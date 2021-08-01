HX3711/22
치실보다 최대 2배 더 효과적
간편하고 깊은 세정 효과로 잇몸 건강을 개선하세요. 저희의 Quad Stream 기술을 통해 손쉽게 넓은 면적을 세정할 수 있으며, Pulse Wave 기술로 치아 사이를 부드럽게 세정할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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X자 형태의 물줄기로 치실에 비해 더 많은 면적을 더 깊이, 빠르고 편리하게 세정할 수 있습니다.
필요에 맞는 세정을 즐길 수 있습니다. 일반 세정 모드는 물을 지속적으로 흘려 뛰어난 일상 세정을 보장합니다. 딥 클린 모드는 뚜렷한 펄스를 사용하여 더욱 깨끗하게 세정합니다. 필요할 때마다 편안한 수준으로 강도를 조절할 수 있습니다.
정기적인 세정에는 표준 노즐을 사용합니다. 표준 노즐은 물 한 줄기를 사용하여 이물질을 제거하고 치아 사이를 깨끗하게 세정합니다.
보다 넓은 면적을 더욱 꼼꼼하게 세정하기 위해 Quad Stream 노즐을 사용하여 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 흐르는 네 개의 넓은 물줄기에 물을 집중합니다. 부드러운 고무 가이드로 잇몸에 부드럽게 작용하며, 모든 노즐은 몇 번의 클릭만으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
550ml의 급수통은 한 번 세정하기에 충분한 물을 담을 수 있습니다. 물을 채우려면 들어올리고 채운 다음 다시 돌려놓으십시오.
부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내해 한 곳도 놓치지 않습니다.
세밀한 세정을 위해 설계되어 시끄러운 소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다.
소비전력
서비스
편리한 사용
성능
구성품
모드
구강 건강 관리 효과
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