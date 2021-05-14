N1 스탠다드 노즐의 일직선으로 뻗어나가는 물줄기는 치아 틈새 음식물을 제거하기에 적합합니다.

N1 스탠다드 노즐은 물줄기가 일직선으로 뻗어 나가, 제거하기 어려운 치아 틈새 음식물을 제거하는 데 효과적입니다. 97%의 사용자가 해당 노즐이 치아 사이의 음식물을 제거하기에 적합하다고 답했습니다***.