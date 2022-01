인증된 DivX Plus HD 기술로 고해상도의 DivX 영상 재생

최신 DivX 기술인 블루 레이 플레이어 및 DVD 플레이어의 DivX Plus HD를 통해 필립스 HDTV 또는 PC에서도 인터넷의 HD 동영상과 영화를 감상할 수 있습니다. DivX Plus HD는 DivX Plus 콘텐츠(MKV 파일 컨테이너의 H.264 HD 영상 및 AAC 고음질) 재생뿐만 아니라 최대 1080p 해상도의 DivX 영상 재생을 지원합니다. DivX Plus HD로 진정한 HD 디지털 영상을 즐기세요.