4가지 치간 세정 모드, 10단계 강도 조절 4가지 모드, 10단계 강도 조절

필요에 맞는 세정을 즐길 수 있습니다. 일반 세정 모드는 물을 지속적으로 흘려 뛰어난 일상 세정을 보장합니다. 딥 클린은 뚜렷한 펄스를 사용하여 더욱 깨끗하게 세정합니다. 민감 세정 모드는 민감한 잇몸에 매우 부드럽게 작용합니다. 잇몸 관리 모드는 잇몸라인을 부드럽게 진정시키고 자극합니다. 필요할 때마다 LED 조명 디스플레이를 가이드로 사용하여 편안하게 강도를 조절할 수 있습니다.