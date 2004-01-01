HU5710/00
달라진 공기를 마셔 보세요
나노클라우드 기술로 건조한 공기로 인한 증상을 위생적으로 방지합니다. 귀하와 귀하의 가족이 해로운 세균을 흡입하지 않도록 보호하면서 아로마테라피, 주변광, 스마트 앱 제어의 모든 혜택을 누리도록 설계되었습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
균형 잡힌 습도 수준은 인지하는 공기 상태를 개선하는 데 도움을 줍니다(1). 이 가습기는 건조한 공기로 인한 불편함을 완화하기 위해 개발되었습니다. 예를 들어 건조함은 피부, 입술, 코 내부, 눈에 영향을 주며, 목의 불편함, 코 막힘, 정전기를 발생시킵니다. 또한 실내 식물에 수분을 잘 공급할 수 있어 더 건강한 가정 환경을 조성할 수 있습니다.
세 가지 팬 속도와 자동 설정으로 원하는 성능과 편안함을 보장합니다. 최대 400ml/h의 습도 배출량으로 최대 56m²의 모든 공간을 효과적으로 가습합니다(2, 3).
최소한으로 보충하고 편안하게 호흡하세요. XL 4.5L 급수통은 최대 37시간 연속으로 사용할 수 있는 편리함을 제공합니다. 방해 없이 편안한 분위기를 즐겨 보세요.
필립스 나노클라우드보다 공기 중으로 깨끗한 수증기를 방출하는 기술은 없습니다. 초미세 미스트로 세균이 달라붙기 매우 어렵습니다. 이 기술의 장점은 표준 초음파 가습기보다 최대 99% 더 적은 세균을 방출하는 공기 가습이라는 점으로(4), 덕분에 이 가습기는 아기 방에 이상적인 솔루션이며, 수돗물과 함께 안전하게 사용할 수 있습니다.
나노클라우드의 보이지 않는 미스트는 하얀 먼지나 젖은 자국을 남기지 않습니다(5). 초음파 가습기가 방출하는 더 큰 물방울은 주변을 젖게 만들 수 있으며 근처 표면에 흰 잔여물을 남기는 미네랄을 옮길 수 있습니다. 나노클라우드 입자는 미네랄을 옮기기에는 너무 작아서 잔여물과 얼룩을 효과적으로 방지합니다.
스마트 빠른 건조 모드(특허 출원 중)로 미생물이 생길 기회를 주지 않고 습기가 축적되는 것을 막아 보세요. 팬의 힘을 이용해 필터를 빠르게 건조시키고, 센서를 통해 필터가 건조되면 기기의 전원을 끕니다. 그 결과는 어떨까요? 필터 유지 보수는 더 위생적이면서 필터 수명이 연장됩니다.
필립스 가습기의 아로마 추가 기능으로 아로마테라피의 모든 혜택을 경험해 보세요. 선호하는 에센셜 오일을 미스트에 혼합하여 전반적인 웰빙을 향상할 수 있습니다.
휴식에 어울리는 따뜻한 빛을 좋아하든, 밝고 활기찬 분위기를 좋아하든, 이 가습기는 주변광을 통해 어떤 순간에도 어울리는 분위기를 설정할 수 있습니다.
적절한 습도로 밤에 편안하게 자고 더 상쾌하게 깨어나는 일을 경험해 보세요. 취침 모드를 사용하면 가습기는 밤새 조용하지만 효율적으로 작동합니다. 야간 조명을 사용해서 편안한 취침 환경을 조성해 보세요.
집에 있든 밖에 있든 이 스마트 가습기를 완전히 제어할 수 있습니다. Air+ 앱이 제공하는 스마트 경험으로 습도 설정을 조절하고, 최적의 조명을 선택하며, 타이머와 일정을 설정할 수 있습니다. 언제, 어디서든 가능합니다.
필립스의 이중 옵션 디자인으로 편리한 물 보충을 경험해 보세요. 상단 커버를 분리해서 물을 보충하거나 가습기가 작동하는 도중에 측면 충전 기능으로 물을 추가할 수 있습니다. 손쉽게 편안함을 유지하세요.
전기 요금을 절약하면서 빠른 가습을 즐기세요. 이 가습기는 최고 설정에서도 LED 전구와 비슷한 8W만 소비합니다. 지구에도 좋은 소식이면서, 지갑에도 좋은 소식입니다.
일반 사양
기술 사양
성능
사용편의성
안전 기능
크기 및 무게
뛰어난 에너지 효율
유지관리
호환성
원산지
