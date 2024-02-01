HX4043/41
건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어
필수 기능만 담은 필립스 소닉케어 4000 시리즈로 전동 칫솔 사용을 손쉽게 시작해 보세요. 수동 칫솔 대비 최대 5배 더 많은 플라그 제거 효과를 경험할 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
이 전동 칫솔에는 W 칫솔모가 함께 제공됩니다. 촘촘하게 배열된 칫솔모는 수동 칫솔 대비 최대 5배 더 많은 플라그를 제거하며*, 입안 전체를 상쾌하게 세정해 줍니다.
필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 31,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.
양치할 때 힘이 과해지기 쉬운 점을 고려해, 해당 필립스 소닉케어 음파 전동칫솔에는 과도한 압력을 감지하는 햅틱 피드백이 적용된 압력 센서가 탑재되어 있습니다. 너무 세게 양치할 경우 부드러운 진동으로 압력을 줄이도록 알려주어 잇몸을 보호할 수 있도록 도와줍니다.
4가지 양치 설정으로 더욱 만족스러운 세정을 즐기세요. 젠틀 모드와 클린 모드, 그리고 두 가지 강도 설정 중에서 선택할 수 있습니다. 더 강한 세정을 원하거나 특정 부위에 집중하고 싶을 때 원하는 대로 사용할 수 있습니다.
소닉케어 이지스타트 프로그램은 전동 칫솔을 처음 사용하는 분들을 위해 설계되었습니다. 처음 14회 사용 동안 브러싱 강도를 점진적이고 부드럽게 높일 수 있는 옵션을 제공합니다.
소닉케어 클리닝 타이머로 양치 시간을 정확하게 관리하세요. 30초마다 브러시페이서가 다음 구역으로 이동하도록 안내하며, 2분이 지나면 스마트타이머가 양치 완료를 알려줍니다.
한 번의 완충으로 최대 21일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.
