진공 기술

진공 기술이 블렌딩 전에 용기에 있는 산소가 용기 밖으로 빼내줍니다. 덕분에 거품과 과즙 분리 현상이 줄어들고 스무디의 신선도가 더 오래 유지되는 뚜렷한 결과가 나타납니다.