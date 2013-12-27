7세 이상 어린이용

이 칫솔모는 아이의 작은 입을 세심하게 세정하도록 설계되었습니다. 부드러운 세정을 위한 소프트 칫솔모, 아이 치아에 잘 맞는 곡선형 칫솔모 구조, 입안에서의 편안함을 높여주는 부드러운 고무 뒷면을 갖추고 있습니다. 만 3세 이상 어린이를 위한 더 작은 사이즈도 제공됩니다.