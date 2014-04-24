수동 칫솔 대비 최대 75% 더 효과적

필립스 소닉케어 키즈 칫솔모가 수동 칫솔보다 더욱 탁월한 플라그 제거 효과를 보여준다는 것이 임상적으로 입증되었습니다. 아이들을 충치에서 보호하고 즐거운 마음으로 치과를 방문해 보세요. 우수한 검진 결과를 보장하며 불만족 시 환불해 드립니다.