HX3806/31
QuadStream 기술로 재탄생한 치간 세정
치아 사이를 간편하게 세정하여 잇몸 건강을 챙기세요. 고유의 Quad Stream 팁으로 매번 적은 노력으로 많은 부위를 세정할 수 있어 올바른 치간 세정이 더 쉬워집니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
독특한 교차 모양의 Quad Stream 팁이 4개의 물줄기를 분사해 치아 사이와 잇몸을 따라 더 넓은 면적을 세정합니다. 번거롭게 치실을 사용하지 않고도 더 빠르고 깊게 세정할 수 있습니다.
딥 클린 모드에서는 부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내하므로 언제나 제대로 세정할 수 있습니다.
미소에 맞는 세정 모드를 선택하세요. 세정 모드는 효과적인 일상 세정을 위한 연속적인 흐름을 제공합니다. 딥 클린 모드는 보다 완벽한 세정을 위해 펄스를 사용합니다. 편안함을 위해 강도 수준을 조절할 수 있습니다.
360도 회전하는 노즐로 닿기 힘든 곳에 접근하여 어떤 방향으로도 기기를 사용할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 60초 안에 완전한 360° 세정이 가능합니다.
대부분의 휴대폰 또는 태블릿과 동일하게 USB-C 케이블로 편리하게 충전할 수 있습니다. 한 번 충전으로 최대 14일 동안 세정할 수 있습니다.
용량 250ml의 급수통은 권장되는 60초 세정에 필요한 물을 충분히 담을 수 있습니다. 간단히 돌려서 제거하거나 옆면 채우기 도어를 사용하여 쉽게 물을 보충할 수 있습니다.
손쉽게 움직이고 눌러서 더 효과적으로 치간을 세정해 보세요. 치아 사이와 잇몸을 따라 팁을 움직이면 알아서 모든 세정이 이루어집니다!
표준 단일 스트림 팁은 부위 세정을 위한 압력을 강화하고 필요한 경우 음식 찌꺼기를 제거합니다.
소비전력
서비스
편리한 사용
성능
구성품
모드
구강 건강 관리 효과
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.