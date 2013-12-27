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    Philips Sonicare For Kids Age 3+ 2개입 칫솔모

    HX6032/13

    아이를 위해 특별히 만든 칫솔모

    필립스 소닉케어 키즈 교체용 칫솔모로 충치를 예방하고 자신감 있는 미소를 키워 주세요. 만 3세 이상 어린이를 위한 부드럽고 꼼꼼하며 재미있는 세정을 제공합니다.

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    Philips Sonicare For Kids Age 3+ 2개입 칫솔모

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    아이를 위해 특별히 만든 칫솔모

    만 3세 이상 어린이를 위한 충치 예방

    • 부드럽고 효과적인 세정
    • 만 3세 이상 어린이용
    • 부드러운
    • 70% 바이오 플라스틱*
    성장기 아이의 미소를 보호하는 부드러운 세정

    성장기 아이의 미소를 보호하는 부드러운 세정

    아이들이 건강한 양치 습관을 기르는 동안 편안함을 유지하고 충치를 예방할 수 있어 안심할 수 있습니다. 필립스 소닉케어 키즈 칫솔모는 고무 몰딩을 적용해 입안에서 볼과 잇몸에 닿을 때 더욱 부드럽고 편안한 사용감을 제공합니다.

    소닉케어 유체 작용

    소닉케어 유체 작용

    필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 최대 62,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.

    입증된 효과적인 구강 케어

    입증된 효과적인 구강 케어

    모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 정교하게 설계되고 임상 테스트를 거치므로 품질, 안전성 및 성능 면에서 최고 기준을 충족합니다.

    몇 초 만에 깔끔하게 세정

    몇 초 만에 깔끔하게 세정

    소닉 파워로 아이가 양치하는 짧은 시간 동안 효과적으로 건강한 습관을 기르고 올바른 양치 방법을 익힐 수 있도록 도와줍니다.

    만 3세 이상 어린이에게 적합

    만 3세 이상 어린이에게 적합

    이 칫솔모는 아이의 작은 입을 세심하게 세정하도록 설계되었습니다. 부드러운 세정을 위한 소프트 칫솔모, 아이 치아에 잘 맞는 곡선형 칫솔모 구조, 입안에서의 편안함을 높여주는 부드러운 고무 뒷면을 갖추고 있습니다. 만 7세 이상 어린이를 위한 표준 사이즈도 제공됩니다.

    바이오 플라스틱 70% 사용

    바이오 플라스틱 70% 사용

    필립스는 제품에 화석 연료 기반 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이 칫솔모에 사용되는 플라스틱의 70%가 바이오 소재로 만들어졌습니다.*

    종이 재활용 포장

    종이 재활용 포장

    필립스의 모든 칫솔모는 재활용 시설이 갖춰진 곳에서 재활용이 가능한 종이 포장재에 담겨 제공됩니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트/아쿠아
      칫솔모 강도
      부드러운
      크기
      컴팩트

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      클릭온
      사용 불가 모델
      필립스 원
      호환 가능 칫솔모
      필립스 소닉케어 키즈

    • 구성품

      칫솔모
      어린이용 3+ 2개

    • 품질 및 성능

      권장 교체 시기
      3개월
      검증 여부
      자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임
      장점
      부드러운 세정

    Badge-D2C

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