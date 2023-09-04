필립스 5000 시리즈 강력한 500W 핸드 믹서
2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서
2-in-1 핸드 믹서는 질긴 반죽도 수 분 내에 혼합 또는 반죽이 가능합니다. 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인과 부드러운 시작 기능으로 깊이가 깊은 그릇의 구석구석까지 닿으며 내용물이 튀는 것을 최소화하여 청소 시간을 절약할 수 있습니다. 블렌더 액세서리 및 보관용 비커 포함. 모든 혜택 보기
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필립스 5000 시리즈 강력한 500W 핸드 믹서
2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서
튐 방지, 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인
- 500W의 강력한 모터
- 핸드 블렌더 액세서리
- 스마트 보관용 비커
- 튐 없는 베이킹
- LED 화면
모든 믹싱에 적합한 5단계 속도 설정 및 터보 기능
최대 믹싱 제어를 위한 5단계 속도 설정 및 터보 기능.
핸드 블렌더 액세서리 포함
편리한 제품 하나로 믹싱과 블렌딩의 두 가지 준비 모드를 사용하여 베이킹을 즐겨보세요.
튐 최소화 및 청소 시간 단축
모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 깊이가 깊은 그릇의 구석구석까지 닿으며 내용물이 튀는 것을 최소화하여 청소 시간을 절약할 수 있습니다. 부드러운 시작 기능으로 천천히 회전력을 키워 내용물이 튀는 것을 방지하세요.
식기세척기* 사용 가능 액세서리 및 사용이 쉽고 깔끔한 디자인
식기세척기*에서 세척하기 편리한 고급 액세서리
깔끔한 주방을 위한 스마트 보관용 비커
스마트한 일체형 1L 준비 및 보관용 비커에 액세서리를 보관하면 공간을 절약하고 주방을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.
모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 재료 흘림 최소화
모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 흘림 및 튐 현상을 최소화하고 세척 시간을 줄이면서도 믹싱 그릇의 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있습니다.
편안한 사용을 위한 스트롱 그립 손잡이
가볍고 인체공학적인 스트롱 그립 손잡이는 용기 옆면에 부딪힐 일이 없으며 질긴 반죽에도 편안하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
편안함을 위한 이동식 전원 코드
믹싱 중에 편안함을 극대화하기 위해 위치를 변경할 수 있는 유연한 이동식 전원 코드.
기술 사양
-
일반 사양
- 재질
-
플라스틱
- 부재질
-
메탈
- 사전 프로그램된 설정
-
아니요
- 기능
-
블렌딩, 휘젓기, 반죽하기
- 제품 유형
-
핸드 믹서기
- 제공량
-
4
- 인터페이스
-
ON/OFF 버튼 하나, 회전 휠 하나, 속도/터보 선택을 위한 LED 화면 하나
- 코드 길이
-
1m
- 코드 보관
-
아니요
- 보온 기능
-
아니요
- 타이머
-
아니요
- 테크놀로지
-
해당 없음
- 내장 전원 스위치
-
예
- 온도 조절 장치
-
아니요
- 전원 표시등
-
아니요
- 열이 전달되지 않는 손잡이
-
예
- 식기세척기 사용가능 부품
-
액세서리
- 용량 표시기
-
예
- 용기 재질
-
플라스틱 SAN
- 칼날 재질
-
스테인리스 스틸
- 분당 회전 수(RPM)
-
13000
- BPA free
-
예
- 순간작동 기능
-
예
- 분리형 칼날
-
아니요
- 소음 수준(표준)
-
Lc = 85dB(A)
- 보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
500W
- 전압
-
220~240V
- 빈도
-
50~60Hz
- 팩에 포함된 개수
-
1
- 배터리 제품
-
아니요
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
바 블렌더
- 포함된 액세서리 2
-
보관용 비커
- 기본 구성품 3
-
반죽기와 반죽용 후크
- 관련 액세서리 2
-
중요 정보 설명서
- 관련 액세서리 3
-
퀵 스타트 가이드
-
안전 기능
- 안전 인증
-
예
- 자동 전원 차단
-
아니요
- 온도 표시기
-
아니요
- 칼날 자동 정지
-
아니요
- 아동 보호용 잠금 장치
-
아니요
-
크기 및 무게
- 제품 길이
-
89mm
- 제품 넓이
-
314mm
- 제품 높이
-
220mm
- 제품 중량
-
0.965kg
- 포장 길이
-
283mm
- 포장 폭
-
210mm
- 포장 높이
-
243mm
- 포장 중량
-
1.966kg
-
내구성
- 케이스
-
90% 이상 재활용 자재
- 사용 설명서
-
100% 재활용 종이
-
원산지
- 생산지
-
중국
- 식기세척기에 사용 가능한 액세서리에 대한 자세한 내용은 DFU를 확인하세요.
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