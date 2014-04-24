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    Philips Sonicare For Kids 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모

    HX6042/35

    몇 초 만에 깔끔하게 세정*

    어린이용 소닉케어 칫솔모는 치아가 자라고 있는 아이의 작은 입에 알맞습니다. 어린이용 음파 칫솔에서만 작동하여 안전하고 즐거운 양치 경험을 선사하며 어린이가 스스로 재미있게 습관을 형성할 수 있도록 도와줍니다.

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    권장 소매가: ￦23,000

    Philips Sonicare For Kids 스탠다드형 음파칫솔 칫솔모

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    몇 초 만에 깔끔하게 세정*

    아이들의 깨끗하고 밝은 미소를 지켜줍니다(7세 이상)

    • 2개입
    • 스탠다드형
    • 클릭온
    • 어린이용 치아 세정
    7세 이상

    7세 이상

    필립스 소닉케어 키즈 스탠다드형 칫솔모는 7세 이상 어린이의 치아에 맞게 인체공학적으로 설계된 매끄러운 칫솔모이므로 부드러운 세정이 가능합니다. 또한 칫솔모 뒷쪽이 고무로 마감되어 있어 더 안전하고 즐겁게 양치할 수 있습니다. 4세 이상 어린이의 경우 더 작은 크기로 이용하실 수도 있습니다.

    수동 칫솔 대비 최대 75% 더 효과적

    수동 칫솔 대비 최대 75% 더 효과적

    필립스 소닉케어 키즈 칫솔모가 수동 칫솔보다 더욱 탁월한 플라그 제거 효과를 보여준다는 것이 임상적으로 입증되었습니다. 아이들을 충치에서 보호하고 즐거운 마음으로 치과를 방문해 보세요. 우수한 검진 결과를 보장하며 불만족 시 환불해 드립니다.

    언제나 최대의 효과를 내는 뛰어난 세정

    언제나 최대의 효과를 내는 뛰어난 세정

    아이들이 음파 칫솔을 사용하면 양치질을 하는 제한된 시간동안 최대의 효과를 볼 수 있으며 건강한 습관과 올바른 양치 기술이 길러집니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

    모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

    필립스 소닉케어 키즈 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭온하여 단단히 고정할 수 있으며 유지 관리 및 세척이 용이합니다.

    보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

    보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

    모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

    기술 사양

    • 디자인 및 마감

      색상
      아쿠아
      칫솔모 강도
      일반
      칫솔모 교체 시기 알림
      칫솔모의 파란색 부분이 옅어짐
      칫솔모 재질
      BPA free
      크기
      표준

    • 호환성

      칫솔모 시스템
      클릭온
      사용 가능 모델
      • 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+)
      • 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids)

    • 구성품

      칫솔모
      소닉케어 키즈 스탠다드형 2개

    • 품질 및 성능

      권장 교체 시기
      3개월
      검증 여부
      자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

    • 구강 건강 관리 효과

      플라그 제거
      75% 더 우수한 플라그 제거*

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