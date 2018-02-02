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    고속 진공 블렌더

    HR3756/00

    스무디를 하루 종일 신선하게*

    진공 블렌더로 하루 종일 건강한 스무디를 즐겨 보세요. 블렌더를 사용하시면 이동 시에도 방금 만든 것처럼 신선하고 맛있는 건강한 간식과 함께할 수 있습니다. 필립스의 강력한 진공 블렌더 기술은 산화 작용을 감소시키고 비타민 성분을 유지하여 더욱 오랫동안 스무디의 신선함을 유지시켜 줍니다.

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    고속 진공 블렌더

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    스무디를 하루 종일 신선하게*

    새롭게 태어나는 블렌딩 - 진공의 힘

    • 아방세
    • 진공 기술
    • 1400W
    • 35000RPM
    진공 및 스무디 블렌딩 프리셋 프로그램

    진공 및 스무디 블렌딩 프리셋 프로그램

    3가지 프로그램(진공 스무디, 순간작동, 얼음 갈기) 중에 하나를 선택하여 원하는 스무디를 만들어 보세요.

    다양한 속도 조절이 가능한 수동 모드

    다양한 속도 조절이 가능한 수동 모드

    부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 강력한 파워에 이르기까지, 조절식 수동 속도 옵션을 활용해 보세요.

    강력한 1,400W 모터가 선사하는 더욱 부드러운 블렌딩 효과

    강력한 1,400W 모터가 선사하는 더욱 부드러운 블렌딩 효과

    1,400W 모터 덕분에 더욱 곱게 블렌딩되는 과일과 야채

    최첨단 ProBlend 6 3D 블렌딩 기술

    최첨단 ProBlend 6 3D 블렌딩 기술

    스무디의 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌딩되도록 ProBlend 6 3D 블렌딩 기술을 개발했습니다. 그 결과, 과일과 채소, 견과류의 영양소가 몸에 잘 흡수됩니다.

    최대 35,000rpm

    최대 35,000rpm

    35,000rpm의 속도가 만들어 내는 탁월한 블렌딩과 더욱 건강한 스무디

    식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기

    식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기

    분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품은 식기세척기에 사용할 수 있습니다. 단, 칼날부만은 예외로, 간단히 흐르는 물에만 세척해 주세요. 본체는 필요한 경우 행주로 닦아 주시면 됩니다.

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    간편한 세척을 위한 분리형 칼날

    블렌더 칼날을 세척하려면 블렌더 용기에서 분리한 후 헹구어 내기만 하면 됩니다. 날카로움을 유지하기 위해 칼날부는 식기세척기에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

    원버튼 프리셋 프로그램

    원버튼 프리셋 프로그램

    진공, 얼음 갈기, 진공 + 스무디 블렌딩 등 다양한 원버튼 프리셋 프로그램

    전 세계 2년 무상 보증

    전 세계 2년 무상 보증

    블렌더 제품은 전 세계 2년 무상 보증 대상입니다. 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동에 대한 약속입니다.

    진공 기술

    진공 기술이 블렌딩 전에 용기에 있는 산소가 용기 밖으로 빼내줍니다. 덕분에 거품과 과즙 분리 현상이 줄어들고 스무디의 신선도가 더 오래 유지되는 뚜렷한 결과가 나타납니다.

    잘 깨지지 않는 Tritan 텀블러 용기 2개

    맛있는 스무디는 누구나 좋아합니다. 2L 트라이탄 코폴리에스테르 용기는 사용 용량이 1.8L로 온 가족과 함께 스무디를 나눠 마실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      • 용기
      • 계량컵
      • 레시피 북
      • 얼음 분쇄 칼날
      • 이동식 텀블러

    • 기술 사양

      소비전력
      1400  W
      코드 길이
      1  m
      용기 용량
      2.2  l
      용기 사용 용량
      1.8  l
      RPM 블렌더(최대)
      35,000  rpm

    • 디자인

      색상
      메탈

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 자동 전원 차단
      • 코드 보관
      • 식기세척기 사용 가능
      • 미끄럼 방지 받침
      • 전원 스위치
      • 순간작동
      • 다양한 속도
      • 분리형 뚜껑
      속도 설정 수
      조절식
      메뉴설정 프로그램
      4
      진공 스무디 버튼
      주요 기능
      ProBlend 6 3D

    • 마감

      본체 재질
      SS
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      용기 재질
      트라이탄

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 재료
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

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    • 필립스 HR3752에서 진공 기능을 사용하지 않고 블렌딩했을 때와 비교 시, 2017년 11월/12월 독립적인 실험실에서 테스트를 수행한 결과

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