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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 구강 세정기

    HX3806/31

    QuadStream 기술로 재탄생한 치간 세정

    치아 사이를 간편하게 세정하여 잇몸 건강을 챙기세요. 고유의 Quad Stream 팁으로 매번 적은 노력으로 많은 부위를 세정할 수 있어 올바른 치간 세정이 더 쉬워집니다.

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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 구강 세정기

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    QuadStream 기술로 재탄생한 치간 세정

    세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다

    • Quad Stream 기술
    • Pulse Wave가 안내하는 세정
    Quad Stream 기술로 더 빠르고 효과적인 치간 세정

    Quad Stream 기술로 더 빠르고 효과적인 치간 세정

    독특한 교차 모양의 Quad Stream 팁이 4개의 물줄기를 분사해 치아 사이와 잇몸을 따라 더 넓은 면적을 세정합니다. 번거롭게 치실을 사용하지 않고도 더 빠르고 깊게 세정할 수 있습니다.

    Pulse Wave 기술이 안내하는 치간 세정

    Pulse Wave 기술이 안내하는 치간 세정

    딥 클린 모드에서는 부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내하므로 언제나 제대로 세정할 수 있습니다.

    2가지 치간 세정 모드, 3단계 강도 조절

    2가지 치간 세정 모드, 3단계 강도 조절

    미소에 맞는 세정 모드를 선택하세요. 세정 모드는 효과적인 일상 세정을 위한 연속적인 흐름을 제공합니다. 딥 클린 모드는 보다 완벽한 세정을 위해 펄스를 사용합니다. 편안함을 위해 강도 수준을 조절할 수 있습니다.

    60초만에 완벽한 세정

    60초만에 완벽한 세정

    360도 회전하는 노즐로 닿기 힘든 곳에 접근하여 어떤 방향으로도 기기를 사용할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 60초 안에 완전한 360° 세정이 가능합니다.

    USB-C 케이블을 사용한 고속 범용 충전

    USB-C 케이블을 사용한 고속 범용 충전

    대부분의 휴대폰 또는 태블릿과 동일하게 USB-C 케이블로 편리하게 충전할 수 있습니다. 한 번 충전으로 최대 14일 동안 세정할 수 있습니다.

    채우기 쉬운 250ml 급수통

    채우기 쉬운 250ml 급수통

    용량 250ml의 급수통은 권장되는 60초 세정에 필요한 물을 충분히 담을 수 있습니다. 간단히 돌려서 제거하거나 옆면 채우기 도어를 사용하여 쉽게 물을 보충할 수 있습니다.

    간편한 사용법

    간편한 사용법

    손쉽게 움직이고 눌러서 더 효과적으로 치간을 세정해 보세요. 치아 사이와 잇몸을 따라 팁을 움직이면 알아서 모든 세정이 이루어집니다!

    부분 세정을 위한 표준 팁

    부분 세정을 위한 표준 팁

    표준 단일 스트림 팁은 부위 세정을 위한 압력을 강화하고 필요한 경우 음식 찌꺼기를 제거합니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      다중 전압 충전기

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      노즐 액세서리
      간편한 탈부착

    • 성능

      세척
      60초~90초 내 구강 전체 세정

    • 구성품

      무선 파워 치간 세정기
      1개
      F1 표준 노즐
      1개
      F3 Quad Stream 노즐
      1개
      여행용 가방
      1개
      USB 충전 케이블
      1개
      USB 벽면 어댑터
      1개

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Deep Clean+
      상쾌한 딥클린을 위한 기능
      강도 조절
      3

    • 구강 건강 관리 효과

      플라그 제거
      세정 부위의 플라그를 최대 99% 제거합니다

    Badge-D2C

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