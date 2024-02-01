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    Philips Sonicare 2100 충전식 전동 칫솔

    HX4021/01

    건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어

    필수 기능만 담은 필립스 소닉케어 2000 시리즈로 전동 칫솔 사용을 손쉽게 시작해 보세요. 수동 칫솔 대비 최대 3배 더 많은 플라그 제거 효과를 경험할 수 있습니다.

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    Philips Sonicare 2100 충전식 전동 칫솔

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    건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어

    최대 3배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    • 3배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과
    • 2단계 강도 조절
    • 이지스타트
    • 스마트타이머 및 쿼드페이서
    • 14일간 지속되는 배터리
    최대 3배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    최대 3배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    이 전동 칫솔에는 인터케어 칫솔모가 포함되어 있습니다. 매우 긴 칫솔모가 치아 사이와 손이 닿기 어려운 부위의 플라그를 더욱 효과적으로 제거해 줍니다.

    소닉케어 유체 작용

    소닉케어 유체 작용

    필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 31,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.

    이상적인 세정 환경 선택

    이상적인 세정 환경 선택

    2단계 강도 설정으로 더욱 만족스러운 세정을 즐기세요. 중간 또는 낮음 강도 중에서 선택할 수 있으며, 더 강한 세정을 원하거나 특정 부위에 집중하고 싶을 때 원하는 대로 사용할 수 있습니다.

    전동 칫솔로 손쉽게 전환

    전동 칫솔로 손쉽게 전환

    소닉케어 이지스타트 프로그램은 전동 칫솔을 처음 사용하는 분들을 위해 설계되었습니다. 처음 14회 사용 동안 브러싱 강도를 점진적이고 부드럽게 높일 수 있는 옵션을 제공합니다.

    양치 가이드 세션

    양치 가이드 세션

    소닉케어 클리닝 타이머로 양치 시간을 정확하게 관리하세요. 30초마다 브러시페이서가 다음 구역으로 이동하도록 안내하며, 2분이 지나면 스마트타이머가 양치 완료를 알려줍니다.

    14일간 지속되는 배터리

    14일간 지속되는 배터리

    한 번의 완충으로 최대 14일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.

    기술 사양

    • 강도 조절

      낮음
      민감한 잇몸과 치아에 적합

    • 강도 조절

      일반
      매일매일 깨끗한 양치를 위해

    • 소비전력

      전압
      DC5V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 14일
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      타이머
      스마트타이머 및 쿼드페이서

    • 구성품

      핸들
      2100 시리즈 1개
      칫솔모
      인터케어 1개
      충전기
      USB 충전기 1개

    • 세정 성능

      플라그 제거
      최대 3배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치

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