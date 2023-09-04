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  • 2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서 2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서 2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서

    필립스 5000 시리즈 강력한 500W 핸드 믹서

    HR3781/10

    2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서

    2-in-1 핸드 믹서는 질긴 반죽도 수 분 내에 혼합 또는 반죽이 가능합니다. 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인과 부드러운 시작 기능으로 깊이가 깊은 그릇의 구석구석까지 닿으며 내용물이 튀는 것을 최소화하여 청소 시간을 절약할 수 있습니다. 블렌더 액세서리 및 보관용 비커 포함.

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    필립스 5000 시리즈 강력한 500W 핸드 믹서

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    2-in-1 강력한 다용도 주방용 핸드 믹서

    튐 방지, 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인

    • 500W의 강력한 모터
    • 핸드 블렌더 액세서리
    • 스마트 보관용 비커
    • 튐 없는 베이킹
    • LED 화면
    모든 믹싱에 적합한 5단계 속도 설정 및 터보 기능

    모든 믹싱에 적합한 5단계 속도 설정 및 터보 기능

    최대 믹싱 제어를 위한 5단계 속도 설정 및 터보 기능.

    핸드 블렌더 액세서리 포함

    핸드 블렌더 액세서리 포함

    편리한 제품 하나로 믹싱과 블렌딩의 두 가지 준비 모드를 사용하여 베이킹을 즐겨보세요.

    튐 최소화 및 청소 시간 단축

    튐 최소화 및 청소 시간 단축

    모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 깊이가 깊은 그릇의 구석구석까지 닿으며 내용물이 튀는 것을 최소화하여 청소 시간을 절약할 수 있습니다. 부드러운 시작 기능으로 천천히 회전력을 키워 내용물이 튀는 것을 방지하세요.

    식기세척기* 사용 가능 액세서리 및 사용이 쉽고 깔끔한 디자인

    식기세척기* 사용 가능 액세서리 및 사용이 쉽고 깔끔한 디자인

    식기세척기*에서 세척하기 편리한 고급 액세서리

    깔끔한 주방을 위한 스마트 보관용 비커

    깔끔한 주방을 위한 스마트 보관용 비커

    스마트한 일체형 1L 준비 및 보관용 비커에 액세서리를 보관하면 공간을 절약하고 주방을 깔끔하게 정리할 수 있습니다.

    모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 재료 흘림 최소화

    모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 재료 흘림 최소화

    모든 부분에 쉽게 닿을 수 있는 긴 디자인으로 흘림 및 튐 현상을 최소화하고 세척 시간을 줄이면서도 믹싱 그릇의 모든 부분에 쉽게 닿을 수 있습니다.

    편안한 사용을 위한 스트롱 그립 손잡이

    편안한 사용을 위한 스트롱 그립 손잡이

    가볍고 인체공학적인 스트롱 그립 손잡이는 용기 옆면에 부딪힐 일이 없으며 질긴 반죽에도 편안하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

    편안함을 위한 이동식 전원 코드

    편안함을 위한 이동식 전원 코드

    믹싱 중에 편안함을 극대화하기 위해 위치를 변경할 수 있는 유연한 이동식 전원 코드.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      플라스틱
      부재질
      메탈
      사전 프로그램된 설정
      아니요
      기능
      블렌딩, 휘젓기, 반죽하기
      제품 유형
      핸드 믹서기
      제공량
      4
      인터페이스
      ON/OFF 버튼 하나, 회전 휠 하나, 속도/터보 선택을 위한 LED 화면 하나
      코드 길이
      1m
      코드 보관
      아니요
      보온 기능
      아니요
      타이머
      아니요
      테크놀로지
      해당 없음
      내장 전원 스위치
      온도 조절 장치
      아니요
      전원 표시등
      아니요
      열이 전달되지 않는 손잡이
      식기세척기 사용가능 부품
      액세서리
      용량 표시기
      용기 재질
      플라스틱 SAN
      칼날 재질
      스테인리스 스틸
      분당 회전 수(RPM)
      13000
      BPA free
      순간작동 기능
      분리형 칼날
      아니요
      소음 수준(표준)
      Lc = 85dB(A)
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      500W
      전압
      220~240V
      빈도
      50~60Hz
      팩에 포함된 개수
      1
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      바 블렌더
      포함된 액세서리 2
      보관용 비커
      기본 구성품 3
      반죽기와 반죽용 후크
      관련 액세서리 2
      중요 정보 설명서
      관련 액세서리 3
      퀵 스타트 가이드

    • 안전 기능

      안전 인증
      자동 전원 차단
      아니요
      온도 표시기
      아니요
      칼날 자동 정지
      아니요
      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      89mm
      제품 넓이
      314mm
      제품 높이
      220mm
      제품 중량
      0.965kg
      포장 길이
      283mm
      포장 폭
      210mm
      포장 높이
      243mm
      포장 중량
      1.966kg

    • 내구성

      케이스
      90% 이상 재활용 자재
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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