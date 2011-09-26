HX6005/21
임상 실험으로 입증된 플라그 제거 능력*
필립스 소닉케어 전동 칫솔 Hx6005/21의 혁신적인 칫솔모 교체품 덕분에 더욱 깨끗하고 건강한 치아와 잇몸을 유지할 수 있습니다.*모든 혜택 보기
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다이아몬드 모양의 솔이 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 1주일 만에 치아 미백 효과를 볼 수 있습니다.
다이아몬드 모양의 솔이 닿기 힘든 곳까지 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 1주일 만에 치아 미백 효과를 볼 수 있습니다.
더 넓어진 표면적과 입체적인 윤곽선의 칫솔모로 2주 만에 더욱 청결하고 건강한 잇몸을 만들어 드립니다.
작은 칫솔모로 칫솔이 잘 닿지 않는 곳까지 구석구석 집중적으로 세정하기에 좋습니다.
민감한 치아와 잇몸을 위한 필립스 소닉케어 울트라 소프트 칫솔은 부드러우면서도 효과적인 세정 기능을 선사합니다.
기술 사양
편리한 사용
구성품
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