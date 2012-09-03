HX3110/00
탁월한 플라그 제거 효과*
필립스 음파칫솔 소닉케어는 일반칫솔처럼 사용이 편리하지만 더욱 우수한 플라그 제거 효과를 줄 수 있도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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일반 칫솔로 한 달 동안 하는 양치질을 단 하루 만에. 분당 15,000번 이상의 진동 횟수를 제공합니다.
슬림한 인체공학적 손잡이 디자인으로 수동 칫솔처럼 손쉽게 칫솔질이 가능합니다.
매일 2번씩 양치하면 충치 예방 효과를 볼 수 있습니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔은 치아 교정기(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 보다 빨리 마모될 수 있음), 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.
수동 칫솔보다 탁월한 플라그 제거 효과를 제공합니다.
수동 칫솔과 유사한 칫솔모로 익숙한 칫솔 방법과 함께 분당 15,000번 이상의 진동 횟수로 탁월한 세정력을 제공합니다.
필립스 소닉케어의 탁월한 치아 미백 효과: 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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