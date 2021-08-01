HX3911/42
세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다
간편하고 깊은 세정 효과로 잇몸 건강을 개선하세요. 저희의 Quad Stream 기술을 통해 손쉽게 넓은 면적을 세정할 수 있으며, Pulse Wave 기술로 치아 사이를 부드럽게 세정할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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X자 형태의 물줄기로 치실에 비해 더 많은 면적을 더 깊이, 빠르고 편리하게 세정할 수 있습니다.
필요에 맞는 세정을 즐길 수 있습니다. 일반 세정 모드는 물을 지속적으로 흘려 뛰어난 일상 세정을 보장합니다. 딥 클린은 뚜렷한 펄스를 사용하여 더욱 깨끗하게 세정합니다. 민감 세정 모드는 민감한 잇몸에 매우 부드럽게 작용합니다. 잇몸 관리 모드는 잇몸라인을 부드럽게 진정시키고 자극합니다. 필요할 때마다 LED 조명 디스플레이를 가이드로 사용하여 편안하게 강도를 조절할 수 있습니다.
보다 넓은 면적을 더욱 꼼꼼하게 세정하기 위해 Quad Stream 노즐을 사용하여 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 흐르는 네 개의 넓은 물줄기에 물을 집중합니다. 부드러운 고무 가이드로 잇몸에 부드럽게 작용하며, 모든 노즐은 몇 번의 클릭만으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
정기적인 세정에는 표준 노즐을 사용합니다. 표준 노즐은 물 한 줄기를 사용하여 이물질을 제거하고 치아 사이를 깨끗하게 세정합니다.
사용을 마치면 손잡이를 마그네틱 독에 다시 꽂기만 하면 됩니다. 손잡이가 자동으로 일시 중지에서 꺼짐으로 전환됩니다.
간편한 플립형 뚜껑이 있는 600ml의 급수통은 한 번 세정하기에 충분한 물을 담을 수 있습니다. 물을 채우려면 들어올리고 채운 다음 다시 돌려놓으면 됩니다.
부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내해 한 곳도 놓치지 않습니다.
세밀한 세정을 위해 설계되어 시끄러운 소음 없이 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다.
작고 세련된 노즐 케이스에 여분의 노즐을 위생적으로 보관할 수 있습니다.
소비전력
서비스
편리한 사용
성능
구성품
모드
구강 건강 관리 효과
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