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    Philips Sonicare Power Flosser 3000 구강 세정기

    HX3711/22

    치실보다 최대 2배 더 효과적

    간편하고 깊은 세정 효과로 잇몸 건강을 개선하세요. 저희의 Quad Stream 기술을 통해 손쉽게 넓은 면적을 세정할 수 있으며, Pulse Wave 기술로 치아 사이를 부드럽게 세정할 수 있습니다.

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    Philips Sonicare Power Flosser 3000 구강 세정기

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    치실보다 최대 2배 더 효과적

    간편하고 깊은 세정 효과

    • Quad Stream 기술
    • 속삭이듯 조용한 디자인
    • Pulse Wave가 안내하는 세정
    Quad Stream 기술로 더 빠르고 효과적인 치간 세정

    Quad Stream 기술로 더 빠르고 효과적인 치간 세정

    X자 형태의 물줄기로 치실에 비해 더 많은 면적을 더 깊이, 빠르고 편리하게 세정할 수 있습니다.

    2가지 치간 세정 모드, 10단계 강도 조절

    2가지 치간 세정 모드, 10단계 강도 조절

    필요에 맞는 세정을 즐길 수 있습니다. 일반 세정 모드는 물을 지속적으로 흘려 뛰어난 일상 세정을 보장합니다. 딥 클린 모드는 뚜렷한 펄스를 사용하여 더욱 깨끗하게 세정합니다. 필요할 때마다 편안한 수준으로 강도를 조절할 수 있습니다.

    정기적인 세정을 위한 표준 노즐

    정기적인 세정을 위한 표준 노즐

    정기적인 세정에는 표준 노즐을 사용합니다. 표준 노즐은 물 한 줄기를 사용하여 이물질을 제거하고 치아 사이를 깨끗하게 세정합니다.

    최대한의 범위를 위한 Quad Stream 노즐

    최대한의 범위를 위한 Quad Stream 노즐

    보다 넓은 면적을 더욱 꼼꼼하게 세정하기 위해 Quad Stream 노즐을 사용하여 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 흐르는 네 개의 넓은 물줄기에 물을 집중합니다. 부드러운 고무 가이드로 잇몸에 부드럽게 작용하며, 모든 노즐은 몇 번의 클릭만으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

    채우기 쉬운 550ml 급수통

    채우기 쉬운 550ml 급수통

    550ml의 급수통은 한 번 세정하기에 충분한 물을 담을 수 있습니다. 물을 채우려면 들어올리고 채운 다음 다시 돌려놓으십시오.

    Pulse Wave 기술이 안내하는 치간 세정

    부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내해 한 곳도 놓치지 않습니다.

    소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있는 속삭이는 듯한 조용함

    세밀한 세정을 위해 설계되어 시끄러운 소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      다중 전압 충전기

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      노즐 액세서리
      간편한 탈부착

    • 성능

      세척
      60초~90초 내 구강 전체 세정

    • 구성품

      F1 표준 노즐
      1개
      F3 Quad Stream 노즐
      1개
      파워 치간 세정기
      1개

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Deep Clean+
      상쾌한 딥클린을 위한 기능
      강도 조절
      10

    • 구강 건강 관리 효과

      잇몸 건강
      2주 만에 개선
      플라그 제거
      • 치실보다 2배 더 효과적
      • 플라그 최대 99.9% 제거**

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    • *연구 결과에 따르면 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다. 실제 구강 내 결과는 다를 수 있습니다.
    • 치아 사이 및 잇몸라인을 따라 플라그 제거. 수동 칫솔로 설정 8에서 Quad Stream 팁 사용. 개별 결과는 다를 수 있습니다.
    • **수동 칫솔로 설정 8에서 Quad Stream 팁 사용. 개별 결과는 다를 수 있습니다.

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