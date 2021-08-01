2가지 치간 세정 모드, 3단계 강도 조절

미소에 맞는 세정 모드를 선택하세요. 세정 모드는 효과적인 일상 세정을 위한 연속적인 흐름을 제공합니다. 딥 클린 모드는 보다 완벽한 세정을 위해 펄스를 사용합니다. 편안함을 위해 강도 수준을 조절할 수 있습니다.