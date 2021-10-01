내장형 압력 감지 센서로 치아와 잇몸 보호

내장형 압력 센서가 사용자가 가하는 압력을 자동으로 감지하여 경고하고, 칫솔의 진동을 자동으로 줄여 잇몸을 보호합니다. 칫솔은 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 양치질의 효과를 더 개선할 수 있었다고 답했습니다.