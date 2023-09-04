2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서

2-in-1 핸드 믹서는 질긴 반죽도 수 분 내에 혼합 또는 반죽이 가능합니다. 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인과 부드러운 시작 기능으로 깊이가 깊은 그릇의 구석구석까지 닿으며 내용물이 튀는 것을 최소화하여 청소 시간을 절약할 수 있습니다. 블렌더 액세서리 및 보관용 비커 포함.