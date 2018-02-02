스무디를 하루 종일 신선하게*

진공 블렌더로 하루 종일 건강한 스무디를 즐겨 보세요. 블렌더를 사용하시면 이동 시에도 방금 만든 것처럼 신선하고 맛있는 건강한 간식과 함께할 수 있습니다. 필립스의 강력한 진공 블렌더 기술은 산화 작용을 감소시키고 비타민 성분을 유지하여 더욱 오랫동안 스무디의 신선함을 유지시켜 줍니다.