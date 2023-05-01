폭신폭신한 케이크와 부드러운 반죽이 쉬워집니다.

필립스의 새로운 3000 시리즈 믹서로 베이킹이 더욱 쉬워져 언제나 빠르고 맛있는 결과물을 얻을 수 있습니다. 케이크 믹스와 반죽을 최대 20% 더 빠르게 준비하세요*. 가볍고 인체공학적인 디자인으로 모든 믹싱을 쉽고 편안하게 할 수 있습니다.