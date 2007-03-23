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    Philips Sonicare Sensiflex 충전식 전동 칫솔

    HX1610/02

    이중 세정 기능

    필립스 Sensiflex 1610 전동 칫솔은 이중 세정 기능으로, 치아 표면뿐 아니라 치아 사이 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거하여 수동 칫솔에 비해 훨씬 뛰어난 세정 효과를 입증하였습니다.

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    Philips Sonicare Sensiflex 충전식 전동 칫솔

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    이중 세정 기능

    최고의 전동 칫솔

    • 1가지 모드
    치아의 바깥면과 같이 잘 보이는 치아를 세정해 줍니다.

    치아의 바깥면과 같이 잘 보이는 치아를 세정해 줍니다.

    액티브 팁을 사용하여 보이는 치아뿐 아니라 치아 사이 닿기 힘든 부위까지 효과적으로 플라그를 제거해줍니다.

    자연스러운 치아미백 효과

    자연스러운 치아미백 효과

    칫솔모 사용 압력을 최적으로 조절

    칫솔모 사용 압력을 최적으로 조절

    기술 사양

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      코드 길이
      1.16  m
      충전 시간
      16  시간
      전력 소비량
      2.9  W
      이중 칫솔모
      결합된 칫솔모 동작: 분당 15,000회 칫솔질
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      25  minute(s)

    • 구성품

      칫솔모 보관 핀이 있는 충전대

    • 세정 성능

      칫솔모
      1개

    Badge-D2C

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