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스무디를 하루 종일 신선하게*
진공 블렌더로 하루 종일 건강한 스무디를 즐겨 보세요. 블렌더를 사용하시면 이동 시에도 방금 만든 것처럼 신선하고 맛있는 건강한 간식과 함께할 수 있습니다. 필립스의 강력한 진공 블렌더 기술은 산화 작용을 감소시키고 비타민 성분을 유지하여 더욱 오랫동안 스무디의 신선함을 유지시켜 줍니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
3가지 프로그램(진공 스무디, 순간작동, 얼음 갈기) 중에 하나를 선택하여 원하는 스무디를 만들어 보세요.
부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 조절식 수동 속도 옵션을 활용해 보세요.
1,400W 모터 덕분에 더욱 곱게 블렌딩되는 과일과 야채
스무디의 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩되도록 ProBlend 6 3D 블렌딩 기술을 개발했습니다. 그 결과, 과일과 채소, 견과류의 영양소가 몸에 잘 흡수됩니다.
35,000rpm의 속도가 만들어 내는 탁월한 블렌딩과 더욱 건강한 스무디
분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다. 단, 칼날부만은 예외로, 간단히 흐르는 물에만 세척해 주세요. 본체는 필요한 경우 행주로 닦아 주시면 됩니다.
블렌더 칼날을 세척하려면 블렌더 용기에서 분리한 후 헹구어 내기만 하면 됩니다. 날카로움을 유지하기 위해 칼날부는 식기세척기에 사용하지 않는 것이 좋습니다.
진공, 얼음 갈기, 진공 + 스무디 블렌딩 등 다양한 원버튼 프리셋 프로그램
블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.
진공 기술이 블렌딩 전에 용기에 있는 산소가 용기 밖으로 빼내줍니다. 덕분에 거품과 과즙 분리 현상이 줄어들고 스무디의 신선도가 더 오래 유지되는 뚜렷한 결과가 나타납니다.
맛있는 스무디는 누구나 좋아합니다. 2L 트라이탄 코폴리에스테르 용기는 사용 용량이 1.8L로 온 가족과 함께 스무디를 나눠 마실 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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