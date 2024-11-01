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    Sonicare W Optimal White HX6066/67 Standard sonic toothbrush heads

    HX6066/67

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    Sonicare W Optimal White HX6066/67 Standard sonic toothbrush heads

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    일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

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    조밀하게 식모된 고품질 칫솔모가 일반 칫솔 대비 7배 더 많은 플라그를 제거해 줍니다.

    1주 만에 치아를 2배 더 밝게 만들어주는 다이아몬드 형태의 칫솔모

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    DiamondClean의 착색 제거 패드는 조밀하게 식모된 다이아몬드 형태의 칫솔모로 이루어져 있어, 식품과 음료로 인해 생긴 표면 얼룩을 제거해 줍니다. 단 7일만에 최대 2배* 더 밝아진 미소를 지을 수 있게 됩니다.

    최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과**

    최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과**

    당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능**으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 W2 옵티멀 화이트 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들**과 동기화되며, 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 착색 제거 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하시기만 하면 됩니다.

    제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

    제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

    칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

    당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.

    당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.

    모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

    필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

    간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

    간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

    W 다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 원 및 에센스 라인업을 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

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