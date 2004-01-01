세균 최대 99% 감소. 아기 및 유아 방에 이상적

필립스 나노클라우드보다 공기 중으로 깨끗한 수증기를 방출하는 기술은 없습니다. 초미세 미스트로 세균이 달라붙기 매우 어렵습니다. 이 기술의 장점은 표준 초음파 가습기보다 최대 99% 더 적은 세균을 방출하는 공기 가습이라는 점으로(4), 덕분에 이 가습기는 아기 방에 이상적인 솔루션이며, 수돗물과 함께 안전하게 사용할 수 있습니다.