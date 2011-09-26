검색어

  • 임상 실험으로 입증된 플라그 제거 능력* 임상 실험으로 입증된 플라그 제거 능력* 임상 실험으로 입증된 플라그 제거 능력*

    Philips Sonicare 교체 칫솔모 버라이어티 팩

    HX6005/21

    임상 실험으로 입증된 플라그 제거 능력*

    필립스 소닉케어 전동 칫솔 Hx6005/21의 혁신적인 칫솔모 교체품 덕분에 더욱 깨끗하고 건강한 치아와 잇몸을 유지할 수 있습니다.*

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Sonicare 교체 칫솔모 버라이어티 팩

    유사 제품

    모두 보기 버라이어티 팩

    임상 실험으로 입증된 플라그 제거 능력*

    탈부착이 손쉬운 스냅형 전동칫솔모

    • 5개들이 팩
    다이아몬드클린 스탠다드형 칫솔모

    다이아몬드클린 스탠다드형 칫솔모

    다이아몬드 모양의 솔이 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 1주일 만에 치아 미백 효과를 볼 수 있습니다.

    다이아몬드클린 컴팩트형 칫솔모

    다이아몬드클린 컴팩트형 칫솔모

    다이아몬드 모양의 솔이 닿기 힘든 곳까지 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 1주일 만에 치아 미백 효과를 볼 수 있습니다.

    프로리절트 스탠다드형 칫솔모

    프로리절트 스탠다드형 칫솔모

    더 넓어진 표면적과 입체적인 윤곽선의 칫솔모로 2주 만에 더욱 청결하고 건강한 잇몸을 만들어 드립니다.

    프로리절트 컴팩트형 칫솔모

    프로리절트 컴팩트형 칫솔모

    작은 칫솔모로 칫솔이 잘 닿지 않는 곳까지 구석구석 집중적으로 세정하기에 좋습니다.

    센서티브 칫솔모

    센서티브 칫솔모

    민감한 치아와 잇몸을 위한 필립스 소닉케어 울트라 소프트 칫솔은 부드러우면서도 효과적인 세정 기능을 선사합니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      작동 시간
      최상의 효과를 위해 3개월에 한 번 칫솔모를 교체하십시오.

    • 편리한 사용

      사용 가능 모델
      • 다이아몬드클린(DiamondClean)
      • 플렉스케어+(FlexCare+)
      • 플렉스케어(FlexCare)
      • 헬시화이트(HealthyWhite)
      • 이지클린(EasyClean)
      • 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum)
      칫솔모 시스템
      최적의 위생 관리를 위한 간편한 스냅 형태의 칫솔모

    • 구성품

      칫솔모
      • 다이아몬드클린 미니 칫솔모 1개
      • 다이아몬드클린 스탠다드 칫솔모 1개
      • 프로리절트 소형 1개
      • 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개
      • Sensitive 스탠다드형 1개

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 일반 칫솔과 비교

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.