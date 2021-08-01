최대한의 범위를 위한 Quad Stream 노즐

보다 넓은 면적을 더욱 꼼꼼하게 세정하기 위해 Quad Stream 노즐을 사용하여 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 흐르는 네 개의 넓은 물줄기에 물을 집중합니다. 부드러운 고무 가이드로 잇몸에 부드럽게 작용하며, 모든 노즐은 몇 번의 클릭만으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있습니다.