HX3671/33
일반 칫솔과 작별하고 음파 기술을 만나보세요.
필립스 칫솔의 세정 기능이 결합된 음파 기술로 일반 칫솔보다 최대 3배 더 많은 플라그*를 부드럽게 제거합니다.모든 혜택 보기
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칫솔모의 강력한 진동으로 치아와 잇몸선 사이 깊숙한 곳까지 미세 거품이 닿아 상쾌한 경험을 선사합니다. 일반 칫솔로는 두 달이 걸리는 칫솔의 움직임을 단 2분**만에 경험해 보세요. 분당 31,000번의 진동 횟수로 치아를 부드럽게 닦아주고, 플라그를 제거해 놀라운 깨끗함을 매일 선사합니다.
내장형 압력 센서가 사용자가 가하는 압력을 자동으로 감지하여 경고하고, 칫솔의 진동을 자동으로 줄여 잇몸을 보호합니다. 칫솔은 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다. 10명 중 7명이 이 기능 덕분에 양치질의 효과를 더 개선할 수 있었다고 답했습니다.
모든 칫솔모는 시간이 지남에 따라 마모되므로 양치 성능이 여전히 좋은지 확인하고 싶으실 것입니다. 필립스의 BrushSync 기술은 사용자가 칫솔모를 얼마 동안 사용했는지, 얼마나 강하게 양치를 했는지 추적합니다. 칫솔모를 교체할 때가 오면 핸들에 있는 BrushSync 교체 알림과 짧은 신호음이 울립니다.
배터리 수명은 최대 14일까지 지속되므로 충전하지 않고도 오래 사용할 수 있습니다.
고급 음파 기술을 갖춘 소닉케어 음파 칫솔은 치아 사이의 플라그와 잇몸선 주변에서 플라그를 최대 3배 더 효과적으로 제거하는 동시에 잇몸을 보호함이 임상적으로 입증되었습니다.
2분의 스마트 타이머와 30초의 쿼드페이서가 구강 내 모든 부위를 양치할 수 있도록 안내해 완벽하게 세정할 수 있도록 해줍니다.
슬림하고 가벼운 인체공학적 디자인으로 칫솔을 쉽게 잡고 사용할 수 있어 아무런 무리도 하지 않고 깨끗하게 양치질할 수 있습니다.
필립스 이지 스타트 프로그램을 통해 새로운 음파 칫솔의 사용 강도를 처음 14회에 걸쳐 점진적이고 부드럽게 증가시킬 수 있는 옵션이 제공됩니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
스마트 센서 기술
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