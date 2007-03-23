Philips Sonicare Sensiflex 충전식 전동 칫솔
이중 세정 기능
필립스 Sensiflex 1610 전동 칫솔은 이중 세정 기능으로, 치아 표면뿐 아니라 치아 사이 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거하여 수동 칫솔에 비해 훨씬 뛰어난 세정 효과를 입증하였습니다. 모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
Philips Sonicare Sensiflex 충전식 전동 칫솔
치아의 바깥면과 같이 잘 보이는 치아를 세정해 줍니다.
액티브 팁을 사용하여 보이는 치아뿐 아니라 치아 사이 닿기 힘든 부위까지 효과적으로 플라그를 제거해줍니다.
기술 사양
-
기술 사양
- 배터리
-
충전식
- 코드 길이
-
1.16
m
- 충전 시간
-
16
시간
- 전력 소비량
-
2.9
W
- 이중 칫솔모
-
결합된 칫솔모 동작: 분당 15,000회 칫솔질
- 작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
-
25
minute(s)
-
구성품
- 칫솔모 보관 핀이 있는 충전대
-
예
-
세정 성능
- 칫솔모
-
1개
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.