
거품기 2쌍, 반죽용 훅 포함
혼합기와 반죽용 훅은 끼워 넣어 쉽게 장착되며, 딸깍 소리로 잘 끼워졌는지 알 수 있습니다.
가볍고 편안하게 사용할 수 있도록 설계됨
가볍고 인체공학적 디자인으로 편안하고 쉽게 믹싱할 수 있습니다.
식기세척기에 사용 가능한 스테인리스 스틸 액세서리
본 믹서기와 함께 식기세척기에 사용할 수 있는 고품질 스테인리스 스틸 혼합기 2쌍이 제공됩니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 주 재료
-
플라스틱
- 부 재료
-
메탈
- 사전 프로그램된 설정
-
아니요
- 기능
-
반죽, 휘핑
- 제품 유형
-
핸드 믹서기
- 미끄럼 방지 받침
-
예
- 인터페이스
-
속도 선택 조절기
- 코드 길이
-
1.2m
- 코드 보관
-
예
- 타이머
-
아니요
- 내장 전원 스위치
-
예
- 열 전도 방지 손잡이
-
예
- 식기세척기 사용가능 부품
-
예
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
- 분당 회전 수(RPM)
-
1150
- BPA 불포함
-
예
- 순간작동 기능
-
아니요
- 분리형 칼날
-
예
- 얼음 분쇄 기능
-
아니요
- 뜨거운 재료 블렌딩 기능
-
아니요
- 요리책
-
아니요
- 소음 수준(표준)
-
Lc = 83dB(A)
- 보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
300
- 전압
-
230
- 빈도
-
50
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
- 에너지 효율 등급
-
해당 없음
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
거품기
- 포함된 액세서리 2
-
반죽용 훅
- 관련 액세서리 1
-
사용 설명서
- 관련 액세서리 2
-
보증서
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
아니요
- 온도 표시기
-
아니요
- 칼날 자동 정지
-
아니요
- 아동 보호용 잠금 장치
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
8.4
- 제품 폭
-
18.7
- 제품 높이
-
31.6
- 제품 중량
-
0.927
- 포장 길이
-
10.5
- 포장 폭
-
21
- 포장 높이
-
19.4
- 포장 중량
-
1.16
-
내구성
- 케이스
-
75% 이상 재활용 자재
-
원산지
- 생산지
-
중국
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