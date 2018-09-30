HX3415/06
임상으로 입증된 탁월한 세정*
일반 칫솔에서 음파 칫솔로의 전환에 적합하게 설계된 칫솔입니다. 지금까지의 양치질로는 경험해 보지 못한 느낌을 받으실 수 있습니다.모든 혜택 보기
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필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.
양치를 빈틈없이 하는 데는 2분이 걸립니다. 스마트타이머는 총 시간이 지나면 신호를 보내주고 쿼드페이서는 입 안 각 부분에서 최적의 시간 동안 사용할 수 있도록 알려 줍니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 양치할 때마다 권장 양치 시간을 지킬 수 있습니다.
새로운 무언가에는 익숙해지는 과정이 필요합니다. 필립스 소닉케어의 이지스타트 프로그램은 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시키는 옵션을 제공합니다.
한 번 충전으로 14일까지 사용할 수 있습니다.
이 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온 방식으로 안전하게 고정되므로 유지 및 세정이 간편합니다. 필립스 소닉케어 파워업 배터리 및 에센스+/엘리트+핸들과 호환됩니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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