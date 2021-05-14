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  • 매일매일 치아 사이를 깨끗하게 하기 위해 매일매일 치아 사이를 깨끗하게 하기 위해 매일매일 치아 사이를 깨끗하게 하기 위해

    Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser 표준 및 컴포트

    HX3072/00

    매일매일 치아 사이를 깨끗하게 하기 위해

    필립스 소닉케어 콤팩트 플로서용 노즐로 부드럽고 효과적인 치간 세정을 경험해 보십시오. 스탠다드 노즐은 치아 사이를 탁월하게 세정합니다. 부드러운 팁의 컴포트 노즐은 민감한 잇몸을 위해 설계되었습니다.

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    Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser 표준 및 컴포트

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    모두 보기 파워 플로서 노즐

    매일매일 치아 사이를 깨끗하게 하기 위해

    세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다

    • 매일매일 깨끗한 양치를 위해
    • 4주 만에 잇몸 건강 개선**
    • 노즐 2개: 치아 사이사이 탁월한 세정을 위한 N1 스탠다드 노즐과 민감한 치아용을 위한 N2 컴포트 노즐
    • 필립스 소닉케어 콤팩트 플로서 전용 제품입니다.
    N1 스탠다드 노즐은 매일 빈틈 없는 세정을 하기에 적합합니다.

    N1 스탠다드 노즐은 매일 빈틈 없는 세정을 하기에 적합합니다.

    N1 스탠다드 노즐은 치아 사이 및 잇몸 라인의 플라그와 이물질을 효과적으로 제거하여 모든 일상적인 세정에 적합합니다.

    N1 스탠다드 노즐의 일직선으로 뻗어나가는 물줄기는 치아 틈새 음식물을 제거하기에 적합합니다.

    N1 스탠다드 노즐의 일직선으로 뻗어나가는 물줄기는 치아 틈새 음식물을 제거하기에 적합합니다.

    N1 스탠다드 노즐은 물줄기가 일직선으로 뻗어 나가, 제거하기 어려운 치아 틈새 음식물을 제거하는 데 효과적입니다. 97%의 사용자가 해당 노즐이 치아 사이의 음식물을 제거하기에 적합하다고 답했습니다***.

    N2 컴포트 노즐은 민감한 치아와 잇몸에 적합합니다.

    N2 컴포트 노즐은 민감한 치아와 잇몸에 적합합니다.

    N2 컴포트 노즐은 고무 팁이 탑재되어 있어 민감한 치아와 잇몸에도 안전하게 사용할 수 있으며, 플라그 제거는 효과는 그대로 유지됩니다. 95%의 사용자가 해당 노즐이 잇몸에 더욱 부드럽게 작용한다고 답했습니다**.

    닿기 힘든 부위까지 세정할 수 있게 설계된 360° 회전 기능

    닿기 힘든 부위까지 세정할 수 있게 설계된 360° 회전 기능

    두가지 노즐 모두 최대 360도까지 회전할 수 있어 구강 안쪽과 같이 입 안의 닿기 어려운 부위까지 쉽게 닿을 수 있도록 도와줍니다.

    필립스 소닉케어 콤팩트 플로서 전용 제품입니다.

    필립스 소닉케어 콤팩트 플로서 전용 제품입니다.

    필립스 소닉케어 콤팩트 플로서 전용 제품이며, 다른 필립스 소닉케어 플로서와 호환되지 않습니다.

    기술 사양

    • 호환성

      호환 가능
      필립스 소닉케어 콤팩트 플로서

    • 편리한 사용

      노즐 액세서리
      Easy clicks on and off with 360° rotation
      노즐 교체
      Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • 구성품

      N1 표준 노즐
      1
      N2 컴포트 노즐
      1

    • 구강 건강 관리 효과

      플라그 제거
      세정 부위의 플라그를 최대 99% 제거합니다

    구성품

    기타 구성품

    • 표준 노즐
    • 쿼드스트림 노즐
    • 여행용 파우치
    • 소닉케어 무선 파워 플로서 3000
    • USB 케이블
    Badge-D2C

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    • 시험관 연구 결과로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다.
    • *컴포트 노즐과 함께 사용 시, 미국 설문조사, N=109, 2023년
    • **스탠다드 노즐 사용 시, 미국 설문조사, N=109, 2023년

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