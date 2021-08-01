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QuadStream 기술로 재탄생한 치간 세정
치아 사이를 간편하게 세정하여 잇몸 건강을 챙기세요. 고유의 Quad Stream 팁으로 매번 적은 노력으로 많은 부위를 세정할 수 있어 올바른 치간 세정이 더 쉬워집니다.모든 혜택 보기
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독특한 교차 모양의 Quad Stream 팁이 4개의 물줄기를 분사해 치아 사이와 잇몸을 따라 더 넓은 면적을 세정합니다. 번거롭게 치실을 사용하지 않고도 더 빠르고 깊게 세정할 수 있습니다.
딥 클린 모드에서는 부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내하므로 언제나 제대로 세정할 수 있습니다.
미소에 맞는 세정 모드를 선택하세요. 세정 모드는 효과적인 일상 세정을 위한 연속적인 흐름을 제공합니다. 딥 클린 모드는 보다 완벽한 세정을 위해 펄스를 사용합니다. 편안함을 위해 강도 수준을 조절할 수 있습니다.
360도 회전하는 노즐로 닿기 힘든 곳에 접근하여 어떤 방향으로도 기기를 사용할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 60초 안에 완전한 360° 세정이 가능합니다.
대부분의 휴대폰 또는 태블릿과 동일하게 USB-C 케이블로 편리하게 충전할 수 있습니다. 한 번 충전으로 최대 14일 동안 세정할 수 있습니다.
용량 250ml의 급수통은 권장되는 60초 세정에 필요한 물을 충분히 담을 수 있습니다. 간단히 돌려서 제거하거나 옆면 채우기 도어를 사용하여 쉽게 물을 보충할 수 있습니다.
손쉽게 움직이고 눌러서 더 효과적으로 치간을 세정해 보세요. 치아 사이와 잇몸을 따라 팁을 움직이면 알아서 모든 세정이 이루어집니다!
표준 단일 스트림 팁은 부위 세정을 위한 압력을 강화하고 필요한 경우 음식 찌꺼기를 제거합니다.
소비전력
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
성능
구성품
모드
구강 건강 관리 효과
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