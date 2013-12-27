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아이를 위해 특별히 만든 칫솔모
필립스 소닉케어 키즈 교체용 칫솔모로 충치를 예방하고 자신감 있는 미소를 키워 주세요. 만 3세 이상 어린이를 위한 부드럽고 꼼꼼하며 재미있는 세정을 제공합니다.모든 혜택 보기
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아이들이 건강한 양치 습관을 기르는 동안 편안함을 유지하고 충치를 예방할 수 있어 안심할 수 있습니다. 필립스 소닉케어 키즈 칫솔모는 고무 몰딩을 적용해 입안에서 볼과 잇몸에 닿을 때 더욱 부드럽고 편안한 사용감을 제공합니다.
필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 최대 62,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 정교하게 설계되고 임상 테스트를 거치므로 품질, 안전성 및 성능 면에서 최고 기준을 충족합니다.
소닉 파워로 아이가 양치하는 짧은 시간 동안 효과적으로 건강한 습관을 기르고 올바른 양치 방법을 익힐 수 있도록 도와줍니다.
이 칫솔모는 아이의 작은 입을 세심하게 세정하도록 설계되었습니다. 부드러운 세정을 위한 소프트 칫솔모, 아이 치아에 잘 맞는 곡선형 칫솔모 구조, 입안에서의 편안함을 높여주는 부드러운 고무 뒷면을 갖추고 있습니다. 만 7세 이상 어린이를 위한 표준 사이즈도 제공됩니다.
필립스는 제품에 화석 연료 기반 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이 칫솔모에 사용되는 플라스틱의 70%가 바이오 소재로 만들어졌습니다.*
필립스의 모든 칫솔모는 재활용 시설이 갖춰진 곳에서 재활용이 가능한 종이 포장재에 담겨 제공됩니다.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
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