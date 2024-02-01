검색어

  • 건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어 건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어 건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어

    Philips Sonicare 4100 충전식 전동 칫솔

    HX4043/41

    건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어

    필수 기능만 담은 필립스 소닉케어 4000 시리즈로 전동 칫솔 사용을 손쉽게 시작해 보세요. 수동 칫솔 대비 최대 5배 더 많은 플라그 제거 효과를 경험할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    Philips Sonicare 4100 충전식 전동 칫솔

    유사 제품

    모두 보기 5000 시리즈

    건강한 치아와 잇몸을 위한 에센셜 케어

    최대 5배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    • 5배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과
    • 압력 센서
    • 4가지 양치 설정
    • 이지스타트
    • 21일간 지속되는 배터리
    최대 5배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    최대 5배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    이 전동 칫솔에는 W 칫솔모가 함께 제공됩니다. 촘촘하게 배열된 칫솔모는 수동 칫솔 대비 최대 5배 더 많은 플라그를 제거하며*, 입안 전체를 상쾌하게 세정해 줍니다.

    소닉케어 유체 작용

    소닉케어 유체 작용

    필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 31,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.

    필립스 압력 센서로 잇몸을 보호합니다

    필립스 압력 센서로 잇몸을 보호합니다

    양치할 때 힘이 과해지기 쉬운 점을 고려해, 해당 필립스 소닉케어 음파 전동칫솔에는 과도한 압력을 감지하는 햅틱 피드백이 적용된 압력 센서가 탑재되어 있습니다. 너무 세게 양치할 경우 부드러운 진동으로 압력을 줄이도록 알려주어 잇몸을 보호할 수 있도록 도와줍니다.

    이상적인 세정 환경 선택

    이상적인 세정 환경 선택

    4가지 양치 설정으로 더욱 만족스러운 세정을 즐기세요. 젠틀 모드와 클린 모드, 그리고 두 가지 강도 설정 중에서 선택할 수 있습니다. 더 강한 세정을 원하거나 특정 부위에 집중하고 싶을 때 원하는 대로 사용할 수 있습니다.

    전동 칫솔로 손쉽게 전환

    전동 칫솔로 손쉽게 전환

    소닉케어 이지스타트 프로그램은 전동 칫솔을 처음 사용하는 분들을 위해 설계되었습니다. 처음 14회 사용 동안 브러싱 강도를 점진적이고 부드럽게 높일 수 있는 옵션을 제공합니다.

    양치 가이드 세션

    양치 가이드 세션

    소닉케어 클리닝 타이머로 양치 시간을 정확하게 관리하세요. 30초마다 브러시페이서가 다음 구역으로 이동하도록 안내하며, 2분이 지나면 스마트타이머가 양치 완료를 알려줍니다.

    21일간 지속되는 배터리

    21일간 지속되는 배터리

    한 번의 완충으로 최대 21일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.

    기술 사양

    • 강도 조절

      낮음
      민감한 잇몸과 치아에 적합

    • 강도 조절

      일반
      매일매일 깨끗한 양치를 위해

    • 소비전력

      전압
      100-240V

    • 기술 사양

      배터리
      충전식
      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      21일
      에너지 소비량
      디스플레이 끄고 대기 <0.5W(1분 내에 자동으로 도달)
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      배터리 표시등
      배터리 잔량을 알려주는 표시등
      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      타이머
      스마트타이머 및 쿼드페이서

    • 구성품

      핸들
      1 4100 충전식 칫솔
      칫솔모
      옵티멀 화이트 W 1개
      여행용 케이스
      1개
      충전기
      1

    • 세정 성능

      플라그 제거
      최대 5배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Gum Health
      부드러운 잇몸 마사지

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 일반 칫솔 대비

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.