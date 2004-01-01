검색어

    가습기 5000 시리즈

    HU5710/00

    달라진 공기를 마셔 보세요

    나노클라우드 기술로 건조한 공기로 인한 증상을 위생적으로 방지합니다. 귀하와 귀하의 가족이 해로운 세균을 흡입하지 않도록 보호하면서 아로마테라피, 주변광, 스마트 앱 제어의 모든 혜택을 누리도록 설계되었습니다.

    가습기 5000 시리즈

    달라진 공기를 마셔 보세요

    공기를 위생적으로 가습

    • 효과적으로 최적의 습도 수준에 맞춤
    • 나노클라우드 기술을 사용한 위생적인 가습
    • 기분에 맞는 편안한 분위기 조성
    • 편리한 사용 & 스마트 제어
    건조한 공기로 인한 증상 방지에 도움

    건조한 공기로 인한 증상 방지에 도움

    균형 잡힌 습도 수준은 인지하는 공기 상태를 개선하는 데 도움을 줍니다(1). 이 가습기는 건조한 공기로 인한 불편함을 완화하기 위해 개발되었습니다. 예를 들어 건조함은 피부, 입술, 코 내부, 눈에 영향을 주며, 목의 불편함, 코 막힘, 정전기를 발생시킵니다. 또한 실내 식물에 수분을 잘 공급할 수 있어 더 건강한 가정 환경을 조성할 수 있습니다.

    400ml/h로 최대 56m²의 공간에서 효과적

    400ml/h로 최대 56m²의 공간에서 효과적

    세 가지 팬 속도와 자동 설정으로 원하는 성능과 편안함을 보장합니다. 최대 400ml/h의 습도 배출량으로 최대 56m²의 모든 공간을 효과적으로 가습합니다(2, 3).

    최대 37시간 연속 가습

    최대 37시간 연속 가습

    최소한으로 보충하고 편안하게 호흡하세요. XL 4.5L 급수통은 최대 37시간 연속으로 사용할 수 있는 편리함을 제공합니다. 방해 없이 편안한 분위기를 즐겨 보세요.

    세균 최대 99% 감소. 아기 및 유아 방에 이상적

    세균 최대 99% 감소. 아기 및 유아 방에 이상적

    필립스 나노클라우드보다 공기 중으로 깨끗한 수증기를 방출하는 기술은 없습니다. 초미세 미스트로 세균이 달라붙기 매우 어렵습니다. 이 기술의 장점은 표준 초음파 가습기보다 최대 99% 더 적은 세균을 방출하는 공기 가습이라는 점으로(4), 덕분에 이 가습기는 아기 방에 이상적인 솔루션이며, 수돗물과 함께 안전하게 사용할 수 있습니다.  

    바닥과 가구에 하얀 먼지나 젖은 자국을 남기지 않음

    바닥과 가구에 하얀 먼지나 젖은 자국을 남기지 않음

    나노클라우드의 보이지 않는 미스트는 하얀 먼지나 젖은 자국을 남기지 않습니다(5). 초음파 가습기가 방출하는 더 큰 물방울은 주변을 젖게 만들 수 있으며 근처 표면에 흰 잔여물을 남기는 미네랄을 옮길 수 있습니다. 나노클라우드 입자는 미네랄을 옮기기에는 너무 작아서 잔여물과 얼룩을 효과적으로 방지합니다.

    더 빠른 필터 건조에 사용하는 빠른 건조 모드(특허 출원 중)

    더 빠른 필터 건조에 사용하는 빠른 건조 모드(특허 출원 중)

    스마트 빠른 건조 모드(특허 출원 중)로 미생물이 생길 기회를 주지 않고 습기가 축적되는 것을 막아 보세요. 팬의 힘을 이용해 필터를 빠르게 건조시키고, 센서를 통해 필터가 건조되면 기기의 전원을 끕니다. 그 결과는 어떨까요? 필터 유지 보수는 더 위생적이면서 필터 수명이 연장됩니다.

    자신만의 에센셜 오일을 추가하고 진정 효과가 있는 아로마테라피를 즐겨 보세요

    자신만의 에센셜 오일을 추가하고 진정 효과가 있는 아로마테라피를 즐겨 보세요

    필립스 가습기의 아로마 추가 기능으로 아로마테라피의 모든 혜택을 경험해 보세요. 선호하는 에센셜 오일을 미스트에 혼합하여 전반적인 웰빙을 향상할 수 있습니다.

    색상이 있는 주변광으로 환경 개선

    색상이 있는 주변광으로 환경 개선

    휴식에 어울리는 따뜻한 빛을 좋아하든, 밝고 활기찬 분위기를 좋아하든, 이 가습기는 주변광을 통해 어떤 순간에도 어울리는 분위기를 설정할 수 있습니다.

    취침 모드, 조용한 작동(최대 12dB(A))과 야간 조명

    취침 모드, 조용한 작동(최대 12dB(A))과 야간 조명

    적절한 습도로 밤에 편안하게 자고 더 상쾌하게 깨어나는 일을 경험해 보세요. 취침 모드를 사용하면 가습기는 밤새 조용하지만 효율적으로 작동합니다. 야간 조명을 사용해서 편안한 취침 환경을 조성해 보세요.

    Air+ 앱으로 스마트 기능을 사용하세요.

    Air+ 앱으로 스마트 기능을 사용하세요.

    집에 있든 밖에 있든 이 스마트 가습기를 완전히 제어할 수 있습니다. Air+ 앱이 제공하는 스마트 경험으로 습도 설정을 조절하고, 최적의 조명을 선택하며, 타이머와 일정을 설정할 수 있습니다. 언제, 어디서든 가능합니다.

    편리한 물 보충: 상단과 측면으로 급수통 물 보충

    편리한 물 보충: 상단과 측면으로 급수통 물 보충

    필립스의 이중 옵션 디자인으로 편리한 물 보충을 경험해 보세요. 상단 커버를 분리해서 물을 보충하거나 가습기가 작동하는 도중에 측면 충전 기능으로 물을 추가할 수 있습니다. 손쉽게 편안함을 유지하세요.

    적은 에너지 소비량

    적은 에너지 소비량

    전기 요금을 절약하면서 빠른 가습을 즐기세요. 이 가습기는 최고 설정에서도 LED 전구와 비슷한 8W만 소비합니다. 지구에도 좋은 소식이면서, 지갑에도 좋은 소식입니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      가습기
      테크놀로지
      증발식 가습기
      색상
      화이트/실버
      주 재료
      플라스틱
      인터넷 연결
      Wi-Fi 범위
      2.4GHz
      물탱크 용량
      4.5L

    • 기술 사양

      습도 센서
      최소 사운드 레벨
      12dB(A)
      최대 사운드 레벨
      34dB(A)

    • 성능

      작동 시간
      37시간
      가습률
      400ml/h
      최대 실내 면적
      56m²

    • 사용편의성

      코드 길이
      1.5m
      모드
      자동 모드, 취침 모드
      속도 설정
      취침, 중, 강
      습도 설정
      30~70%(5% 단위)
      타이머
      1~12시간
      공기 질 피드백
      색상 코드, 숫자 표기
      인터페이스
      터치, 숫자, LED
      물 부족 알림

    • 안전 기능

      자동 전원 차단
      물탱크 가득 참 알림

    • 크기 및 무게

      제품 높이
      378mm
      제품 중량
      2,125kg
      제품 폭
      233mm
      제품 길이
      230mm
      포장 길이
      271mm
      포장 폭
      279mm
      포장 높이
      428mm
      포장 중량
      3,052kg

    • 뛰어난 에너지 효율

      대기 시 전력 소비량
      0.5W 미만
      전압
      220~240V
      최대 출력
      14.1W

    • 유지관리

      보증
      2년
      필터 수명
      최대 6개월

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      가습 필터
      포함된 액세서리 2
      아로마 패드(3개)
      관련 액세서리 1
      가습 필터(FY5030)
      관련 액세서리 2
      아로마 패드(FY5100)

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    • (1) Wolkoff, P. (2018) 실내 공기 습도, 공기 상태, 건강 - 개요. Elsevier, 국제 환경 보건 저널, 221 (3), 376-390.
    • (2) GB/T 23332-2018에 따라 타사 실험실에서 테스트했습니다. 초기 온도는 23±2°C이며 상대 습도는 30±2% RH입니다.
    • (3) GB/T 23332-2018에 따라 타사 실험실에서 테스트한 가습 성능을 기반으로 AHAM HU-1-2016 조항 7.3을 사용하여 계산했습니다.
    • (4) 세균 확산을 감소시키는 추가 기술을 탑재하지 않은 표준 초음파 가습기 모듈과 비교했으며, 독립된 실험실에서 테스트했습니다.
    • (5) 가구 표면의 미네랄 침전물은 타사 실험실에서 3시간 동안 DIN 44973, CAS TESTING에 따라 테스트했습니다.

