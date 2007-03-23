이중 세정 기능

필립스 Sensiflex 1610 전동 칫솔은 이중 세정 기능으로, 치아 표면뿐 아니라 치아 사이 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거하여 수동 칫솔에 비해 훨씬 뛰어난 세정 효과를 입증하였습니다.